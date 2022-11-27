5 thủ thuật làm đẹp được lưu truyền phổ biến mà bạn nên tránh càng sớm càng tốt

Chúng ta luôni cố gắng tránh mọi tác hại có thể xảy ra khi trải qua một số quy trình làm đẹp nhất định và muốn chia sẻ những điều có thể gây hại cho làn da của bạn.

Mặt nạ tự nhiên có thể hữu ích cho làn da của chúng ta, nhưng hãy cẩn thận với các thành phần mà bạn sử dụng. Một số trong số chúng có thể nhuộm da của bạn một cách đơn giản, chẳng hạn như cà rốt hoặc nghệ. Tình huống này đã xảy ra với một blogger có làn da bị vàng sau một thí nghiệm như vậy.

2. Dùng dầu dừa đắp mặt

Các chuyên gia cho biết dầu dừa rất dễ gây mụn trứng cá. Kết quả là nó làm tắc nghẽn lỗ chân lông nên khả năng nổi mụn và mụn đầu đen là rất cao. Điều tương tự cũng áp dụng cho da trên cơ thể bạn. Nếu bạn muốn chăm sóc làn da của mình, tốt hơn hết bạn nên sử dụng các loại kem được sản xuất riêng cho nó.

3. Dùng chanh để làm sáng da

Chanh có độ pH từ 2-3 và có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ của da. Để so sánh, độ pH của da chúng ta là từ 4-5. Mặc dù sử dụng chanh có thể làm sáng da mặt của bạn một chút, nhưng sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da có thể nổi mụn nước và kích ứng.

4. Dùng giấm táo để át mùi cơ thể

Bạn có thể tìm thấy một số mẹo về cách sử dụng giấm táo để che giấu mùi cơ thể trên mạng, nhưng cách này không được khuyến khích vì nó có thể gây bỏng do chứa nhiều axit mạnh. Sau khi thoa, bạn có thể bị kích ứng da, đặc biệt nếu giấm không được pha loãng.

5. Tẩy tế bào chết bằng baking soda và cà phê

Baking soda có thể hoạt động như một chất tẩy da chết và loại bỏ các tế bào da chết và vi khuẩn. Nhưng mặt khác, làn da của bạn có thể dễ bị mất độ ẩm và bị khô. Việc mất hàng rào độ ẩm cũng dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn lạ.

Theo Brightside