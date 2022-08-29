5 loại thực phẩm giàu vitamin E cho làn da và mái tóc khỏe mạnh mà bạn nhất định đừng nên bỏ qua

Tiến sĩ Manoj Ahuja, Ấn Độ nhấn mạnh những lợi ích của vitamin E thêm rằng: "Vitamin E điều chỉnh các gốc tự do trong quá trình di chuyển trong cơ thể. Việc tiêu thụ nhiều vitamin E ngăn ngừa stress oxy hóa và giúp cải thiện làn da và mái tóc của chúng ta, cùng với việc tăng cường khả năng miễn dịch."

Vitamin E có khả năng chống lại các gốc tự do và làm sạch nó, đồng thời bảo vệ da khỏi các vấn đề về da thông thường và các triệu chứng liên quan đến lão hóa, bao gồm khô, sạm da, cháy nắng và các đốm đen.

Bắt đầu chế độ làm đẹp hàng ngày của bạn với một chế độ ăn uống thân thiện với làn da. Thêm những thực phẩm giàu vitamin E này vào bữa sáng của bạn và tạm biệt các vấn đề về da sớm nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên ngâm tối đa 5 quả hạnh qua đêm và ăn vào buổi sáng sau khi lột vỏ. Bạn có thể dùng hạnh nhân cùng với trà hoặc thêm chúng vào ngũ cốc ăn sáng.

2. Cải bó xôi

Ảnh minh họa: Internet

Rau lá xanh có thể dùng để chế biến cho một số món ăn buổi sáng. Thêm rau bina đã luộc và cắt nhỏ vào trứng để làm món trứng sẽ rất hấp dẫn. Bạn cũng có thể làm salad rau bina hoặc thêm rau bina vào bánh sandwich của bạn.

3. Quả bơ

Ảnh minh họa: Internet

Loại trái cây này đã trở thành món ăn sáng được nhiều người yêu thích. Bạn có thể làm bánh mì nướng bơ hoặc nghiền bơ với các thực phẩm khác như trứng, thịt và rau để phủ lên bánh mì. Một cách khác để sử dụng bơ là nhúng bơ và kết hợp với bữa ăn của bạn. Kết cấu dạng kem của bơ khiến nó trở thành một lựa chọn thực phẩm ăn sáng tuyệt vời.

4. Hạt hướng dương

Ảnh minh họa: Internet

Những hạt thơm ngon này có hàm lượng vitamin E lớn. Hạt hướng dương rang có thể tạo thành một món ăn nhẹ tuyệt vời để kết hợp với trà buổi sáng của bạn. Hoặc, bạn có thể chỉ cần rắc hạt lên bột yến mạch, ngũ cốc, bánh kếp và các bữa ăn khác.

5. Đậu phộng

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phộng cũng giàu vitamin E có lợi cho da và tóc, đây là một lý do khác để bạn phết bơ đậu phộng lên bánh mì. Bạn cũng có thể trộn chúng với các loại thực phẩm khác để làm món lắc và sinh tố.

Theo NDTV