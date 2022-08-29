5 loại thực phẩm giàu vitamin E cho làn da và mái tóc khỏe mạnh mà bạn nhất định đừng nên bỏ qua

Làm đẹp 29/08/2022 07:58

Mùa đông có thể kéo theo thời tiết hanh khô trên da của chúng ta, khiến da ngứa ngáy, khô ráp và bong tróc. Khi thời tiết lạnh giá đến, điều quan trọng là phải chăm sóc da và tóc, bổ sung độ ẩm và các loại dầu có lợi cho da. Dầu vitamin E thường được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm để ngăn ngừa tình trạng khô da, nhưng nó cũng thường được dùng chung với các thành phần nhân tạo và hóa chất khác. Cách tốt nhất để cung cấp nhiều vitamin E cho da là thông qua chế độ ăn uống. 

5 loại thực phẩm giàu vitamin E cho làn da và mái tóc khỏe mạnh mà bạn nhất định đừng nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin E có khả năng chống lại các gốc tự do và làm sạch nó, đồng thời bảo vệ da khỏi các vấn đề về da thông thường và các triệu chứng liên quan đến lão hóa, bao gồm khô, sạm da, cháy nắng và các đốm đen.

Tiến sĩ Manoj Ahuja, Ấn Độ nhấn mạnh những lợi ích của vitamin E thêm rằng: "Vitamin E điều chỉnh các gốc tự do trong quá trình di chuyển trong cơ thể. Việc tiêu thụ nhiều vitamin E ngăn ngừa stress oxy hóa và giúp cải thiện làn da và mái tóc của chúng ta, cùng với việc tăng cường khả năng miễn dịch."

5 loại thực phẩm giàu vitamin E cho làn da và mái tóc khỏe mạnh mà bạn nhất định đừng nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu chế độ làm đẹp hàng ngày của bạn với một chế độ ăn uống thân thiện với làn da. Thêm những thực phẩm giàu vitamin E này vào bữa sáng của bạn và tạm biệt các vấn đề về da sớm nhé. 

Thực phẩm giàu vitamin E cho sức khỏe của da và tóc:

1. Hạnh nhân

5 loại thực phẩm giàu vitamin E cho làn da và mái tóc khỏe mạnh mà bạn nhất định đừng nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên ngâm tối đa 5 quả hạnh qua đêm và ăn vào buổi sáng sau khi lột vỏ. Bạn có thể dùng hạnh nhân cùng với trà hoặc thêm chúng vào ngũ cốc ăn sáng.

2. Cải bó xôi

5 loại thực phẩm giàu vitamin E cho làn da và mái tóc khỏe mạnh mà bạn nhất định đừng nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rau lá xanh có thể dùng để chế biến cho một số món ăn buổi sáng. Thêm rau bina đã luộc và cắt nhỏ vào trứng để làm món trứng sẽ rất hấp dẫn. Bạn cũng có thể làm salad rau bina hoặc thêm rau bina vào bánh sandwich của bạn.

3. Quả bơ

5 loại thực phẩm giàu vitamin E cho làn da và mái tóc khỏe mạnh mà bạn nhất định đừng nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Loại trái cây này đã trở thành món ăn sáng được nhiều người yêu thích. Bạn có thể làm bánh mì nướng bơ hoặc nghiền bơ với các thực phẩm khác như trứng, thịt và rau để phủ lên bánh mì. Một cách khác để sử dụng bơ là nhúng bơ và kết hợp với bữa ăn của bạn. Kết cấu dạng kem của bơ khiến nó trở thành một lựa chọn thực phẩm ăn sáng tuyệt vời.

4. Hạt hướng dương

5 loại thực phẩm giàu vitamin E cho làn da và mái tóc khỏe mạnh mà bạn nhất định đừng nên bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Những hạt thơm ngon này có hàm lượng vitamin E lớn. Hạt hướng dương rang có thể tạo thành một món ăn nhẹ tuyệt vời để kết hợp với trà buổi sáng của bạn. Hoặc, bạn có thể chỉ cần rắc hạt lên bột yến mạch, ngũ cốc, bánh kếp và các bữa ăn khác.

5. Đậu phộng

5 loại thực phẩm giàu vitamin E cho làn da và mái tóc khỏe mạnh mà bạn nhất định đừng nên bỏ qua - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phộng cũng giàu vitamin E có lợi cho da và tóc, đây là một lý do khác để bạn phết bơ đậu phộng lên bánh mì. Bạn cũng có thể trộn chúng với các loại thực phẩm khác để làm món lắc và sinh tố.

Theo NDTV

Tác dụng bảo vệ da sẽ trở về số 0 nếu bạn uống loại nước này sau khi bôi kem chống nắng

Tác dụng bảo vệ da sẽ trở về số 0 nếu bạn uống loại nước này sau khi bôi kem chống nắng

Đây là sai lầm rất nhiều người mắc phải khiến kem chống nắng không phát huy tác dụng đầy đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   các thực phẩm làm trắng da bí kíp chăm sóc tóc bổ sung dưỡng chất cho da

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới