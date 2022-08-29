Ăn gì kích thích mọc tóc? 7 loại thực phẩm giúp kích thích mọc tóc dày, khỏe và suôn mượt

Làm đẹp 29/08/2022 05:15

Để hỗ trợ quá trình kích thích mọc tóc thì việc bổ sung các chất có trong các loại thực phẩm rất có ích. Kham khảo qua 7 loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng này nhé!

Cải bó xôi

Cải bó xôi là loại rau lá xanh cực kỳ lành mạnh, chứa những chất dinh dưỡng quan trọng như là: acid folic, sắt, vitamin A và C.  Vitamin A rất tốt trong việc nuôi tóc mọc nhanh và khỏe. 

Khoảng 30gr cải bó xôi sẽ cung cấp đến gần 20% lượng vitamin A mà bạn cần hàng ngày. Chưa hết, cải bó xôi còn là nguồn cung cấp sắt - thứ giúp các tế bào máu vận chuyển oxy trong cơ thể để nạp nhiên liệu cho quá trình trao đổi chất, giúp tóc mọc khỏe.

Hàu biển

Mặc dù hàu không phải là thực phẩm giúp tóc mọc nhanh nhất nhưng chúng lại là một loại thực phẩm kích thích mọc tóc chứa lượng lớn kẽm, rất tốt cho chu kỳ phát triển và phục hồi của bộ phận tóc.

Ngoài ra, nếu trong chế độ ăn của bạn bị thiếu kẽm có thể thúc đẩy telogen effluvium làm tăng nguy cơ gãy rụng tóc hơn người ăn uống đủ chất.

Ăn gì kích thích mọc tóc? 7 loại thực phẩm giúp kích thích mọc tóc dày, khỏe và suôn mượt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, các bạn nên bổ sung hàu vào khẩu phần ăn để tóc phát triển tốt và khỏe mạnh. Nhưng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tóc cũng đưa ra khuyến cáo chỉ nên sử dụng hàu ở một lượng nhất định, không nên ăn quá nhiều.

Tuyệt đối không được lạm dụng vì bởi việc kẽm dư thừa trong cơ thể cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy rụng tóc, khiến lợi bất cập hại.

Do có nhiều axit béo thiết yếu tự nhiên tìm thấy trong tế bào da (giúp giữ cho làn da mịn màng và mềm dẻo), bơ là một loại trái cây giúp da và tóc khỏe mạnh. Khi áp dụng cho tóc và da đầu, chúng có khả năng kích thích sản xuất collagen và elastin. Trộn một trái bơ nhỏ với kem chua (chứa axit lactic giúp tẩy tế bào chết da chết và làm sạch lên da đầu) và thoa lên tóc và da đầu trong khoảng 10 phút. Sau đó gội lại bằng nước sạch, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.

Ăn gì kích thích mọc tóc? 7 loại thực phẩm giúp kích thích mọc tóc dày, khỏe và suôn mượt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng

Các loại quả mọng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết giúp hỗ trợ mọc tóc, trong đó nổi bật là vitamin C. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ nang tóc khỏi những yếu tố có hại, điển hình là các gốc tự do. Chưa kể vitamin C còn giúp tăng sinh collagen - một loại protein làm khỏe mái tóc, giúp cơ thể của bạn hấp thụ sắt tốt hơn từ chế độ ăn. Điều này rất tốt cho việc kích thích mọc tóc. Bởi lẽ, tiêu thụ ít sắt sẽ dẫn đến thiếu máu - một trong những nguyên nhân gây rụng tóc.

Ăn gì kích thích mọc tóc? 7 loại thực phẩm giúp kích thích mọc tóc dày, khỏe và suôn mượt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang chứa hàm lượng lớn beta – carotene. Khi đi vào cơ thể, hợp chất này sẽ được chuyển đổi thành vitamin A sẽ mang lại nhiều lợi ích tốt đối với sức khỏe người dùng.

Theo một số nghiên cứu y học gần đây, loại vitamin này có tác dụng ấn tượng trong việc thúc đẩy sản xuất bã nhờn, giúp tóc khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, vitamin A còn giúp tăng nhanh tốc độ mọc tóc và kích thích tóc phát triển nhanh, dày hơn. Ăn khoai lang với lượng phù hợp cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa ở nang tóc và ngăn ngừa rụng.

Trứng

Trứng là một nguồn cung cấp tuyệt vời của những omega-3 nói trên, và chúng cũng chứa biotin. Biotin rất cần thiết cho sự phát triển của tế bào móng và tóc, được xem là trợ thủ đắc lực trong việc phòng ngừa và hạn chế rụng tóc. Nó cải thiện tình trạng tóc bị chẻ ngọn, giảm tiết bã nhờn cho da đầu, kích thích sự tăng trưởng của tóc, tăng tính đàn hồi cho sợi tóc. Nhưng bạn phải lưu ý nếu bạn ăn quá nhiều lòng trắng trứng có thể ngăn chặn sự hấp thu biotin vào cơ thể, gây ra sự cạn kiệt chất dinh dưỡng vi lượng này.

Hạnh nhân

Hạnh nhân chứa lượng lớn hoạt chất biotin. Loại chất này được biết đến như một trong những loại thực phẩm giúp mọc tóc nhanh và có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tóc. Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng đặc biệt này còn giúp cung cấp dưỡng chất đầy đủ hơn cho tóc, từ đó giúp những tế bào tóc khỏe mạnh.

Ăn gì kích thích mọc tóc? 7 loại thực phẩm giúp kích thích mọc tóc dày, khỏe và suôn mượt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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