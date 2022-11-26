4 sai lầm khi gội đầu nhiều người thường mắc phải khiến tóc rụng "trơ sọ" nguy cơ hói cận kề

Làm đẹp 26/11/2022 17:07

Bỏ ngay những việc làm này để cứu lấy mái tóc của bạn.

Gội đầu bằng dầu gội quá thường xuyên

4 sai lầm khi gội đầu nhiều người thường mắc phải khiến tóc rụng 'trơ sọ' nguy cơ hói cận kề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia y tế, để giữ tóc sạch, thực sự không cần thiết phải sử dụng dầu gội cho tất cả mọi lần gội đầu, theo Bright Side.

Xả tóc bằng nước vài lần một tuần đã đủ để loại bỏ bụi bẩn. Việc dùng dầu gội hoàn toàn vì mục đích thẩm mỹ, và lớp bọt đậm đặc chỉ nhằm loại bỏ dầu trên tóc. Lớp dầu này cần thiết cho mái tóc khỏe mạnh, vì nó giữ ẩm và bảo vệ tóc khỏi hư tổn.

Không chải tóc trước khi gội đầu

4 sai lầm khi gội đầu nhiều người thường mắc phải khiến tóc rụng 'trơ sọ' nguy cơ hói cận kề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường không có thói quen chải tóc trước khi gội đầu vì cho rằng đó là việc làm không cần thiết. Tuy nhiên, việc chải tóc trước khi gội sẽ giúp tóc mượt mà và giảm thiểu nguy cơ gãy rụng trong quá trình gội. Ngoài ra, nó còn kích thích tuần hoàn máu trên da đầu và giúp bạn cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn trong lúc gội.

Gội đầu bằng nước nóng

4 sai lầm khi gội đầu nhiều người thường mắc phải khiến tóc rụng 'trơ sọ' nguy cơ hói cận kề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Tốt nhất nên gội đầu bằng nước hơi ấm. Gội đầu bằng nước nóng có thể khiến tóc yếu và dễ bị gãy. Hơi nước ấm giúp mở lớp biểu bì tóc, giúp tóc hấp thụ dầu và tác dụng dưỡng ẩm của dầu xả tốt hơn. Cuối cùng, nên xả sạch tóc bằng nước lạnh, vì sẽ giúp đóng các lớp biểu bì và giữ cho tóc không bị xoăn

Thoa dầu xả lên da đầu

4 sai lầm khi gội đầu nhiều người thường mắc phải khiến tóc rụng 'trơ sọ' nguy cơ hói cận kề - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thoa dầu xả lên da đầu sẽ khiến chân tóc tiết nhiều dầu hơn. Thoa dầu xả lên da đầu hoặc gần da đầu có thể làm tắc nghẽn nang tóc, làm chậm sự phát triển của tóc và tăng sản xuất dầu. Chỉ phần thân tóc và ngọn tóc cần ngậm nước nhiều nhất, nên chỉ cần thoa dầu xả lên những phần này.

 

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