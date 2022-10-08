4 nguyên nhân khiến da bạn mãi đen sạm dù không ra nắng

Làm đẹp 08/10/2022 12:20

Ánh nắng mặt trời không phải là tác nhân duy nhất khiến da chị em bị đen sạm mà các thói quen sinh hoạt xấu cũng có thể ảnh hương đến tình trạng của làn da.

1. Quên dặm kem chống nắng

4 nguyên nhân khiến da bạn mãi đen sạm dù không ra nắng - Ảnh 1

Dù kem chống nắng có chỉ số chống nắng cao như thế nào thì bạn vẫn cần phải dặm lại kem chống nắng mỗi 2 -4 tiếng/lần.

Ảnh minh họa: Internet

Dù kem chống nắng có chỉ số chống nắng cao như thế nào thì bạn vẫn cần phải dặm lại kem chống nắng mỗi 2 -4 tiếng/lần. Điều này được cho là cần thiết và quan trọng không kém nếu bạn muốn có làn da trắng sáng. Bởi lẽ, tác dụng của kem chống nắng cũng có thời hạn nhất định và nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần thoa một lớp là đã đủ thì hoàn toàn sai lầm và thiếu sót. Đó là lí do, dù bạn có ở trong nhà, nơi ít ánh nắng chiếu rọi trực tiếp nhưng vẫn đen sạm.

2. Đắp mặt nạ không đúng thời điểm

4 nguyên nhân khiến da bạn mãi đen sạm dù không ra nắng - Ảnh 2

Thời điểm thích hợp nhất để đắp mặt nạ là vào buổi tối, đi cùng với các bước dưỡng da ban đêm là thời điểm làn da được hoàn toàn nghỉ ngơi mà không bị các yếu tố môi trường tác động.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã có cho mình lịch trình đắp mặt nạ trắng da hàng tuần nhưng việc sắp xếp thời điểm đắp mặt nạ hợp lý hay không thì còn chưa biết! Thời điểm đắp mặt nạ không đúng sẽ góp phần làm hiệu quả dưỡng trắng da bị hạn chế, hay thậm chí đen đi dù bạn vẫn dưỡng da đều đặn.

Thời điểm thích hợp nhất để đắp mặt nạ là vào buổi tối, đi cùng với các bước dưỡng da ban đêm. Đây là thời điểm làn da được hoàn toàn nghỉ ngơi mà không bị các yếu tố môi trường tác động, từ đó việc hấp thụ các dưỡng chất có trong mặt nạ cũng trở nên hiẹu quả hơn. 

3. Sử dụng máy tính quá lâu

4 nguyên nhân khiến da bạn mãi đen sạm dù không ra nắng - Ảnh 3

Da đen sạm một cách rõ rệt đó là vì tác động từ tia bức xạ trong máy tính tỏa ra. Giải thích lí do tại sao bạn ngồi trong nhà mà vẫn không da trắng hồng và tràn đầy sức sống được. 

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc quá nhiều với máy tính sẽ khiến da đen sạm một cách rõ rệt. Đó là vì tác động từ tia bức xạ trong máy tính tỏa ra. Điều này giải thích lí do tại sao bạn ngồi trong nhà mà vẫn không da trắng hồng và tràn đầy sức sống được.

Nếu được hãy hạn chế việc ngồi quá lâu trước máy tính. Đồng thời bạn cũng nên sử dụng thêm những biện pháp khác nhằm hạn chế tia bức xạ của máy tính như trồng cây xanh trên bàn làm việc.

4. Thức đêm

Nguyên nhân khiến da bị đen và sạm màu đừng tưởng chỉ đến từ ánh nắng mặt trời mà nó còn xuất phát từ thói quen thức khuya của chúng ta. Việc thức khuya thường xuyên sẽ làm cho làn da ngày một kém sắc, tối màu và sạm đi do hắc tố melanin – một yếu tố gây đen da được hình thành rất nhanh và nhiều hơn bình thường khi thức khuya. Thế nên, nếu không muốn mất đi một làn da trắng hồng tươi mới thì đừng nên thức khuya vì chỉ cần thức một đêm bạn đã có thể nhận ra làn da mình xuống sắc đến thế nào!

Phụ nữ càng ăn nhiều 5 món này càng nhanh già, da sạm nám, đầy nếp nhăn

Phụ nữ càng ăn nhiều 5 món này càng nhanh già, da sạm nám, đầy nếp nhăn

Sau độ tuổi 25, collagen bắt đầu suy thoái. Đây là lúc chị em nên cân nhắc về chế độ ăn uống để làm chậm tốc độ lão hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   Da đen sạm Nguyên nhân da đen sạm #Bí kíp làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 57 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới