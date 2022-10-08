4 nguyên nhân khiến da bạn mãi đen sạm dù không ra nắng

Dù kem chống nắng có chỉ số chống nắng cao như thế nào thì bạn vẫn cần phải dặm lại kem chống nắng mỗi 2 -4 tiếng/lần.

Thời điểm thích hợp nhất để đắp mặt nạ là vào buổi tối, đi cùng với các bước dưỡng da ban đêm là thời điểm làn da được hoàn toàn nghỉ ngơi mà không bị các yếu tố môi trường tác động.

Dù kem chống nắng có chỉ số chống nắng cao như thế nào thì bạn vẫn cần phải dặm lại kem chống nắng mỗi 2 -4 tiếng/lần. Điều này được cho là cần thiết và quan trọng không kém nếu bạn muốn có làn da trắng sáng. Bởi lẽ, tác dụng của kem chống nắng cũng có thời hạn nhất định và nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần thoa một lớp là đã đủ thì hoàn toàn sai lầm và thiếu sót. Đó là lí do, dù bạn có ở trong nhà, nơi ít ánh nắng chiếu rọi trực tiếp nhưng vẫn đen sạm.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã có cho mình lịch trình đắp mặt nạ trắng da hàng tuần nhưng việc sắp xếp thời điểm đắp mặt nạ hợp lý hay không thì còn chưa biết! Thời điểm đắp mặt nạ không đúng sẽ góp phần làm hiệu quả dưỡng trắng da bị hạn chế, hay thậm chí đen đi dù bạn vẫn dưỡng da đều đặn.

Thời điểm thích hợp nhất để đắp mặt nạ là vào buổi tối, đi cùng với các bước dưỡng da ban đêm. Đây là thời điểm làn da được hoàn toàn nghỉ ngơi mà không bị các yếu tố môi trường tác động, từ đó việc hấp thụ các dưỡng chất có trong mặt nạ cũng trở nên hiẹu quả hơn.

3. Sử dụng máy tính quá lâu

Da đen sạm một cách rõ rệt đó là vì tác động từ tia bức xạ trong máy tính tỏa ra. Giải thích lí do tại sao bạn ngồi trong nhà mà vẫn không da trắng hồng và tràn đầy sức sống được. Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc quá nhiều với máy tính sẽ khiến da đen sạm một cách rõ rệt. Đó là vì tác động từ tia bức xạ trong máy tính tỏa ra. Điều này giải thích lí do tại sao bạn ngồi trong nhà mà vẫn không da trắng hồng và tràn đầy sức sống được.

Nếu được hãy hạn chế việc ngồi quá lâu trước máy tính. Đồng thời bạn cũng nên sử dụng thêm những biện pháp khác nhằm hạn chế tia bức xạ của máy tính như trồng cây xanh trên bàn làm việc.

4. Thức đêm

Nguyên nhân khiến da bị đen và sạm màu đừng tưởng chỉ đến từ ánh nắng mặt trời mà nó còn xuất phát từ thói quen thức khuya của chúng ta. Việc thức khuya thường xuyên sẽ làm cho làn da ngày một kém sắc, tối màu và sạm đi do hắc tố melanin – một yếu tố gây đen da được hình thành rất nhanh và nhiều hơn bình thường khi thức khuya. Thế nên, nếu không muốn mất đi một làn da trắng hồng tươi mới thì đừng nên thức khuya vì chỉ cần thức một đêm bạn đã có thể nhận ra làn da mình xuống sắc đến thế nào!