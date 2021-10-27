3 lỗi mix đồ mùa lạnh, khiến nàng chân ngắn đã lùn tịt lại trông chỉ còn một mẩu

Làm đẹp 27/10/2021 18:40

Nàng nấm lùn mà mắc phải 3 lỗi mix đồ mùa lạnh kiểu này, thì dù là không lùn tịt chỉ còn một mẩu, thì cũng chẳng khác nào bà thím nhà bên. Xem thử mình có mắc lỗi nào không nè nàng ơi!

Trời lạnh diện đồ sao cho vừa đẹp vừa ấm lại là một chuyện tốt, tuy nhiên nếu không khéo thì lại khiến cho các nàng, đặc biệt là những cô nàng chân ngắn, lùn tịt chỉ còn một mẩu.

1. Mặc trang phục quá rộng so với cơ thể

3 lỗi mix đồ mùa lạnh, khiến nàng chân ngắn đã lùn tịt lại trông chỉ còn một mẩu - Ảnh 1
Không mix đồ quá rộng - Ảnh minh họa

Một chiếc áo oversize là một trong những item rất được hội chị em ưa chuộng, tuy nhiên item này lại chỉ phù hợp với những cô nàng có thân hình cò hương.

Còn riêng với những cô nàng chân ngắn mà khoác lên mình chiếc áo kiểu này, thì ai nhìn vào cũng tưởng là bạn đang trùm nguyên chiếc mền lên người đấy.

2. Mặc đồ quá rườm rà

3 lỗi mix đồ mùa lạnh, khiến nàng chân ngắn đã lùn tịt lại trông chỉ còn một mẩu - Ảnh 2
Không mix kiểu rườm rà - Ảnh minh họa

Những bộ đồ rườm rà trong ngày lạnh giá chính là “khắc tinh” của những cô nàng chân ngắn.

Bởi vì, ai kia nhìn vào sẽ thấy trông bạn rất luộm thuộm và có vẻ lùn hơn so với chiều cao thật.

Do đó, lạnh thì lạnh nhưng các nấm lùn hãy chỉ nên mặc những trang phục thanh thoát và gọn gàng, giúp nàng tự tin hơn khi xuất hiện trước mọi người, chứ đừng mặc kiểu đồ quá rườm rà.

3. Mặc áo khoác dáng dài, kín mít

3 lỗi mix đồ mùa lạnh, khiến nàng chân ngắn đã lùn tịt lại trông chỉ còn một mẩu - Ảnh 3
Không mặc áo khoác ngoài kín mít - Ảnh minh họa

Nếu cao rao như Hồ Ngọc Hà hay Ngọc Trinh, thì diện áo khoác dạng dài kín mít trong mùa lạnh này lại được xem là chuẩn bài.

Riêng với những cô nàng chân ngắn thì lại tuyệt đối không nên mix kiểu áo này. Bởi vì nó vừa khiến cho đôi chân của bạn như thể bị rút ngắn lại, mà lại vừa khiến cho bạn trông có vẻ già hơn so với tuổi.

Thế nên để mặc đồ chống lạnh mà trông vẫn đẹp, thì tuyệt đối đừng bao giờ khoác lên mình kiểu áo như này nàng nhé!

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