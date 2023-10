Tự do chọn nơi mình ở, tự do cưới người mình yêu, tự do chọn đam mê, tự do chọn cho ba mẹ những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất… với phụ nữ chúng mình, thì càng độc lập thì lại càng tự do và hạnh phúc.

Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng, mà là ai hơn ai ở 3 điều này thì cuộc đời sẽ càng hạnh phúc và tự do. 1. Độc lập về tài chính Có năng lực kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet Tiền không phải là tất cả, nhưng tất cả đều có thể mua được bằng tiền và rất rất nhiều tiền. Cho nên, khi có tiền trong tay thì lời nói, việc làm của người phụ nữ sẽ có trọng lượng hơn. Tiền có thể giúp chị em phụ nữ có thời gian để sống và hưởng thụ, đa dạng về sự lựa chọn. Cho nên, dù không thể làm ra được nhiều tiền, nhưng đã là phụ nữ hiện đại không thể không có năng lực để kiếm tiền. Do đó, trau dồi năng lực của bản thân là vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ quyết định đến việc bạn sẽ là ai trong tương lai và cuộc sống của bạn sau mai ngày cuối sẽ như thế nào? 2. Độc lập về hệ tư duy Có năng lực tư duy và đưa ra sự phản ứng nhanh nhạy, hợp lý, chuẩn xác cho từng trường hợp cụ thể - Ảnh minh họa: Internet Trí tuệ của người khác có thể giúp bạn tham khảo để chọn ra phương án tốt nhất cho trường hợp của mình. Nhưng lại không thể dùng để cứu bản thân trong những cơn nguy khốn hay quyết định bất kỳ một việc trọng đại nào trong đời. Do đó, đã là phụ nữ thì vẫn nên có hệ tư duy độc lập để tự mình quyết định số phận cho cuộc đời mình, ví như mình sẽ là ai? sẽ sống như thế nào? và tương lai sẽ đi về đâu? 3. Độc lập về mặt cảm xúc Có năng lực quản lý cảm xúc cá nhân tốt, ấm lạnh tự biết... Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ấu trĩ thường để cho cảm xúc của mình nổi trôi theo ánh nhìn và sự đánh giá của người trong thiên hạ. Do đó khi người trong thiên hạ vui cười và khen ngợi, thì trong lòng mới thấy vui và có nhựa sống. Còn khi bị phê bình và ai đó có thái độ không tốt, thì ngay lập tức họ sẽ buồn từ thâu đêm đến suốt sáng, thậm chí là mất ăn mất ngủ. Trong khi với những người phụ nữ trí tuệ, thì họ lại không hành xử như thế với những biến động trong cuộc đời mình. Mà dùng tâm tuệ giác và sự thấu tỏ bản thân và thời cuộc mà quán chiếu sự việc xảy đến trong cuộc đời mình. Vì vậy mà họ sẽ không vì ai đó đối xử không tốt với bản thân mình mà ngược đãi chính mình, lại càng không vì ánh nhìn hay sự phán xét của người trong thiên hạ mà tự đặt rác vào tâm. Bởi hơn ai hết trong lòng ấm lạnh ra sao, hay bản thân mình là người như thế nào thì họ chính là người am tường về chính mình hơn bất kỳ một ai khác. Cho nên, thay vì buồn đau khi bị người khác nói không tốt về mình, thì họ sẽ sống sao cho cả thiên hạ không có bất kỳ một ai tin vào những lời nói xấu đó.