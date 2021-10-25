Chỉ cần độc lập 3 thứ này, phụ nữ sẽ càng hạnh phúc và tự do

Tâm sự 25/10/2021 21:16

Tự do chọn nơi mình ở, tự do cưới người mình yêu, tự do chọn đam mê, tự do chọn cho ba mẹ những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất… với phụ nữ chúng mình, thì càng độc lập thì lại càng tự do và hạnh phúc.

Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng, mà là ai hơn ai ở 3 điều này thì cuộc đời sẽ càng hạnh phúc và tự do.

1. Độc lập về tài chính  

Chỉ cần độc lập 3 thứ này, phụ nữ sẽ càng hạnh phúc và tự do - Ảnh 1
Có năng lực kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tiền không phải là tất cả, nhưng tất cả đều có thể mua được bằng tiền và rất rất nhiều tiền.

Cho nên, khi có tiền trong tay thì lời nói, việc làm của người phụ nữ sẽ có trọng lượng hơn.

Tiền có thể giúp chị em phụ nữ có thời gian để sống và hưởng thụ, đa dạng về sự lựa chọn.

Cho nên, dù không thể làm ra được nhiều tiền, nhưng đã là phụ nữ hiện đại không thể không có năng lực để kiếm tiền.

Do đó, trau dồi năng lực của bản thân là vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ quyết định đến việc bạn sẽ là ai trong tương lai và cuộc sống của bạn sau mai ngày cuối sẽ như thế nào?

2. Độc lập về hệ tư duy 

Chỉ cần độc lập 3 thứ này, phụ nữ sẽ càng hạnh phúc và tự do - Ảnh 2
Có năng lực tư duy và đưa ra sự phản ứng nhanh nhạy, hợp lý, chuẩn xác cho từng trường hợp cụ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trí tuệ của người khác có thể giúp bạn tham khảo để chọn ra phương án tốt nhất cho trường hợp của mình.

Nhưng lại không thể dùng để cứu bản thân trong những cơn nguy khốn hay quyết định bất kỳ một việc trọng đại nào trong đời.

Do đó, đã là phụ nữ thì vẫn nên có hệ tư duy độc lập để tự mình quyết định số phận cho cuộc đời mình, ví như mình sẽ là ai? sẽ sống như thế nào? và tương lai sẽ đi về đâu?

3. Độc lập về mặt cảm xúc  

Chỉ cần độc lập 3 thứ này, phụ nữ sẽ càng hạnh phúc và tự do - Ảnh 3
Có năng lực quản lý cảm xúc cá nhân tốt, ấm lạnh tự biết... Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ấu trĩ thường để cho cảm xúc của mình nổi trôi theo ánh nhìn và sự đánh giá của người trong thiên hạ.

Do đó khi người trong thiên hạ vui cười và khen ngợi, thì trong lòng mới thấy vui và có nhựa sống.

Còn khi bị phê bình và ai đó có thái độ không tốt, thì ngay lập tức họ sẽ buồn từ thâu đêm đến suốt sáng, thậm chí là mất ăn mất ngủ.

Trong khi với những người phụ nữ trí tuệ, thì họ lại không hành xử như thế với những biến động trong cuộc đời mình.

Mà dùng tâm tuệ giác và sự thấu tỏ bản thân và thời cuộc mà quán chiếu sự việc xảy đến trong cuộc đời mình.

Vì vậy mà họ sẽ không vì ai đó đối xử không tốt với bản thân mình mà ngược đãi chính mình, lại càng không vì ánh nhìn hay sự phán xét của người trong thiên hạ mà tự đặt rác vào tâm.

Bởi hơn ai hết trong lòng ấm lạnh ra sao, hay bản thân mình là người như thế nào thì họ chính là người am tường về chính mình hơn bất kỳ một ai khác.

Cho nên, thay vì buồn đau khi bị người khác nói không tốt về mình, thì họ sẽ sống sao cho cả thiên hạ không có bất kỳ một ai tin vào những lời nói xấu đó.

3 điều trong hôn nhân còn khiến cho phụ nữ bất hạnh hơn cả việc ly hôn, điều thứ 2 là đau đớn nhất

3 điều trong hôn nhân còn khiến cho phụ nữ bất hạnh hơn cả việc ly hôn, điều thứ 2 là đau đớn nhất

Nếu gặp phải 1 trong 3 trường hợp này trong tình yêu, hôn nhân thì thà là phụ nữ ly hôn vẫn sẽ tốt hơn...

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ khí chất Phụ nữ hiện đại Phụ nữ bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán