Vận mệnh của cuộc đời bạn sẽ thay đổi nếu vận dụng tốt 2 điều này vào trong đời sống hằng ngày

Nhưng nếu làm được hai điều này, thì ngày mai kia đây thôi, vận mệnh của bạn sẽ thay đổi từ giàu thành nghèo, từ xấu thành đẹp, từ bị người đời khinh bỉ thành được kính trọng…

Mọi thứ trên đời này vốn dĩ là vô thường, cho nên hôm nay bạn có thể khổ, có thể nghèo khó, có thể khố rách áo ôm…

Trước kia tôi có một người khách hàng là giám đốc của một doanh nghiệp lớn, mặc dù cô ấy rất là giàu có và thường đi làm từ thiện khắp nơi.

Nhưng có một điều lạ là, họ không cần bất kỳ một ai biết được điều này ngoại trừ tôi tình cờ biết được thông qua một người thư ký riêng của cô.

Điều này có thể thấy rằng, người khách hàng mà tôi tin tưởng hợp tác là một người có sự tu dưỡng và nhờ vậy mà nhận được nhiều phước báo trong cuộc đời.

Đầu tiên khi nói về dung mạo, thì cô cũng là một người rất đẹp lão, khi đã ngoài tứ tuần rồi nhưng dung mạo của cô khiến ai cũng lầm tưởng rằng mới cỡ khoảng 30 – 35 tuổi.

Thứ hai, nếu nói về phước báo tiền tài vật chất, thì cô cũng lại là người vô cùng dư dả, không thiếu thốn bất kỳ một phương tiện vật chất nào để phục vụ cho cuộc sống.

Như vậy có thể thấy rằng, người làm việc thiện mà không chấp công thì đó không chỉ là cử chỉ cao đẹp, mà còn là điều rất đáng để người đời học hỏi và làm theo.

2. Việc tốt dù nhỏ vẫn cố gắng làm, việc xấu dù nhỏ vẫn cố gắng không làm

Người đã có tâm thiện lương thì một con kiến rơi xuống nước họ cũng tìm mọi cách để cứu nó lên... Ảnh minh họa: Internet

Thường thì chúng ta sẽ không bị ướt áo khi mưa rào, nhưng người lại bị ướt sũng bởi những cơn mưa phùn?

Tại sao vậy? là bởi vì khi thấy trời mưa to thì chúng ta sẽ hoặc là dùng ô, dù để che mưa, hoặc là trú tạm ở một nơi nào đó.

Nhưng khi thấy trời mưa nhỏ, thì chúng ta lại chủ quan, không để tâm đến vì nghĩ rằng nó sẽ không làm ướt áo hay thân của mình.

Nào ngờ sau khi đi dưới những cơn mưa phùn, thì quay đi quay lại áo quần của chúng ta đã bị ướt hết sách hết cả rồi.

Cũng vậy, trong cuộc sống để tâm thì thấy có những người dù con kiến rơi xuống nước họ cũng cố gắng tìm mọi cách cứu sống nó.

Nhưng lại có những người, dù thấy người chết ngay trước mặt mình, cũng vẫn tìm mọi cách để không phải can dự vào.

Không chỉ vậy, họ còn liên tục làm những điều khuất tất khiến người người, nhà nhà đau khổ, ấy vậy mà vẫn cứ nghĩ rằng chẳng ai biết được điều mình làm.

Nhưng thực chất thì, người làm trời nhìn. Cho nên, ở trường hợp đầu tiên thì sẽ nhận được phước báo đó là sự giàu có, an lạc trong thân tâm.

Còn ở trường hợp thứ hai, thì sẽ nhận về quả báo là cuộc sống bất an, không được người đời kính trọng, tin tưởng, cuộc sống gặt rất nhiều những khổ nạn.

Cảm ngộ nhân sinh

Nhờ vậy mà cuộc đời luôn an vui và nhận được sự kính trọng của người đời... Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta sinh ra ở trên thế gian này, thực chất là mỗi người đã mang trong mình một số phận. Chính vì hai chữ số phận này, mà chúng ta sẽ dễ đàng thấy rằng: Người thì đã giàu có từ trong trứng nước, còn có người thì lại yểu mệnh, hoặc nghèo khổ từ lúc mới mở mắt chào đời, cơm thì chẳng đủ ăn, áo thì không đủ mặc, đi ra ngoài đời thì ai cũng coi khinh…

Mệnh là cái có thật và nó được gắn liền với mỗi con người ngay từ khi mới sinh ra, nhưng bênh cạnh chữ mệnh thì cũng có chữ vận.

Chữ vận ở đây có thể hiểu là, tuy trời ban cho ta số phận không được tốt đẹp, nên phải chịu nhiều thiệt thòi, khổ đau và bất hạnh hơn những người khác.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể cải được mệnh của cuộc đời mình bằng cách vận hành chúng theo ý muốn của mình.

Thế vận hành là vận cái gì? và vận như thế nào? xin thưa là hãy vận hành số mệnh không tốt của mình bằng cách cải ác làm lành, ráng làm nhiều việc thiện, tích công bồi đức, việc ác nhỏ xin chớ làm, còn việc thiện nhỏ xin gắng công mà làm.

Có như vậy, thì theo thời gian, đến một lúc nào đó, khi số lượng việc thiện lành mà bạn làm đã đủ để chuyển cái nghiệp xấu ác, nghèo khổ, bất hạnh…

Thì khi này, cuộc đời bạn sẽ bước sang một trang mới: từ một người nghèo khó sẽ được ơn trên gia hộ cho cơ hội để làm ăn khấm khá, có của ăn của để.

Từ một người xấu xí, thành một người có tướng mạo đoan trang, xinh đẹp ai nhìn vào cũng cảm mến.

Và từ một người ai nhìn thấy cũng muốn xa lánh vì không thể chịu đựng được thói sân si của bạn, thì lúc này họ sẽ muốn đến gần bạn, vì ở bạn tỏa ra một nguồn năng lượng “từ bi”.