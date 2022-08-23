3 cách đơn giản giúp chị em nội trợ thoát khỏi tình trạng bàn tay bị chai sần

Cũng giống như da mặt, da tay cũng cần thường xuyên được tẩy tế bào chết để cải thiện tình trạng thô ráp, chai sần.

Cũng giống như da mặt, da tay cũng cần thường xuyên được tẩy tế bào chết để cải thiện tình trạng thô ráp, chai sần. Chị em nội trợ có thể sử dụng các sản phẩm tế bào chết dạng vật lý thông thường hoặc nếu có nhiều thời gian thì bạn có thể thử tự chế hỗn hợp tẩy tế bào chết da tay tại nhà từ dầu oliu và đường.

Công đoạn thực hiện vô cùng đơn giản, trộn 2 nguyên liệu đó lại với nhau sau đó chà xát nhẹ lên đôi tay của mình là hoàn tất.

Sử dụng kem dưỡng ẩm da tay hàng ngày

Đối với da mặt thì giai đoạn dưỡng ẩm rất quan trọng và nó cũng chính là bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da tay Ảnh minh họa: Internet

Đối với da mặt thì giai đoạn dưỡng ẩm rất quan trọng và nó cũng chính là bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da tay. Khi chọn các sản phẩm dưỡng ẩm cho da tay, bạn nên chọn những sản phẩm có khả năng cấp ẩm hiệu quả, bảng thành phần an toàn, lành tính cho da. Bạn nên sử dụng kem dưỡng da tay 2 lần vào buổi sáng và tối.

Đối với người có làn da khô hoặc vào mùa đông bạn có thể thoa nhiều hơn, và thoa kem dưỡng bất cứ lúc nào khi đôi tay cảm thấy thô ráp. Nếu tay bạn bị bong tróc, thô ráp bạn có thể thoa kem dưỡng trước sau đó mang thêm một đôi găng tay cotton mỏng đi ngủ vào buổi tối. Đây chính là tips để da tay mềm và mịn hơn mỗi ngày. Ngoài ra bạn có thể bôi vitamin E lên phần quanh móng để sở hữu một đôi tay thật đẹp.

Sử dụng găng tay

Đeo găng là cách chăm sóc da tay trước những nguồn cơn nguy hại Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay là một bộ phận khá nhạy cảm trên cơ thể, dưới tác động của việc cầm nắm vật nặng, cứng hoặc sử dụng nhiều hoá chất sẽ dễ khến tay bị chai sạn, khô rạm. Vì thế, đeo găng là cách chăm sóc da tay trước những nguồn cơn nguy hại ấy.

Khi phải làm các công việc nhà, rửa bát hoặc lau dọn, hãy luôn nhớ mang theo đôi găng cao su, nó giúp tay bạn tránh khỏi sự ăn mòn của của xút (có trong các chất tẩy rửa), giữ tay luôn khô ráo và duy trì được độ ẩm. Sử dụng găng tay vải cho làm vườn để tránh những trầy xướt, gây rách tay.