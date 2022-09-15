3 bước cơ bản phục hồi làn da của chị em sau khi sinh con

Thông thường, sau khi sinh chính là lúc mà bạn được tiếp một động lực lớn để làm mới lại bản thân. Chăm sóc làn da càng sớm sẽ giúp mẹ bầu có làn da đẹp nhanh hơn.

Rất nhiều phụ nữ đã than phiền về làn da trong quá trình mang bầu và sau khi sinh. Sự thay đổi của nội tiết đã để lại nhiều khuyết điểm cho làn da như thâm, mụn, nám, nhờn, rạn da… Vì vậy, việc chăm sóc da cẩn thận sau sinh sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ.

Thông thường, sau khi sinh chính là lúc mà bạn được tiếp một động lực lớn để làm mới lại bản thân. Chăm sóc làn da càng sớm sẽ giúp mẹ bầu có làn da đẹp nhanh hơn.

1. Làm sạch da mặt

Cách đầu tiên trong những cách chăm sóc da mặt sau sinh là làm sạch da mặt sau một khoảng thời gian dài mang thai. Do sau khi sinh da mặt của các mẹ còn yếu và rất dễ bị tổn thương cũng như vô cùng nhạy cảm. Chính vì vậy, khi thực hiện rửa mặt các mẹ nên dùng nước ấm để làm sạch cũng như loại bỏ đi các bụi bẩn, bã nhờn có trên da.

Sau đó bạn có thể sử dụng nước hoa hồng hay nước cân bằng da để làm sạch mặt, tẩy đi các tế bào chết, các tế bào làm cho da bạn bị xỉn màu,… theo các yếu tố như:

Độ pH cân bằng không qua 4.5 – 6.5.

Các sản phẩm phải có nguồn gốc, chiết xuất từ tự nhiên như nha đam, xô thơm,…

Không chứa các thành phần hóa học có chứa các tác dụng trị mụn hay làm trắng, vì chúng rất dễ gây kích ứng cho da của các mẹ.

Đối với các mẹ có làn da nhạy cảm, nên sử dụng mật ong pha loãng hay sữa tươi không đường để rửa mặt.

Việc chăm sóc da mặt sau sinh bằng làm sạch da sẽ giúp cho da mặt của các mẹ sau khi sinh loại bỏ được các tế bào chết có trên da, giúp da được thông thống và giúp dưỡng ẩm cho da, khỏe mạnh hơn. Vì vậy, các mẹ cần cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm để rửa mặt.

2. Xông hơi

Biện pháp xông hơi là một cách khá hiệu nghiệm giúp các mẹ có thể phục hồi làn da sau sinh và không mất quá nhiều thời gian để thực hiện. Xông hơi sẽ giúp các lỗ chân lông trở nên thông thoáng, loại bỏ bã nhờn và đào thải độc tố ra bên ngoài.

Xông hơi sẽ giúp các lỗ chân lông trở nên thông thoáng, loại bỏ bã nhờn và đào thải độc tố ra bên ngoài. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hơi nóng trong lúc xông sẽ giúp các mạch máu dưới da giãn nở, tăng cường tuần hoàn và độ ẩm cho da mặt. Sau khi xông hơi, các dưỡng chất cũng dễ hấp thu và thấm đều vào các lớp tế bào da hơn.Mẹ có thể kết hợp xông hơi toàn thân hoặc có thể chỉ xông hơi mặt. Và cách thực hiện cũng rất đơn giản

Chọn một số loại thảo dược tự nhiên hoặc tinh dầu.

Nếu là tinh dầu thì bạn chỉ cần hòa vào khi nước đã nóng. Hoặc đun lên nếu là thảo dược để các dưỡng chất được tiết ra.



Sau đó trùm khăn xông hơi khoảng 10 – 15 phút.

Mỗi tuần làm 1 – 2 lần chắc chắn bạn sẽ thấy da mình sáng hơn và bật tone rõ ràng.

3. Massage

Ưu điểm lớn nhất mà việc massage đem lại chính là giảm tình trạng chảy xệ da và giúp tinh chất thẩm thấu vào da dễ hơn. Ảnh minh họa: Internet

Ưu điểm lớn nhất mà việc massage đem lại chính là giảm tình trạng chảy xệ da và giúp tinh chất thẩm thấu vào da dễ hơn.

Khi massage bạn nên sử dụng các sản phẩm giàu vitamin như vitamin A, C, E và các dưỡng chất phù hợp với loại da để tăng hiệu quả thẩm thấu. Mẹ sau sinh có thể ghi nhớ một số mẹo sau để tự massage cho bản thân:

– Trước hết, đặt hai ngón trỏ lên đỉnh của khóe mắt. Tiếp theo là xoa nhẹ hai tay theo hướng ra phía đuôi mắt trong nhiều lần để giảm nếp nhăn.

– Có thể sử dụng hai ngón tay giữa áp vào hai bên gốc mũi. Ấn một cách nhẹ nhàng hai điểm này rồi di chuyển lên phía mắt.

– Sử dụng ngón tay massage theo đường xoắn ốc hoặc vòng tròn từ cằm ra đến tai, sau đó là hai bên má, mũi, trán tới đuôi mắt giúp máu dễ dàng lưu thông.