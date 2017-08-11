Cách nhuộm tóc tự nhiên cà rốt cực chuẩn tại nhà sẽ hướng dẫn bạn nhuộm tóc màu cà rốt đơn giản và hiệu quả vô cùng tại nhà nhé, không cần đến thuốc nhuộm đắt tiền, tốn tiền ngoài quán mà bạn vẫn có mái tóc màu ánh đỏ cam vô cùng thời thượng rồi.
Nhuộm tóc tự nhiên cà rốt hiệu quả tại nhà
Nhắc đến nhuộm tóc màu đỏ cam cà rốt, các bạn sẽ nghĩ ngay đến thuốc nhuộm và phải ra quán cho thợ làm, ngồi mấy tiếng mất thời gian, chưa kể công tác dưỡng và chăm sóc sau nhuộm phải rất để ý và cẩn thận thì mới có một mái tóc nhuộm đẹp phải không? Nếu bạn ngại phiền phức và muốn hướng tới một phương pháp nhuộm tóc ánh đỏ cam hoàn toàn tự nhiên thì đây chính là bài viết dành cho bạn, hướng dẫn cách nhuộm tóc tự nhiên cà rốt đơn giản và hiệu quả, hoàn từ những nguyên liệu sạch và an toàn, không hề lo bị dị ứng như với thuốc nhuộm tóc thông thường khác mà vẫn đảm bảo mái tóc của bạn không những không yếu đi mà còn thêm mềm mượt, sáng khỏe nữa.
Ngoài việc chiết xuất từ cây lá móng dùng làm thuốc nhuộm tóc và nhuộm tóc đỏ thì những thực phẩn như nước ép nam việt quế, củ dền, gừng, và đặc biệt là cà rốt đều có thể sử dụng như một loại thuốc nhuộm tóc tự nhiên, giúp mái tóc bạn lên tông màu đỏ cam rất đẹp và đa dạng màu. Xin được giới thiệu đến các bạn hai phương pháp nhuộm tóc tự nhiên cà rốt giúp các bạn có màu tóc đẹp ngay tại nhà mà không cần mất nhiều công sức, tiền bạc.
1. Hướng dẫn làm mặt nạ nhuộm tóc tự nhiên cà rốt tại nhà
Nguyên liệu chuẩn bị để nhuộm tóc bằng cà rốt
- 3 củ cà rốt cỡ vừa hoặc to
- 3 thìa sữa chua tự nhiên
- 2 thìa mật ong
- Có thể cho thêm nửa chén quả nam việt quất để lên màu tốt hơn.
Cách làm mặt nạ nhuộm tóc màu đỏ bằng cà rốt đơn giản
- Xắt nhỏ, trộn cà rốt và quả nam việt quất (có thể có hoặc không) thành một hỗn hợp, ép lấy nước.
- Thêm sữa chua và mật ong vào, trộn đều
- Sử dụng hỗn hợp trên xoa đều lên tóc sau khi gội đầu sạch xong, kết hợp mát xa nhẹ nhàng quanh đầu.
- Dùng mũ ủ hoặc khăn mặt quấn quanh đầu, ủ trong ít nhất 30 phút hoặc lâu hơn nếu bạn muốn tóc nhuộm được nhanh và bền màu.
- Ủ xong thì gội đầu sạch lại, dùng thêm dầu xả hoặc dầu dừa dưỡng tóc để chăm sóc tóc thêm khỏe mạnh và giữ màu được lâu.
- Tuần thực hiện 2-3 lần.
2. Hướng dẫn nhuộm tóc tự nhiên bằng nước ép cà rốt đơn giản.
Nguyên liệu bạn cần khi tiến hành nhuộm tóc tự nhiên cà rốt đơn giản này chính là nước ép cà rốt tươi, sạch.
Cách thực hiện nhuộm tóc tự nhiên bằng nước ép cà rốt
- Các bạn tiến hành gội đầu bằng nước ép cà rốt, càng đặc càng tốt. Nên chuẩn bị được càng nhiều nước ép cà rốt thì hiệu quả càng tốt hơn, tất nhiên là có phụ thuộc vào độ dày, mỏng, dài mái tóc của bạn.
- Gội đầu xong thì tiếp tục ủ tóc bằng nước ép cà rốt, thời gian ủ tốt nhất trên 1 giờ để phát huy hiệu quả.
- Ủ xong thì tiến hành rửa sạch nước ép và xoa thêm dưỡng tóc để giữ màu tốt hơn.
Lưu ý khi thực hiện nhuộm tóc tự nhiên cà rốt
- Nên chọn cà rốt còn tươi, sạch, biết rõ nguồn gốc để tránh sử dụng sang cà rốt chứa hóa chất.
- Tùy thuộc vào điều kiện có thể áp dụng một hoặc cả hai phương pháp, tuy nhiên việc nhuộm tóc thông qua mặt nạ dưỡng tóc là phương pháp không nên bỏ qua, axti lactic trong sữa chua tự nhiên kết hợp với cà rốt giúp xâm nhập sâu vào các sợi tóc giúp màu thấm sâu và lên màu vô cùng tự nhiên, không nhanh phai. Có thêm mật ong để dưỡng tóc thêm bóng mượt, đóng vai trò như một loại dầu dưỡng tóc thiên nhiên tác dụng vô cùng.