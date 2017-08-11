Nhuộm tóc tự nhiên cà rốt hiệu quả tại nhà

Nhắc đến nhuộm tóc màu đỏ cam cà rốt, các bạn sẽ nghĩ ngay đến thuốc nhuộm và phải ra quán cho thợ làm, ngồi mấy tiếng mất thời gian, chưa kể công tác dưỡng và chăm sóc sau nhuộm phải rất để ý và cẩn thận thì mới có một mái tóc nhuộm đẹp phải không? Nếu bạn ngại phiền phức và muốn hướng tới một phương pháp nhuộm tóc ánh đỏ cam hoàn toàn tự nhiên thì đây chính là bài viết dành cho bạn, hướng dẫn cách nhuộm tóc tự nhiên cà rốt đơn giản và hiệu quả, hoàn từ những nguyên liệu sạch và an toàn, không hề lo bị dị ứng như với thuốc nhuộm tóc thông thường khác mà vẫn đảm bảo mái tóc của bạn không những không yếu đi mà còn thêm mềm mượt, sáng khỏe nữa.