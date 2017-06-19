Nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ cực dễ thương cho bạn gái

Làm đẹp 19/06/2017 15:30

Bạn không cần phải đến salon tóc, vừa tốn tiền, lại sử dụng thuốc nhuộm hóa học tóc dễ hư tổn. Với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm bạn hoàn toàn có thể nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ cực đẹp, vô cùng dễ thương cho khuôn mặt của mình.

Tóc màu nâu đỏ phù hợp cho loại da nào?

Những người có làn da sậm, không được trắng thì bạn hãy tự tin nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ nhé! Kiểu tóc này có nhiều ưu điểm vừa làm cho làn da của bạn sáng lên, trông sành điệu, giúp bạn ăn gian tuổi tác nhé!

làn da sậm, không được trắng thì bạn hãy tự tin <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/nhuom-toc-tu-nhien.topic'>nhuộm tóc tự nhiên</a> màu nâu đỏ
Làn da sậm, không được trắng thì nên nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ. Ảnh internet

Tóc màu nâu đỏ cũng là xu hướng được khá nhiều bạn trẻ hiện nay yêu thích bởi vì ngoài giúp bạn trẻ trung còn làm cho khuôn mặt tươi mới, rạng ngời hơn. Nhất là mỗi dịp tết về, màu nâu đỏ tạo cảm giác ấm áp và gần gũi, tăng độ thân thiện đối với mọi người.

Nguyên liệu để nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ là gì?

Bạn hãy ra chợ mua ngay những nguyên liệu sau: cà rốt tươi, củ dền, cà phê, thêm chổi để thoa thuốc nhuộm tóc.

Đây là những nguyên liệu có thể nói “nhìn đâu cũng thấy”. Bạn hãy tận dụng chúng để sở hữu màu tóc đẹp như mơ ước nhé!

Sơ chế các nguyên liệu để nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ

Nguyên liệu để nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ
Nguyên liệu để nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ. Ảnh internet

Bạn thái nhỏ củ cà rốt, củ dền sau đó, rửa sạch và đem xay nhuyễn. Tiếp theo, bạn nghiền nhuyễn các nguyên liệu riêng ra và chỉ chắt lấy nước cốt. Tốt nhất, bạn nên dùng máy xay khô để có thể thu được hỗn hợp nước màu nguyên chất nhất.

Cà phê cho vào phin để pha, sau khi được nước lần 1 sẽ pha lại để có nước đặc hơn. Tiếp theo, bạn cho cà phê vào nồi đun sôi khoảng 2 phút sẽ được hỗn hợp cà phê sánh đặc.

Cuối cùng, bạn hòa tất cả các nguyên liệu đã sơ chế xong thành hỗn hợp đồng nhất có màu nâu đỏ.

Hướng dẫn nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ đúng cách

Để có một mái tóc màu nâu đỏ ưng ý, bạn hãy thực hiện theo các bước sau nhé!

Bước 1: Gội đầu thật sạch bằng dầu gội, bạn nên gội 2 lần để có mái tóc sạch hoàn toàn, giúp thấm thuốc nhuộm ngấm nhanh và hiệu quả hơn, ngược lại. Tuyệt đối, bạn không nên để tóc bẩn, lớp dầu và bụi bẩn sẽ ngăn cản màu nhuộm ngấm sâu vào tóc, khiến tóc lâu lên màu hoặc lên không đều màu.

Bước 2: Sấy khô tóc khoảng 80%, tóc còn hơi ẩm một chút thì dùng hỗn hợp màu có sẵn để thoa lên tóc.

Đây là bước vô cùng quan trọng, bạn nên chia tóc thành nhiều phần, dùng kẹp định vị lại, sau đó dùng chổi chấm vào thuốc nhuộm và quét đều lên tóc. Bạn nên quét 2 mặt để thuốc nhuộm ngấm đều, làm hết phần tóc này rồi đến phần tóc khác.

Bước 3: Ủ tóc nhuộm trong khoảng 1h đồng hồ. Bạn có có thể ủ nóng bằng cách sử dụng máy sấy xả bên ngoài để biểu bì tóc mở rộng, thấm màu nhanh hơn, giữ màu lâu hơn.

Bước 4: Cuối ùng, gội đầu lại với nước lạnh và thoa thêm kem dưỡng giúp tóc mềm mại và đẹp hơn.

Các lưu ý khi nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ

 

<a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/Nhuom-toc-tu-nhien' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/Nhuom-toc-tu-nhien'><i>Nhuộm tóc tự nhiên</i></a> màu nâu đỏ bạn cần đeo bao tay để tránh màu nhuộm bám vào tay.
Nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ bạn cần đeo bao tay để tránh màu nhuộm bám vào tay. Ảnh internet

  • Đây là cách nhuộm tự nhiên nên bạn cần tiến hành 1 lần/tuần sau mỗi lần gội đầu, tóc giữ màu lâu hơn.
  • Vì không phải là màu nhuộm hóa chất nên không có khả năng lên màu nhanh và bền.
  • Tùy vào tình trạng tóc mà có khả năng lên màu khác nhau. Tóc khỏe bạn có thể nhuộm 2 - 3 lần/tuần.
  • Khi tóc lên màu như ý có thể giảm tần suất sử dụng thuốc nhuộm tự nhiên nhưng vẫn cần duy trì đều đặn hàng tuần để màu nhuộm được bền.
  • Sau khi nhuộm tóc bạn cứ yên tâm sử dụng các loại kem dưỡng, xịt tạo kiểu hoặc dầu bóng cho tóc như bình thường.
  • Trong quá trình nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ bạn cần đeo bao tay để tránh màu nhuộm bám vào tay.
  • Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm thì nên thử một chút hỗn hợp thuốc nhuộm tự chế này lên tóc để chắc chắn mình không bị dị ứng nhé.

Phần lớn, các bạn nữ đã thử nghiệm và thành công với màu tóc nâu đỏ này, họ đã rất ưng ý, hài lòng và tự tin về mái tóc của mình. Vì vậy, để thay đổi màu tóc, giúp mình khác biệt một chút bạn hãy tự tin nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ này nhé!

 

Từ khóa:   nhuộm tóc tự nhiên

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