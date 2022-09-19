Những yếu tố tạo nên một mẫu thiết kế nội thất chung cư đơn giản mà đẹp

Không gian sống 19/09/2022 20:00

Trong thiết kế nội thất chung cư, sự tối giản luôn rất được yêu thích bởi nó mang đến nét sang trọng và khả năng tiết kiệm diện tích cho căn nhà vốn đã không quá lớn. Tuy nhiên, việc tạo ra một thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ luôn là một thách thức rất lớn cho các kiến trúc sư bởi nó có rất nhiều yếu tố cần phải được cân bằng. Vậy, những yếu tố nào tạo nên một mẫu thiết kế chung cư đơn giản mà đẹp?

Yếu tố màu sắc

Những yếu tố tạo nên một mẫu thiết kế nội thất chung cư đơn giản mà đẹp - Ảnh 1

Màu sắc hài hòa tạo nên không gian ấn tượng

Việc sử dụng màu sắc trong một thiết kế thi công nội thất tối giản thường không quá đa dạng dạng, hầu hết đều là các gam màu trung tính. Do đó, khá khó để một kiến trúc sư tạo được sự nổi bật về màu sắc khi đi theo phong cách thiết kế này. Lựa chọn thường được lựa chọn nhiều nhất là sử dụng các gam màu trắng cho sàn, trần và lựa chọn một số đồ nội thất có gam màu tối hơn để sử dụng làm điểm nhấn cho không gian. Một ví dụ điển hình chính là sự phối hợp của sàn, tường trắng cùng với nội thất gỗ, vừa sang trọng lại nổi bật sự tương phản giữa màu nâu và trắng.

Đồ nội thất

Các món đồ nội thất trong một thiết kế đơn giản hầu như không có ngoại hình cầu kỳ. Các đường nét thiết kế của chúng chủ yếu là những đường thẳng đơn giản và gần như không có họa tiết, khác biệt hoàn toàn với những phong cách khác. Bù lại, phong cách thiết kế đơn giản, hiện đại lại đề cao tính năng của các món đồ nội thất. Một món đồ có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, được thiết kế để mang đến trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Đây cũng chính là lý do thiết kế tối giản được ưa chuộng trong các thiết kế thi công nội thất chung cư bởi khả năng tối ưu diện tích của nó.

Bài trí không gian

Những yếu tố tạo nên một mẫu thiết kế nội thất chung cư đơn giản mà đẹp - Ảnh 2

Bố cục của nội thất trong một thiết kế nội thất hiện đại, đơn giản

Việc bài trí nội thất sao cho hợp lý là một trong những bài toán khó nhất của một kiến trúc sư. Các yêu cầu về bố cục của nội thất trong thiết kế tối giản không quá khắt khe và thường theo lối bất đối xứng không gian. Tuy nhiên, việc sắp xếp về tỷ lệ không gian sao cho cân đối, tối ưu vị trí nội thất sao cho đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi hoàn toàn phụ thuộc vào con mắt nghệ thuật và kinh nghiệm của kiến trúc sư.

Có thể thấy, việc có được một thiết kế nội thất đơn giản mà đẹp là điều không dễ dàng, đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm của kiến trúc sư. Nếu quý vị chưa có cho mình một thiết kế phù hợp, hãy tham khảo dịch vụ thiết kế và thi công nội thất chung cư trọn gói của Ahome. Với các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm cùng sự tận tâm, chắc chắn sẽ hiện thực hóa ngôi nhà trong mơ của quý vị.

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