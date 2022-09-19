Những yếu tố tạo nên một mẫu thiết kế nội thất chung cư đơn giản mà đẹp

Việc sử dụng màu sắc trong một thiết kế thi công nội thất tối giản thường không quá đa dạng dạng, hầu hết đều là các gam màu trung tính. Do đó, khá khó để một kiến trúc sư tạo được sự nổi bật về màu sắc khi đi theo phong cách thiết kế này. Lựa chọn thường được lựa chọn nhiều nhất là sử dụng các gam màu trắng cho sàn, trần và lựa chọn một số đồ nội thất có gam màu tối hơn để sử dụng làm điểm nhấn cho không gian. Một ví dụ điển hình chính là sự phối hợp của sàn, tường trắng cùng với nội thất gỗ, vừa sang trọng lại nổi bật sự tương phản giữa màu nâu và trắng.

Đồ nội thất

Các món đồ nội thất trong một thiết kế đơn giản hầu như không có ngoại hình cầu kỳ. Các đường nét thiết kế của chúng chủ yếu là những đường thẳng đơn giản và gần như không có họa tiết, khác biệt hoàn toàn với những phong cách khác. Bù lại, phong cách thiết kế đơn giản, hiện đại lại đề cao tính năng của các món đồ nội thất. Một món đồ có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, được thiết kế để mang đến trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Đây cũng chính là lý do thiết kế tối giản được ưa chuộng trong các thiết kế thi công nội thất chung cư bởi khả năng tối ưu diện tích của nó.