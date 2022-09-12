The Beverly Solari - mảnh ghép trọn vẹn bộ sưu tập chất sống đẳng cấp, đa sắc màu của Đại đô thị Vinhomes Grand Park

Thị trường 12/09/2022 08:31

Nhiều khách hàng, nhà đầu tư đang tranh thủ nắm bắt cơ hội này để sở hữu những căn hộ đẳng cấp với giá hợp lý.

Nối tiếp thành công của những dự án như The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Beverly, sự ra mắt của The Beverly Solari đang gây chú ý trên thị trường với lượng tiêu thụ nhanh chóng ngay từ khi mở bán. Dự án được xem là mảnh ghép cuối cùng làm trọn vẹn bộ sưu tập chất sống đẳng cấp, đa sắc màu của Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng đại bàng quyền uy của nước Mỹ, The Beverly Solari mang đến chuẩn sống đẳng cấp, sang trọng, riêng tư cho cư dân. Trong đó, 3 phân khu The Oasis, The Tropical, The Sunset với những trải nghiệm khác biệt đại diện cho 3 phong cách sống cùng khí chất riêng của gia chủ.

Điểm nhấn nổi bật của The Beverly Solari là sở hữu Đại lộ mua sắm Rodeo được lấy cảm hứng từ Rodeo Drive trứ danh tại Mỹ. Trải dài qua 3 phân khu và kết nối với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, đại lộ Rodeo hứa hẹn trở thành tâm điểm mua sắm sầm uất bậc nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Một không gian sống chuẩn quốc tế với đa dạng tiện ích đẳng cấp dành cho cư dân của The Beverly Solari sẽ hiện hữu trong tương lai không xa.

The Beverly Solari: Chất sống chuẩn Mỹ giữa lòng đô thị mới - Ảnh 1

Bên cạnh đó, quảng trường trung tâm Golden Eagle rộng lớn với tiện ích cảnh quan đa dạng mang đến không gian thư giãn, vui chơi mỗi ngày cho cộng đồng cư dân. Trung tâm của quảng trường là hồ nước mang hình dáng một chú chim đại bàng khổng lồ đang sải cánh mạnh mẽ trên bầu trời tự do, đại diện cho lối sống phóng khoáng, không giới hạn mà các cư dân vươn tới.

Ngoài ra, các tiện ích như đồi Beverly, đường dạo Hoa Giấy, kênh đào Thounsand Flowers, vườn cọ, hàng chà là, điểm ngắm cảnh trên đồi, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng... cũng là những nơi để cư dân thỏa sức tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ mỗi ngày ngay tại trung tâm mới TP Thủ Đức.

Không chỉ là dự án căn hộ cuối cùng tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly Solari còn mang tới cho khách hàng cơ hội hiếm có để sở hữu chất sống bờ Tây nước Mỹ tại TP Thủ Đức, đặc biệt trước tình hình thị trường đang khát nguồn cung như hiện nay

Theo Báo cáo từ Savills Việt Nam, trong quý I/2022, nguồn cung sơ cấp đạt 4.050 căn, giảm 48% theo quý và 18% theo năm. Điều này khiến những dự án mới mở bán có được lực hấp thụ lớn, điển hình là sản phẩm có đầy đủ tiện ích và chính sách bán hàng ưu đãi như The Beverly Solari.

The Beverly Solari: Chất sống chuẩn Mỹ giữa lòng đô thị mới - Ảnh 2

Ngoài vị trí nằm ở vùng lõi TP Thủ Đức, sở hữu hơn 270 tiện ích, The Beverly Solari còn có chính sách ưu đãi dành cho khách hàng như hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ lên tới 28 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng, hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ lên tới 33 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng. Khách hàng còn có cơ hội nhận voucher mua xe VinFast trị giá tới 200 triệu đồng và gói smarthome tiêu chuẩn khi mua căn hộ tại The Beverly Solari.

Theo các nhà đầu tư nhận định, sự xuất hiện đúng thời điểm của dự án The Beverly Solari giải quyết nhu cầu về nguồn cung căn hộ trên thị trường hiện nay. Nhiều khách hàng, nhà đầu tư đang tranh thủ nắm bắt cơ hội này để sở hữu những căn hộ đẳng cấp với giá hợp lý.

Cập nhật sơ bộ chính sách khi mua căn hộ The Beverly 

- Cam kết thuê lại lợi nhuận 14%/2 năm (mỗi năm 7%)

- Không nhận cam kết thuê được nhận CK 7% giá căn hộ

- TH1: VAY 80% được HTLS trong vòng 24 tháng (không muộn hơn 20/2/2025)

- TH2: VAY 100% được HTLS trong 20 tháng (không muộn hơn 20/10/2024)

 Thanh toán:

- Thanh toán chuẩn ck 3%

- Thanh toán sớm được CK + 8% (NVN) + 8%- 5% (NNN)

 Tiến độ:

L1: 50 triệu ký TTKQ

L2 : trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký TTKQ vào 5% (chưa VAT - bao gồm cọc L1)

L3: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký TTKQ vào 5% (chưa VAT)

HOTLINE:
0909.750.307

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

The Beverly Solari - cuộc sống ngập tràn cảm hứng thượng lưu, tận hưởng không khí nghỉ dưỡng như ở resort

The Beverly Solari - cuộc sống ngập tràn cảm hứng thượng lưu, tận hưởng không khí nghỉ dưỡng như ở resort

“Làm chủ tầm cao” không chỉ là lời hứa hẹn, mà còn là hiện tại rực rỡ và tương lai phồn vinh mà chủ đầu tư mang đến cho cư dân The Beverly Solari.

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