“Làm chủ tầm cao” với The Beverly Solari - tâm điểm tại thị trường bất động sản TP.HCM

Bên cạnh đó, điểm khác biệt giúp The Beverly Solari chinh phục khách hàng còn là sự hoà hợp những tiêu chí nền tảng của một bất động sản cao cấp hiếm có, tác động tích cực đến diện mạo thị trường bất động sản TP. Thủ Đức.

Giữ vị trí độc tôn trong đại đô thị được quy hoạch chuẩn mực, The Beverly Solari không chỉ đảm bảo giá trị tài sản tăng bền vững theo thời gian mà còn là sự cộng hưởng các giá trị thẩm mỹ - sức khoẻ được bồi đắp bởi vị trí tiếp giáp 2 mặt tiền sông. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, việc sở hữu căn hộ ven sông trong lòng phố thị nhộn nhịp là điều không dễ dàng.

Khi The Beverly Solari ra mắt, sự hấp dẫn càng được nhân đôi với yếu tố 2 mặt tiền sông Đồng Nai đắt giá. Lợi thế mặt tiền sông cùng những yếu tố quan trọng khác như pháp lý hoàn chỉnh, tốc độ xây dựng, khả năng lấp đầy, tiến độ hạ tầng, tiện ích,… giúp dự án trở thành tâm điểm tại thị trường TP.HCM những ngày qua.

Đồng thời, việc tiếp giáp tuyến đường huyết mạch vành đai 3, tâm điểm là trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, đại lộ mua sắm Rodeo đáp ứng các yếu tố “cận lộ, cận giang, cận thị”, từ đó nâng cao vị thế của The Beverly Solari.

Nhìn lại chặng đường phát triển đại đô thị Vinhomes Grand Park, tiện ích của các phân khu đều được thiết kế theo concept độc đáo.

Nếu cư dân The Origami được tận hưởng tinh hoa Nhật Bản từ những khu vườn Nhật truyền thống, điểm xuyết biểu tượng an lành, may mắn như hồ cá koi, vườn thiền, đường dạo, đèn tuyết nguyệt, vườn tùng la hán,… thì chủ nhân The Beverly lại có cuộc sống ngập tràn cảm hứng thượng lưu, tận hưởng không khí nghỉ dưỡng như ở resort với hồ bơi nước mặn, những hàng cọ xanh biếc trải dài ngút mắt.

Ngoài ra, cư dân các phân khu còn được tận hưởng tiện ích của hệ sinh thái Vingroup từ trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Vinbus Depot…

Tiện ích không chỉ tạo nên không gian lý tưởng, để mỗi gia đình vui chơi, giải trí, tận hưởng mảng xanh, mà còn khẳng định vị thế và phong cách sống của chủ nhân, là “đặc sản” giúp The Beverly Solari trở thành điểm đến nổi bật, không hòa lẫn các khu vực mang âm hưởng văn hoá khác trong đại đô thị.

Sở hữu nhiều yếu tố then chốt như vị trí tiếp giáp sông Đồng Nai, cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, mảng xanh cũng như các chuỗi thương mại dịch vụ cao cấp,… The Beverly Solari nói riêng hay Vinhomes Grand Park nói chung hứa hẹn là mô hình đô thị đáng sống, khẳng định sức sống hiện đại, bền vững của TP. Thủ Đức theo thời gian.