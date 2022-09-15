Bcons City: Căn hộ dưới 2 tỷ đồng ngay kế bên TP Thủ Đức

Báo cáo thị trường bất động sản Cushman & Wakefield những tháng đầu năm 2022 cho thấy, giá bán thị trường căn hộ tại Tp.HCM đang tăng lên không ngừng. Mức giá bán trung bình ở tất cả các phân khúc tương đương 75,4 triệu đồng/m2, tăng 27% so với năm ngoái. Một số dự án mới ra mắt thuộc phân khúc trung cấp nhưng cũng có giá bán không hề rẻ, dao động từ 57,1 triệu đồng/m2.

Nguồn cung căn hộ tại trung tâm ngày càng hiếm, khiến cho mặt bằng giá mỗi lúc một tăng. Do vậy, các khu vực rìa trung tâm như Tp. Thủ Đức và Bình Dương là lựa chọn tốt nhất. Trong đó, dự án Bcons City ( đường Thống Nhất, TP.Dĩ An, Bình Dương), sở hữu lợi thế giáp ranh TP.Thủ Đức, cùng với tầm giá dưới 2 tỷ đồng/ căn hộ 2 phòng ngủ, được xem là sự lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình trẻ.

Bcons City – Mua căn hộ ngay trung tâm giá dưới 2 tỷ đồng

Nằm tọa lạc trên mặt tiền đường Thống Nhất rộng 32m, căn hộ Bcons City thuận tiện di chuyển về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất chưa đầy 25 phút thông qua đường QL1K, Xa lộ Hà Nội hay tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên trong tương lai. Đồng thời, là tuyến đường huyết mạch của thành phố, giúp kết nối Bến xe Miền Đông mới nên đây là yếu tố lớn khiến cho dự án gia tăng tính thanh khoản về sau.

Bcons City – Block Green Topaz

Được quy hoạch trên quỹ đất rộng gần 5ha trải dài trên mặt tiền đường Thống Nhất, dự án được phát triển như một thành phố thu nhỏ, với các hạng mục được triển khai như nhà phố, căn hộ, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại,…đảm bảo một cuộc sống đủ đầy cho cư dân khi vào ở. Với kết cấu 6 block căn hộ, dự án cung cấp ra thị trường khoảng gần 4000 căn hộ có thiết kế từ 1 – 3 phòng ngủ, tương đương diện tích từ 33 – 67m2, đáp ứng đủ các nhu cầu an cư của thị trường.

Bcons City – Giá bán ưu đãi, thanh toán linh hoạt

Khách hàng mua nhà tại Bcons City Dĩ An Bình Dương được chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất cho đến khi nhận nhà, và ân hạn nợ gốc. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn tỷ lệ thanh toán tối thiểu ban đầu chỉ từ 20 – 30%, đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có trước tối thiểu tài chính ban đầu tư 350 – 600 triệu đồng là có thể mua, còn lại sẽ được ngân hàng cho vay lên đến 70% giá trị.

Nhà mẫu căn hộ Bcons City Dĩ An

Bên cạnh đó, chính sách ân hạn gốc và lãi trong thời gian thi công sẽ là điểm lợi giúp khách hàng chuẩn bị thêm được tài chính cho các đợt tiếp theo trước khi nhận nhà, giúp giảm áp lực trở nợ khi nhận nhà.

Việc chi trả và chuẩn bị trước tài chính từ 350 – 600 triệu đồng nằm trong khả năng của nhiều gia đình đang có dự định mua nhà. Với căn hộ khoảng 1.75 tỷ đồng, người mua trả trước 20% khoảng 350 triệu, và vay thêm 1,4 tỷ đồng. Ngoài chính sách hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng, chủ đầu tư còn đưa ra hình thức thanh toán theo tiến độ nếu khách hàng có nguồn tài chính sẵn hoặc vay theo hình thức này. Khách hàng chỉ trả trươc 20% khi ký kết hợp đồng, 2 tháng sau thanh toán 10%, các chu kỳ tiếp theo sẽ đóng 5%/ 2 tháng, phương thức này khách hàng được chủ đầu tư hỗ trợ chiết khất lên đến 6.4%, giảm hơn 100 triệu đồng mỗi căn so với phương thức cơ bản.

Với vị tri đắc địa, giá bán ưu đãi, pháp lý hoàn chỉnh, không gian sống hoàn mỹ. Sở hữu căn hộ Bcons City thời điểm này là cơ hội để hiện thực hóa giấc mơ an cư cũng như đầu tư của nhiều gia đình tại trung tâm TP Dĩ An – Bình Dương.