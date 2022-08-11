Meyhomes Capital Phú Quốc đang làm “chao đảo” giới đầu tư vì những lý do này!

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Tân Á Đại Thành - MEYLAND

- Quy mô: 54,67 ha (đầu năm 2021 mở rộng lên 300 ha).

- Mật độ xây dựng: 36,08%.

- Phụ trách quy hoạch và kiến trúc: đơn vị Darkhorse Architecture - Úc.

- Phụ trách thiết kế cảnh quan: One Landscape - Hong Kong.

- Hợp tác cùng đơn vị cung cấp hệ thống Nước sạch Thông minh: Tập đoàn ChungHo Nais - Hàn Quốc.

- Loại hình sản phẩm: Nhà phố Shophouse, Minihotel, Biệt thự và Căn hộ

- Pháp lý sổ đỏ lâu dài, hoàn thiện, quy hoạch 1/500.

Phân khu Olive Meyhomes Capital Phú Quốc lấy cảm hứng từ các thành phố lớn như New York, Seoul, Singapore, Meyhomes Capital là dự án đầu tiên đánh dấu sự lấn sân của Tập đoàn Tân Á Đại Thành - MEYLAND trên thị trường Bất động sản. Đồng thời được coi là siêu dự án với nhiều ưu điểm vượt trội và giá trị riêng biệt Meyhomes Capital Phú Quốc được định vị là thành phố trong lành: lõi trung tâm Đảo ngọc, trung tâm kinh tế Phú Quốc, kinh tế, văn hóa mới và là nơi đáng sống tại Phú Quốc.

Công trình thương mại hiện đại với không gian mở và màu sắc sống động

Tổng diện tích của phân khu Olive Meyhomes Capital Phú Quốc lên tới 23.5 ha, được quy hoạch với tổng số 535 căn, trong đó 400 căn là công trình thương mại hiện đại với không gian mở và màu sắc sống động, 135 căn biệt thự hiện đại, chất lượng cao trong khu vận hành khép kín.

Vị trí Phân khu:

- Tọa lạc tại phía Nam giai đoạn 1 - 56,09ha

- Tiếp giáp 3 trục đường chính là Đại lộ Hoàng Hôn, Đại lộ Bình Minh và Đại lộ Ánh Trăng.

- Nằm dưới 3 phân khu: Rosada, Apricot, Aqua.

Phân khu Olive sở hữu 55 tiện ích đẳng cấp như:

- Xây dựng 2 Club House hiện đại

- Sở hữu 2 công viên với 18 điểm nhấn độc đáo.

- Thiết kế 4 Tòa trung tâm thương mại dịch vụ được vận hành bởi đơn vị Accor.

- 1 Trường liên cấp quốc tế Brendon

- 1 Bãi đỗ xe tập trung lớn.

- 29 Tiểu công viên nội khu.

Phân khu Olive Meyhomes Capital mang đến tiềm năng đầu tư

Vị trí và kết nối vùng của phân khu Olive

Olive là một phân khu của các huyết mạch và mạng lưới giao thông chính. Phân khu được bao bọc bởi các tuyến phố lớn rộng từ 26 đến 36m:

- Phía Đông: Dự án được bao bọc bởi Đại lộ Bình Minh rộng 36 mét với 4 làn xe. Đây là đường kết nối trực tiếp với ĐT 975 và được mệnh danh là con đường tơ lụa, kết nối trực tiếp đến các địa điểm vàng của Đảo ngọc như trung tâm Dương Đông

- Phía Tây dự án là đại lộ Hoàng Hôn rộng 30m nối Meyhomes với quảng trường biển và đường dạo bộ ven Bãi Trường

- Phía Nam tiếp giáp với đại lộ Ánh Trăng rộng 26m

Điểm độc đáo của Olive Meyhomes Capital là Đại lộ An Thới rộng 36m, với 4 làn xe chạy qua phân khu. Con đường này dẫn từ dự án đến khu phức hợp cao cấp rộng 1.000 ha ở Bãi Bụt. Không thiếu những thương hiệu quốc tế nổi tiếng như InterContinental, Novotel, Sol by Melia, Pullman, Park Hyatt ... Phân khu Olive Meyhomes nghiễm nhiên có một sức hút kỳ diệu như chiếc phễu thu hút những du khách muôn phương bỏ tiền tiền và khám phá văn hóa địa phương. Phân khu Olive Meyhomes có kết nối giao thông thuận lợi, đây cũng là lợi thế về vị trí của Meyhomes: Sân bay Phú Quốc 15 phút và Bãi Trường 200m.

Quy hoạch của phân khu Olive Meyhomes Capital

Phân khu Olive Meyhomes Captial rộng 23,5 ha có tổng số 535 căn, bao gồm 400 căn shophouse và 135 căn biệt thự với nhiều phân khu chức năng khác nhau đáp ứng nhu cầu ở và kinh doanh của cư dân.

* Shoptel Ruby: 11 căn mặt tiền Đại lộ Bình Minh 36m và mặt tiền Kim Giao 13,5m Thảo Đường 13,5m

* Shophouse Diamond: 52 căn với 2 mặt tiền Đại lộ An Thới 36m và Cát Tường 13,5m , Thảo Đường 13,5m

* Shophouse Emerald: 63 căn

* Shophouse The Sea: 57 căn

* Shophouse The Sound: 90 căn

* Shophouse Premium: 132 căn

* Villa Ruby: 33 căn

Villa Diamond: 97 căn