BCONS CITY – Sống xanh ngay giữa lòng thành phố

Quy mô lên đến 3ha, thừa hưởng hạ tầng giao thông thuận tiện kết nối trực tiếp với khu kinh tế phía Đông Sài Gòn, khu phức hợp, căn hộ cao cấp Bcons City do Bcons Group làm chủ đầu tư hứa hẹn sẽ mang đến dự án với tiềm năng nổi bật cùng cụm tiện ích đẳng cấp tạo nên làm sóng mới trong thị trường bất động sản phía nam. Tháng 9/2022 này bcons City sẽ công bố tóa tháp đầu tiên mang tên Bcons Green Topaz

Trong vài năm trở lại đây nhằm thực hiện kế hoạch đô thị hóa nâng cao mức sống của người dân, Bình Dương nói chung và thành phố trẻ Dĩ An nói riêng luôn chú trọng đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng cũng như giao thông công ích.

Nắm bắt điều này Bcons Group huy động nguồn lực đầu tư phát triển vượt bậc với mục tiêu chính trở thành tập đoàn bất động sản quy mô lớn đi cùng đó là chuyên môn hóa trong toàn bộ quy trình thiết kế xây dựng, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực.

Đây cũng chính là đòn bẩy về kinh tế tạo nên sức bật lớn cho thị trường bất động sản khu vực phía nam, giúp vùng kinh tế mũi nhọn Bình Dương vươn lên nhanh chóng. Nhờ khả năng thúc đẩy mạnh cùng tiềm lực kinh tế được dự đoán sẽ còn tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo mà khách hàng và nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng thanh khoản cao khi chọn dự án Bcons City Bình Dương.

Toàn bộ các quy trình bàn giao, cập nhật hình ảnh tiến độ thi công, theo dõi kiểm tra và kiểm định chất lượng sản phẩm đều được chủ đầu tư đánh giá chi tiết cẩn trọng. Đặc biệt các thủ tục pháp lý của Bcons City đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ 100%, cũng như được công khai minh bạch rõ ràng.

Bcons City có gì nổi bật so với bất động sản tại Bình Dương

Bcons City - Vị trí vàng trong làng đầu tư

Bcons City nằm tại trung tâm thành phố trẻ Dĩ An, là địa điểm thuận lợi, trực tiếp kết nối với các đầu kinh tế lớn là Sài Gòn và Đồng Nai, nhờ vậy mà cả giao thông kinh tế đều thuận lợi.

Đưa Bcons City là điểm đến lý tưởng để an cư giữa lòng khu kinh tế thu hút nhân lực, chuyên viên, chuyên gia trong và ngoài nước tìm đến làm việc, giao lưu, kết nối. Như vậy có thể thấy rõ Bcons City là lựa chọn cực kỳ hoàn hảo cho bất cứ ai đang tìm kiếm cho mình địa hcir có thể an cư lập nghiệp.

Cùng nhờ vậy mà Bcons City hứa hẹn trở thành cơ hội lời hấp dẫn cùng khả năng thanh khoản cao.

Tiện ích nổi bật tại Căn hộ chung cư Bcons City

Cơ sở hạ tầng cũng như tiện ích nội bộ tại Bcons City được chủ đầu tư Bcons Group chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết nhằm đáp ứng đầy đủ các tiện ích đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sống của cư dân mà không phải tốn nhiều thời gian di chuyển.

Bên cạnh đó tại Bcons City bạn chỉ cần ít phút để đi đến các khu vực khác nhau như: Hệ thống trường học, bệnh viện, các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, khu kinh tế công nghệ, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Căn hộ chung cư Bcons City dẫn đầu cho sự tinh tế, đẳng cấp đầy tiện nghi

Phong cách thiết kế

Thừa hưởng tinh hoa thiết kế hiện đại tây phương dự án căn hộ cao cấp Bcons City hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn về kiến trúc, khoác lên mình vẻ ngoài mang đậm nét kiến trúc lịch lãm sang trọng phương Tây.

Điều đặc biệt khiến Bcons City nổi bật hơn hẵn so với các dự án cùng phân khúc chính là khả năng tận dụng triệt để đẩy mạnh tiện tích trên mọi phương diện, mang đến cư dân nơi đây không gian sống rộng rãi, thoáng đãng, dễ chịu.

Nội thất căn hộ

Cẩn trọng trong từng chi tiết thiết kế nên toàn bộ nội thất của Bcons City đều được tuyển chọn gắt gao từ các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường nội thất cao cấp.

Tích hợp với đó là hàng loạt tiện ích thông minh, đi cùng thiết kế tối giản hiện đại bên trong, tối đa hóa công năng sử dụng, tạo nên không gian sống chất lượng tiện nghi và thoải mái.

Đặc biệt Bcons City sử dụng loại kính hiện đại với khả năng chống tia tử ngoại, tránh hiện tượng hấp thụ nhiệt cũng như tiết kiệm tối đa chi phí năng lượng, cho bạn góc nhìn toàn cảnh từ bên trong.

Giá bán phù hợp

Hiện nay giá bán dự án Bcons City Bình Dương vẫn đang được chủ đầu tư theo dõi và cập nhật liên tục.

Theo thông tin chung từ chủ đầu tư dự án sẽ được lên kết với ngân hàng lớn nhằm mang đến khách hàng và nhà đầu tư những ưu đãi cũng như phương án thanh toán phù hợp.

Chính sách hỗ trợ hấp dẫn

Đến với Bcons khách hàng sẽ nhận được hàng loạt chương trình hỗ trợ, đảm bảo cho người mua và nhà đầu tư thuận lời trong khả năng thanh toán cũng như dễ dàng hơn trong việc cân đối vốn và chi phí.

Hy vọng thông qua các thông tin được bài viết cung cấp, mọi người có cái nhìn rõ hơn để rự mình đưa ra những nhận định về dự án Bcons City.

Website phòng kinh doanh dự án Bcons: https://kinhdoanh-bcons.net/