Nhà Diệp Lâm Anh, Thu Hoài: Có con nhỏ nên nội thất tiền tỷ cũng phải tối giản và lưu ý đặc biệt ở phòng khách

Diệp Lâm Anh

Theo đó, sau khi hoàn thiện toàn bộ căn biệt thự, Diệp Lâm Anh, mẹ cùng 2 con rất ưng ý vì ai cũng có góc riêng chiều theo sở thích của mình: Phần nội thất trong nhà tối giản nhưng vẫn tiện nghi để mẹ và các bé có một không gian sinh hoạt vừa thoải mái lại an toàn, thiết kế thêm các hệ thống tủ để thoả mãn sở thích trưng bày của Diệp Lâm Anh, phòng trà thư giãn và góc làm việc riêng, hệ thống an ninh như camera, các thiết bị thông minh đều được bố trí đâu vào đấy. Có thể nói là một không gian mà Diệp Lâm Anh dành rất nhiều tâm huyết, số tiền đầu tư nội thất lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Hơn nữa, Diệp Lâm Anh cũng cực kỳ chú ý đến vấn đề nhà có trẻ nhỏ: Thường các bé rất thích đùa ở trong nhà, chạy nhảy và ra phòng khách rất nhiều. Vì thế nên riêng trong phòng khách, cô không nhấn nhá gì thêm mà chỉ có những nội thất đơn giản.

Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Trong phòng khách này, nếu mà nói về điểm nhấn thì Diệp Lâm Anh không thấy có điểm nhấn gì nhiều. Yêu cầu của Diệp Lâm Anh với KTS là làm sao cho thật đơn giản. Vì các con còn nhỏ nên sẽ quậy, nếu mình decor quá nhiều, nhiều khi sẽ không đảm bảo được độ an toàn cho tụi nhỏ. Vậy nên mình tối giản hết.

Mình chỉ để lại một chiếc sofa, một cái bàn trà, thêm một cái ghế để có thể ngồi thư giãn. Như mọi người thấy phòng khách chỉ có TV, một cái tủ để cảm giác gọn gàng, tất cả đồ đạc được cất vào bên trong".

"Khi làm nhà xong thì mẹ và các bé đều rất thích vì nơi đây yên tĩnh, không ồn ào vì cách xa trung tâm. Hơn nữa, cứ chiều đến là các con sẽ được chạy xe đạp, đi dạo ngoài đường vì ở đây có rất nhiều cây xanh", Tâm trạng và tinh thần của gia đình nhỏ tốt hơn từ khi chuyển qua căn nhà mới đúng sở thích này.

MC Thu Hoài thi công nhà 120m2: Bo tròn góc cạnh bàn ghế, giữ phòng khách rộng nhất có thể

MC Thu Hoài cùng chồng sống trong căn hộ rộng gần 120m2 với các chi tiết được suy xét kỹ càng. Tổng thể thiết kế ưu tiên sự tối giản, không quá cầu kỳ nhưng có nhiều đường nét uốn lượn, tạo nên sự mềm mại cho ngôi nhà.

MC Thu Hoài

Thời điểm căn nhà hoàn thiện cũng là lúc nữ MC đang mang thai và chuẩn bị đón bé đầu lòng nên nội thất càng tối giản cô càng thích.

Nhà có con nhỏ nên trong quá trình thi công, yếu tố an toàn được vợ chồng MC Thu Hoài đặt lên hàng đầu. Mọi chi tiết trong nhà từ nguyên vật liệu đến đồ nội thất được lựa chọn đều tốt nhất cho em bé. Những chi tiết cực kỳ tinh tế mà vợ chồng Thu Hoài làm để đảm bảo sự an toàn cho con nhỏ như: Chọn sơn không mùi, không ảnh hưởng đến mẹ và em bé sơ sinh; Đồ đạc, bàn ghế trong nhà chọn loại bo cạnh tròn, thảm phòng khách rộng,... để giảm rủi ro va đập, té ngã khi con tập đi, tập chạy. Riêng phòng khách là điểm cộng khi hạn chế bớt nội thất để tối đa không gian, bé có di chuyển hay đùa nghịch cũng thoải mái.

Nội thất đều được bo tròn góc

Ngoài ra, về các thiết bị thông minh gia đình cô sử dụng cũng đặt em bé lên hàng đầu, ưu tiên máy lọc không khí trong phòng bé để giữ không khí sạch, thoáng, không ẩm mốc.

Ban công cũng là nơi cha mẹ nên hết sức cẩn trọng. Thu Hoài cũng suy tính đến vấn đề này, vậy nên phần ban công nơi phơi quần áo và trong phòng ngủ master đều được lắp lưới bảo vệ, cảm quan rất an toàn.

Với sự cẩn thận này, không khó hiểu khi nữ MC chọn một món đồ an toàn hơn là một món đồ đẹp. Cô bày tỏ: "An toàn là trên hết. Mình phải sống an toàn đã, nhỡ may đến lúc có vấn đề thì nhà đẹp đâu có cứu được mình và mình cũng không ở lại mà hưởng được. Nhưng thực lòng mình nghĩ bây giờ các thiết bị đều đã tân tiến và có tính thẩm mỹ cao nên sẽ không đến mức làm căn nhà xấu đi".