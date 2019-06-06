Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều

Không gian sống 06/06/2019 08:00

Với mặt tiền hướng Đông Nam, 3 mặt của ngôi nhà sẽ chịu tác động nhiệt từ ánh nắng mặt trời từ sáng đến chiều. Kiến trúc sư đã đưa ra giải pháp tận dụng ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần có cho gia chủ. 

Nằm trong một khu đô thị mới trên đường Hoà Phong, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ngôi nhà có hướng Đông Nam mặt tiền đường rộng 45 mét. Mặt sau của nhà là hướng Tân Bắc với đường nội bộ rộng 12,5 mét.

Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều - Ảnh 1
Mặt tiền nhà hướng Đông Nam, 3 mặt đều phải chịu ánh nắng mặt trời từ sáng đến chiều.

Với vị trí này, 3 mặt của ngôi nhà sẽ chịu tác động nhiệt từ sáng sớm đến chiều tối. Do vậy, ý tưởng thiết kế đưa ra phải có giải pháp cách nhiệt, thông gió tự nhiên và tiết kiệm năng lượng. 

Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều - Ảnh 2
Các không gian được bố trí theo tuyến dọc ngôi nhà. 

Dựa trên hình dạng khu đất có chiều dài gần 40 mét, các không gian được phân bổ và kết nối theo tuyến dọc và ngang ngôi nhà. Do đó, các khối không gian sẽ được tận hưởng đầy đủ ánh sáng, thông gió tự nhiên và cây xanh.

Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều - Ảnh 3
Ngôi nhà tràn ngập ánh nắng từ bên ngoài. 

Đối với tầng trệt, vật liệu được sử dụng cho cả trong lẫn ngoài là sự kết hợp của tường đá phiến tự nhiên, độ dày 450 mm. Bức tường này không chỉ tạo ra hình ảnh kiên cố cho ngôi nhà mà còn là bức tường cách nhiệt hiệu quả. Cửa gấp bằng kính được mở tối đa cho chủ sở hữu khi cần, kết nối các khối chức năng vào một không gian rộng.

Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều - Ảnh 4
Tường nhà ở tầng trệt dày tạo sự kiên cố và cách nhiệt hiệu quả. 
Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều - Ảnh 5
Các không gian mở thông suốt với nhau. 

Với những tầng trên, hệ thống cửa kính sẽ tránh được ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Cửa sổ được sử dụng vật liệu bằng gỗ như một lá chắn ánh sáng mặt trời và chặn tầm nhìn trực tiếp từ bên ngoài vào không gian sống riêng tư. Ngôi nhà được thiết kế mở hoàn toàn nhưng vẫn đạt được sự gần gũi cần thiết.

Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều - Ảnh 6
Cửa sổ làm bằng gỗ như một lá chắn ánh sáng mặt trời, chặn tầm nhìn trực tiếp từ bên ngoài vào. 

Toàn bộ mái nhà là mái bằng, một khu vực nhỏ là hệ thống kỹ thuật và phần lớn diện tích mái được thiết kế là mái vườn, khu vực trồng rau tươi. Các lớp mái hoạt động như một hệ thống cách nhiệt cho các phòng thấp hơn.

Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều - Ảnh 7
Các không gian của ngôi nhà đều có ánh sáng mặt trời từ sáng đến chiều. 
Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều - Ảnh 8
Không thiếu những khoảng xanh cho ngôi nhà. 
Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều - Ảnh 9
Tường đá phiến tự nhiên ở tầng trệt mang lại sự kiên cố cho ngôi nhà. 
Ngôi nhà độc đáo ở Phú Thọ, nắng gió tràn ngập từ sáng đến chiều - Ảnh 10
Mái máng xối sẽ thu hết nước vào bể bên dưới và kết hợp với nước của hồ cá Koi sau đó được tái sử dụng để tưới vườn nhà.

 

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