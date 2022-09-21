Chậu xi măng đá mài - Dòng chậu cảnh hiện đại được yêu thích nhất hiện nay

Chúng ta cùng nhau điểm qua những thông tin tổng quan về dòng chậu xi măng hiện đại này.

Đi cùng với thú chơi bonsai đó là sự nâng cấp và cải tiến liên tục của các dòng chậu. Bên cạnh các dòng chậu truyền thống như chậu gốm sứ, chậu nhựa, chậu đất nung… Thì hiện nay, dòng chậu xi măng đá mài với nhiều tính năng ưu việt đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Nếu như xưa, việc trồng và chăm sóc cây kiểng chỉ dành riêng cho 1 bộ phận quý tộc thì ngày nay thú vui này ngày càng phổ biến rộng rãi và được yêu thích.

Chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu thưởng thức cái đẹp cũng vì thế được nâng lên đáng kể. Chậu cảnh hiện đại không đơn thuần là 1 chiếc chậu hoàn thành đúng sứ mệnh là giúp cây cảnh sinh trưởng và phát triển tốt. Ngày nay 1 chiếc chậu tốt chính là một chiếc chậu vừa phải đẹp, vừa phải thỏa mãn những yêu cầu khắt khe về khả năng giữ nước, tinh tế về màu sắc, hài hòa về thiết kế mẫu mã, giá cả hợp lý phù hợp với túi tiền của số đông khách hàng.

Và chậu xi măng đá mài là ứng cử viên sáng giá có thể đáp ứng gần như toàn bộ như toàn bộ những yêu cầu khắt khe trên. Đặc biệt dòng chậu này được sử dụng khá linh động, vừa có thể đặt ở ngoài trời, vừa có thể dùng trong nhà vô cùng thuận tiện.

Khái niệm chung về Chậu xi măng đá mài.

Chậu xi măng đá mài là dòng chậu được đúc từ hỗn hợp xi măng và đá. Xi măng thô ráp xù xì kết hợp với bột đá mài đã tạo nên 1 sản phẩm hoàn hảo. Chậu xi măng đá mài có sự chắc chắn, độ bền cao, khả năng giữ nước tốt. Các vân từ bột đá tạo nên sự sang trọng và hiện đại cho dòng chậu này.

Quy trình sản xuất.

Xưởng sản xuất chậu đá mài - Cây Cảnh Xanh

Để sản xuất được chậu xi măng đá mài, công nhân cần phải thực hiện những bước như sau:

Bước 1 : Lựa chọn nguyên vật liệu.

Để đúc chậu người ta còn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: bột xi măng, đá cát, keo chống thấm, sơn …

Bước 2: Định lượng nguyên vật liệu.

Chất lượng, độ bền và màu sắc của chậu được quyết định dựa vào bước này. Tùy thuộc vào phân khúc khách hàng, nhu cầu của thị trường và bí quyết kinh doanh kinh doanh của từng cơ sở sản xuất, mà các loại chậu sẽ có tỷ lệ pha trộn nguyên vật liệu khác nhau.

Bạn có thể nhận xét được thành phần cơ bản của chậu qua các đặc điểm đơn giản như:

Chậu khô cứng, dễ bị thấm nước là do tỷ lệ bột đá cao.

Chậu có cấu trúc thiếu chắc chắn, dễ vỡ… là do cát chiếm tỷ lệ cao.

Bước 3 : Trộn nguyên liệu.

Sau khi xác định được tỷ lệ nguyên vật liệu, công nhân sẽ đổ nguyên liệu vào máy trộn bê tông trộn đều, để các nguyên liệu này hòa quyện với nhau. Tỷ lệ nước và độ sánh mịn là những yếu tố mang tính quyết định đến chất lượng và thẩm mỹ cho những chiếc chậu.

Bước 4: Đổ khuôn.

Sau khi các nguyên liệu được trộn thành 1 hỗn hợp hòa quyện, công nhân sẽ đổ chúng vào các khuôn với hình dạng và kích thước khác nhau. Bên cạnh các yếu tố về chất lượng nguyên liệu thì thời tiết là 1 yếu tố khách quan nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của công đoạn đổ khuôn.

1 ngày nắng đẹp, gió nhẹ sẽ góp phần tạo nên sự thành công cho cả quá trình đổ khuôn, đúc chậu.

Bước 5: Mài chậu.

Sau khi hỗn hợp khô cứng, xác định rõ hình dạng, chúng sẽ được lấy ra khỏi khuôn. Những chiếc chậu này sẽ trải qua công đoạn mài và đánh bóng, bo các cạnh, góc sao cho hài hòa và đẹp mắt.

Bước 6: Phủ men & đánh bóng chậu.

Sau khi mài, chậu sẽ trải qua công đoạn cuối cùng trước khi đến tay người tiêu dùng là đánh bóng, sơn và phủ keo bảo vệ bề mặt, để chậu sẽ luôn giữ được mới, tránh trầy xước trong quá trình vận chuyển.

Chậu xi măng đá mài được đặt ở đâu?

Chậu đá mài phù hợp trồng cây trang trí nội ngoại, thất

Chậu xi măng đá mài, không đơn thuần chỉ là 1 chiếc chậu trồng cây. Mà với người dùng, chiếc cảnh như là một vật phẩm trang trí, vật phẩm phong thủy trong nhà.

Sở hữu độ bền, khả năng chống thấm cao, cùng với sự phong phú về kích thước và kiểu dáng. Vì thế tùy vào loại cây được trồng mà bạn có thể đặt chậu ở sân vườn khi trồng các loại cây kiểng, đặt trong nhà, phòng khách khi trồng các loại cây phong thủy, đặt ở phòng làm việc khi trồng các loại cây mini…vv

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