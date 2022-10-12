Xót xa trước tâm nguyện dang dở của người mẫu Nguyễn Diana trước khi mất

Hậu trường 12/10/2022 09:14

Sau thời gian dài điều trị trầm cảm, Nguyễn Diana ra đi trong sự thương tiếc của người thân và gia đình. Có những nguyện vọng ấp ủ từ lâu nhưng giờ đây, cô gái nhỏ cũng không bao giờ có cơ hội thực hiện nữa.

Nguyễn Diana (26 tuổi, mang trong mình hai dòng máu Việt - Nga) được nhiều người biết đến sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Mặc dù cô chỉ dừng chân ở Top 15 nhưng với sự xinh đẹp, thông minh, bản lĩnh thể hiện trong suốt quá trình chinh phục vương miện đã để lại không ít ấn tượng trong lòng fan mê sắc đẹp.

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Nguyễn Diana từng làm người mẫu tự do, đóng MV, tham gia Hoa khôi Áo dài năm 2014 -  Ảnh: Internet

Ngày 8/10 vừa qua, thông tin người đẹp Nguyễn Diana đột ngột qua đời ở tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái đã khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè xót xa, thương tiếc. Theo thông tin của Zingnews, ngày 10/10 vừa qua, tang lễ của Nguyễn Diana được tổ chức tại căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm đông đúc ở góc đường Nguyễn Tư Giản (TP.HCM). Trong khoảng sân nhỏ trước nhà được phủ kín bởi những vòng hoa tiếc thương từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân gửi tới. Có mặt trong buổi lễ, nhiều người không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến tấm di ảnh rạng rỡ của cô gái trẻ.

Mẹ Nguyễn Diana nghẹn ngào chia sẻ: "Diana muốn làm lại cuộc đời khi quay về Nga. Con bé có một nỗi buồn khó tâm sự. Gần đây gia đình mới biết Diana mắc bệnh trầm cảm. Tôi nghĩ một phần nguyên nhân là Diana lo lắng bởi tôi bị tai nạn giao thông".

Xót xa trước tâm nguyện dang dở của người mẫu Nguyễn Diana trước khi mất - Ảnh 2
Mẹ Diana không ngừng rơi nước mắt trước linh cữu của con gái - Ảnh: Zingnews

Nói thêm về cuộc đời ngắn ngủi của con gái nhỏ, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Lập (bố của Diana) cho biết,  lúc còn sống, cô là người con hiếu thảo, luôn quan tâm đến những người thân trong nhà. Cô là chị cả trong gia đình có ba chị em, em trai vừa lên cấp 3 và em gái út học lớp 7. Dù cách biệt tuổi tác khá lớn, nữ người mẫu vẫn thường xuyên phụ giúp bố mẹ trong việc chăm lo chăm lo cho các em học hành.

Bố Diana nhớ lại những kỷ niệm với con gái. Năm cô lên 8, gia đình Diana chuyển về Việt Nam sống và ông mua cho Diana một chiếc xe đạp nhỏ. Biết chạy được vài ngày, cô bảo bố: “Mai bố không cần đưa con đi học, con tự đạp xe đến trường”. Từ đó, Diana thành lập tinh thần tự giác cao, đi và về nhà đúng thời gian quy định.

Thời đi học, người mẫu lai chưa bao giờ phải khiến bố mẹ thất vọng. Cô xuất sắc đỗ vào trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - ngôi trường chuyên tại TP.HCM với 42 điểm, trở thành niềm tự hào của gia đình. Lên cấp 3, cô tự tích lũy một khoản tiền nho nhỏ đủ tiêu xài hằng ngày. Diana vốn có bản tính hiền lành lại sống tình cảm nên luôn được mọi người xung quanh quý mến.

Xót xa trước tâm nguyện dang dở của người mẫu Nguyễn Diana trước khi mất - Ảnh 3
Đồng nghiệp, bạn bè đến viếng thăm Nguyễn Diana - Ảnh: Zingnews

Chia sẻ thêm về tâm nguyện dang dở của con gái, ông Lập cho biết, những ngày cuối đời, người đẹp thể thao Miss Universe 2019 sống lạc quan, luôn động viên tinh thần bố mẹ và gia đình. Thời điểm đó, Diana mắc phải căn bệnh trầm cảm, không còn quá mặn mà với cuộc sống hiện tại. Cô nhớ về thời thơ ấu ở Nga, nơi có cuộc sống hạnh phúc cùng những ngày đông tuyết phủ ngập trời.

Điều tiếc nuối nhất cô chưa thể làm đó là quay về Nga, đưa văn hóa và du lịch của Việt Nam quảng bá rộng hơn ở nước bạn, tạo nên sự kết nối Việt - Nga. Bên cạnh đó, Diana còn những dự án thiện nguyện dở dang, vốn đã lên kế hoạch từ rất lâu. Mùa hè 2019, Diana và mẹ về Nga nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chưa thể thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời.

 

Xót xa trước tâm nguyện dang dở của người mẫu Nguyễn Diana trước khi mất - Ảnh 4
Suốt thời gian tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Diana luôn mang đến sự lạc quan, đáng yêu gây được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Được biết, sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Diana ít khi xuất hiện ở các sự kiện, chương trình giải trí mà cuộc sống của cô khá kín tiếng, không sôi nổi như nhiều người đẹp khác cùng cuộc thi.

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Khán giả, đồng nghiệp đều chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Nguyễn Diana. Hai năm qua, cô âm thầm chiến đấu với bệnh tật.

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