Tang lễ lặng lẽ của 'bông hồng lai' Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Mọi ước mơ dừng lại ở tuổi 26, khán giả tiếc thương cho người đẹp vắn số

Tang lễ của Nguyễn Diana diễn ra trong 2 ngày 10-11/10, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng. Gia đình và các đồng nghiệp cùng lo liệu hậu sự cho cô.

Theo thông tin từ người thân của Nguyễn Diana cho biết, top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 qua đời vào ngày 9/10 tại TP.HCM. Cô ra đi ở tuổi 26 sau thời gian điều trị bạo bệnh.

"Từ tận đáy lòng, chúng tôi xin chia buồn với người thân và bạn bè của Nguyễn Diana. Chúng tôi luôn nhớ về cô gái xinh xắn, với nụ cười rạng rỡ. Tạm biệt Nguyễn Diana", đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bày tỏ.

Sự ra đi đột ngột của Nguyễn Diana khiến người thân, bạn bè tiếc thương. Trên fanpage, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng đã thông báo người đẹp qua đời và gửi lời chia buồn đến gia quyến của Nguyễn Diana.

Mọi giấc mơ của Diana phải dừng lại ở tuổi 26. Ảnh: FBNV

Thông tin top 15 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp và nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa. Đặng Nhật Minh, người đẹp từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 ấn tượng với Diana Nguyễn bởi sự vui vẻ, sống bản lĩnh. Nhật Minh biết Diana có vấn đề sức khỏe trong 2 năm qua, nhưng không thể hỏi tường tận. Dịp tết năm nay, Diana Nguyễn mới sắp xếp thời gian để hai người gặp mặt, đi du lịch. Nhật Minh không ngờ đây cũng là chuyến đi cuối cùng của hai chị em.

Trên trang cá nhân, á hậu Thúy Vân (cùng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019) đăng loạt ảnh cũ với Diana Nguyễn, kèm lời chia buồn: "Tạm biệt thiên thần của tôi". Thúy Vân cho biết, cách đây không lâu Diana Nguyễn còn nhắn tin trêu, sẽ sang nhà giữ con trai cho chị.

Trên trang cá nhân, người đẹp Đào Thị Hà xúc động chia sẻ: "Có những cuộc gặp gỡ mà chúng ta không biết rằng đó là lần cuối cùng".

Ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Diana sinh năm 1996, cao 1,66 m mang hai dòng máu Việt - Nga và có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, Anh và Nga. Cô từng sống ở Hà Nội, có mẹ là giáo viên người Nga, bố là hướng dẫn viên du lịch. Ngoài là người mẫu ảnh có tiếng tại TP.HCM, cô hoạt động trong cả lĩnh vực đầu tư tài chính.

Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Diana chia sẻ lý do tham gia cuộc thi: "Mình muốn giúp đỡ được nhiều người và với tuổi trẻ, sức khỏe của mình, mình có thể làm được điều đấy. Đó là lý do mình chọn cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam".

Ở vòng đầu khi gặp gỡ ban giám khảo, Nguyễn Diana xuất hiện bên cạnh Thúy Vân. Cô được đánh giá là gương mặt ấn tượng. Giám khảo Sameul Hoàng nhận xét: “Tôi thích thí sinh 150 hơn, Nguyễn Diana có cái gì đó rất tươi mới”. Bà Xuân Trang đồng tình khi cho rằng cô gái lai có gương mặt đẹp, nụ cười hoa hậu và sự ấm áp.

Cô dừng chân ở top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và giành giải Người đẹp thể thao.