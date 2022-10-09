Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phượng Loan ra sao?

Hậu trường 09/10/2022 13:30

Tai nạn giao thông nghiêm trọng hồi tháng 5 khiến nghệ sĩ Phượng Loan được chẩn đoán xuất huyết não, vỡ xương gò má, gãy hai ngón tay út và áp ú.

Để công việc không bị trì trệ thêm, khi vừa hồi phục sau tai nạn giao thông hồi tháng 5/2022 cũng là lúc NSƯT Phượng Loan trở lại với guồng quay tất bật thường ngày. Không chỉ tái xuất trên sân khấu nghệ thuật, giọng ca kỳ cựu còn nhận lời tham gia ban cố vấn nghệ thuật của cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 cùng Nhà giáo ưu tú - NSƯT Diệu Đức và NSƯT Kim Phương.

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Nghệ sĩ Phượng Loan nỗ lực trở lại sân khấu sau tai nạn giao thông vào hồi tháng 5. Ảnh: Internet

Thời gian qua, Phượng Loan nỗ lực tập luyện để trở lại ca hát. Sau 27 ngày điều trị tại bệnh viện, ban đầu, chị được các bác sĩ chẩn đoán phải mất thêm khoảng ba tháng để hồi phục. Sức khỏe nghệ sĩ tiến triển nhanh hơn dự kiến. Dù bị gãy xương hàm, phải phẫu thuật định hình, cơ mặt Phượng Loan không bị tổn thương nhờ bác sĩ không bắt ốc vít bên trong. Hàng ngày, chị tập phát âm cho tròn vành rõ chữ, tránh cứng khớp và luyện thanh để lấy lại làn hơi.

Phượng Loan chia sẻ hiện nữ nghệ sĩ đã trở lại với công việc một cách bình thường: “Tôi cố gắng làm hết sức mình, nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn luôn chú ý giữ sức khỏe. Khi nào mệt quá mình nghỉ, khỏe thì mình lại làm”.

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phượng Loan ra sao? - Ảnh 2

Thời gian qua, Phượng Loan bỏ dở nhiều dự án, hủy show sự kiện, may mắn được các bầu show thông cảm. Chị nhận lời tham gia ban cố vấn nghệ thuật cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang vì muốn khuyến khích tài năng trẻ. “Tôi rất muốn chia sẻ những kinh nghiệm, bài học, kiến thức mà tôi góp nhặt trong 40 năm hoạt động nghệ thuật để các bạn trẻ học hỏi và tích lũy vốn làm nghề cho riêng mình. Đó là điều tôi luôn sẵn sàng”, nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 19/5, nghệ sĩ Phượng Loan gặp tai nạn khi đi hát đám cưới ở Cà Mau. Theo lời kể của gia đình, do di chuyển bằng xe máy của đơn vị tổ chức nên tà áo dài của nữ nghệ sĩ bất ngờ bị bánh xe cuốn vào khiến cô ngã đập mặt xuống đường và bất tỉnh. Chị được chồng và nghệ sĩ Lê Tứ đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Tại đây, nghệ sĩ được chẩn đoán xuất huyết não, vỡ xương gò má, gãy hai ngón tay út và áp út, đưa về bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cấp cứu.

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phượng Loan ra sao? - Ảnh 3

Phượng Loan tên thật là Đặng Thị Phương Loan, sinh năm 1968. Nữ nghệ sĩ đi hát từ năm 13 tuổi, được biết đến với chất giọng khỏe, giọng ca ngọt, lối diễn xuất chân phương, mộc mạc trong lĩnh vực cải lương. Hơn 40 năm làm nghề, Phượng Loan từng đạt nhiều giải thưởng như: huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990, 1995, 2000, 2002; giải Diễn viên tài sắc năm 1995; huy chương Vì sự nghiệp văn hóa 2003; giải Mai Vàng năm 2007... Chị nổi tiếng với các vai Dạ Hương trong Cải lương loài hoa không tên, Phương Tâm trong vở Hãy yêu nhau thật lòng, Đặng Thị Huệ trong vở Đêm hội Long Trì. Năm 2021, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn khi trở lại diễn trong vở Nàng Xê Đa.

 

NSƯT Phượng Loan bị tai nạn, chấn thương sọ não trên đường đi diễn tỉnh

NSƯT Phượng Loan bị tai nạn, chấn thương sọ não trên đường đi diễn tỉnh

NSƯT Phượng Loan nhập viện cấp cứu sau khi bị tai nạn giao thông trong lúc đi diễn. Cô được chấn đoán chấn thương sọ não, bể phần xương quai hàm.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Phượng Loan cải lương tai nạn

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