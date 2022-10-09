Dư luận bàng hoàng, xót xa trước thông tin 'bông hồng lai' của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đột ngột qua đời ở tuổi 26

Hậu trường 09/10/2022 15:12

"Bông hồng lai" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đột ngột qua đời, hưởng dương 26 tuổi. Nguyên nhân cô ra đi chưa được tiết lộ.

Cách đây ít phút, fanpage chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đăng tải post mới nhất khiến nhiều người bàng hoàng.

Trang này viết:

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Nguyễn Diana, Hoa hậu Thể thao - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã qua đời. Từ tận đáy lòng, chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè thân thiết của Diana.

Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ. Tạm biệt thiên thần Diana, Yên nghỉ nhé."

Dư luận bàng hoàng, xót xa trước thông tin 'bông hồng lai' của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đột ngột qua đời ở tuổi 26 - Ảnh 1
Nguyễn Diana qua đời ở tuổi 26. Ảnh: FBNV

Người dùng mạng xã hội đều bày tỏ sự tiếc thương và bàng hoàng trước thông tin này.

Nguyễn Diana năm nay 26 tuổi, cao 1,66 mét, mang hai dòng máu Việt - Nga và có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, Anh và Nga. Cô từng sống ở Hà Nội, có mẹ là giáo viên người Nga, bố là hướng dẫn viên du lịch. Ngoài là người mẫu ảnh có tiếng tại TP.HCM, cô hoạt động trong cả lĩnh vực đầu tư tài chính.

Từ năm 2013 đến 2015, Nguyễn Diana làm người mẫu, tham gia một vài MV ca nhạc. Năm 2015, cô tham gia lĩnh vực đầu tư tài chính - chứng khoán. Năm 2019, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì muốn học hỏi, thử thách bản thân, đóng góp một phần nho nhỏ công sức cho cộng đồng xã hội, giúp đỡ được nhiều người và với tuổi trẻ, sức khỏe của mình.

Dư luận bàng hoàng, xót xa trước thông tin 'bông hồng lai' của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đột ngột qua đời ở tuổi 26 - Ảnh 2
Dư luận bàng hoàng, xót xa trước thông tin 'bông hồng lai' của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đột ngột qua đời ở tuổi 26 - Ảnh 3
Nguyễn Diana sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Ảnh: FBNV

Nguyễn Diana từng thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 trước khi tham dự  Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt Top 15. Ở vòng casting của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Nguyễn Diana được giám khảo đánh giá có gương mặt đẹp, nụ cười ấm áp. Giám khảo Sameul Hoàng nhận xét: "Tôi thích Nguyễn Diana, cô gái này luôn toát lên nét tươi mới". 

Trong thử thách Tôi thanh lịch (tập bốn chương trình thực tế "Tôi là Hoa hặu Hoàn vũ Việt Nam), Nguyễn Diana trở thành người chiến thắng nhờ thể hiện khả năng ngoại ngữ và bản lĩnh khi giao tiếp với khách mời người nước ngoài. Hoàng Thùy nhận xét Diana tạo cho các khách mời cảm giác dễ chịu, cười và nói chuyện rất tự nhiên.

Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Màn lột xác ngoạn mục khó tin trong quá khứ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Đoàn Thiên Ân chính thức được sướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô từng nặng 75 kg và là nạn nhân của body shaming.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Diana Nguyễn Diana qua đời Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 10 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 10 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 10 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh