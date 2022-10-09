Cách đây ít phút, fanpage chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đăng tải post mới nhất khiến nhiều người bàng hoàng.

Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ. Tạm biệt thiên thần Diana, Yên nghỉ nhé."

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Nguyễn Diana , Hoa hậu Thể thao - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã qua đời. Từ tận đáy lòng, chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè thân thiết của Diana.

Nguyễn Diana qua đời ở tuổi 26. Ảnh: FBNV

Người dùng mạng xã hội đều bày tỏ sự tiếc thương và bàng hoàng trước thông tin này.

Nguyễn Diana năm nay 26 tuổi, cao 1,66 mét, mang hai dòng máu Việt - Nga và có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, Anh và Nga. Cô từng sống ở Hà Nội, có mẹ là giáo viên người Nga, bố là hướng dẫn viên du lịch. Ngoài là người mẫu ảnh có tiếng tại TP.HCM, cô hoạt động trong cả lĩnh vực đầu tư tài chính.

Từ năm 2013 đến 2015, Nguyễn Diana làm người mẫu, tham gia một vài MV ca nhạc. Năm 2015, cô tham gia lĩnh vực đầu tư tài chính - chứng khoán. Năm 2019, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì muốn học hỏi, thử thách bản thân, đóng góp một phần nho nhỏ công sức cho cộng đồng xã hội, giúp đỡ được nhiều người và với tuổi trẻ, sức khỏe của mình.

Nguyễn Diana sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Ảnh: FBNV

Nguyễn Diana từng thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 trước khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt Top 15. Ở vòng casting của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Nguyễn Diana được giám khảo đánh giá có gương mặt đẹp, nụ cười ấm áp. Giám khảo Sameul Hoàng nhận xét: "Tôi thích Nguyễn Diana, cô gái này luôn toát lên nét tươi mới".

Trong thử thách Tôi thanh lịch (tập bốn chương trình thực tế "Tôi là Hoa hặu Hoàn vũ Việt Nam), Nguyễn Diana trở thành người chiến thắng nhờ thể hiện khả năng ngoại ngữ và bản lĩnh khi giao tiếp với khách mời người nước ngoài. Hoàng Thùy nhận xét Diana tạo cho các khách mời cảm giác dễ chịu, cười và nói chuyện rất tự nhiên.