Thực hư thông tin 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh qua đời đột ngột khiến khán giả bàng hoàng

Hậu trường 03/10/2022 14:09

Thông tin diễn viên Việt Trinh đột ngột qua đời đã gây náo loạn mạng xã hội. Để trấn an người hâm mộ, chính chủ đã lên tiếng nói rõ.

Diễn viên Việt Trinh vừa qua vướng vào tin đồn “trên trời rơi xuống”, trở thành nhân vật được quan tâm bậc nhất trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ thông tin không hiểu từ đâu xuất hiện, thông báo rằng "người đẹp Tây Đô" vừa qua đời.

Bản thân Việt Trinh cũng rất sững sờ khi nhận được thông tin này. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, nữ diễn viên không hề bực tức mà tỏ ra rất bình tĩnh để trấn an người hâm mộ. "Tối ngày trù tôi chết hoài vậy chèn. Công đức vô lượng".

Thực hư thông tin 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh qua đời đột ngột khiến khán giả bàng hoàng - Ảnh 1
Thực hư thông tin 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh qua đời đột ngột khiến khán giả bàng hoàng - Ảnh 2
Một trang tin đồn Việt Trinh qua đời, ghép cả ảnh Trường Giang đang khóc vào để tạo độ tin cậy. Chia sẻ lại bài viết, "người đẹp Tây Đô" lên tiếng trấn an người hâm mộ. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi Việt Trinh lên tiếng đính chính thông tin, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau nhiều đồng nghiệp khác, giờ lại đến lượt "người đẹp Tây Đô" trở thành nạn nhân của tin giả, tin bịa đặt trên mạng xã hội.

Nhắc đến các mỹ nhân màn bạc những năm thập niên 90, không thể không nói tới Việt Trinh. Cô sinh năm 1972 tại tỉnh Bình Phước và nổi đình đám một thời nhờ vào vẻ ngoài tuyệt sắc. Với đôi mắt to tròn, gương mặt toát lên nét thơ mộng và đậm chất điện ảnh, nữ diễn viên trở thành "của hiếm" trong làng giải trí Việt Nam lúc bấy giờ.

Một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của cô là Người Đẹp Tây Đô với vai diễn Bạch Cúc. Người đẹp đã nhập vai và thể hiện xuất sắc diễn biến tâm lý của nhân vật này khi chỉ mới 24 tuổi. Cũng như Bạch Cúc trong phim, cuộc đời của Việt Trinh phải trải qua rất nhiều thăng trầm.

Thực hư thông tin 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh qua đời đột ngột khiến khán giả bàng hoàng - Ảnh 3
Diễn viên Việt Trinh nức tiếng giai nhân một thời. Ảnh: Internet

Sau hàng loạt ồn ào sự nghiệp và đời tư, Việt Trinh dần lui về ở ẩn, không còn mặn mà với hào quang showbiz. Ở tuổi 50, minh tinh màn bạc một thời đã có cơ ngơi rộng rãi tại Bình Dương, tận hưởng cuộc sống bình yên bên con trai. Nét đẹp cuốn hút, kiêu sa vượt thời gian của cô vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Năm 2020, cô tuyên bố sẽ sống độc thân, một lòng hướng về Phật pháp và sẽ hiến tạng sau khi qua đời.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi bức xúc khi bị đồn qua đời dù đang khỏe mạnh. Dư luận cho rằng, trò đùa bất nhân này phải bị ngăn chặn kịp thời và những kẻ bất chấp tất cả để câu like phải bị xử lý nghiêm. Mỗi người có một cách xử lý riêng để khán giả bớt lo lắng. Cộng đồng mạng thời gian qua liên tục lên án kịch liệt hành vi câu like bất chấp này.

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