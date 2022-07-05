Thực hư thông tin 'Ni cô Huyền Trang' của 'Biệt động Sài Gòn' qua đời đột ngột khiến người hâm mộ bàng hoàng

Hậu trường 05/07/2022 09:12

Thông tin NSƯT Thanh Loan qua đời gây náo loạn trên mạng xã hội. Sau đó, đồng nghiệp của bà đã chính thức lên tiếng nhằm trấn an dư luận.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn "Ni cô Huyền Trang" trong phim Biệt động Sài Gòn đã từ trần. Ngay lập tức, thông tin này đã gây hoang mang dư luận, đặc biệt là những người yêu mến "Ni cô Huyền Trang" - NSƯT Thanh Loan

Thực hư thông tin 'Ni cô Huyền Trang' của 'Biệt động Sài Gòn' qua đời đột ngột khiến người hâm mộ bàng hoàng - Ảnh 1
NSƯT Thanh Loan bị tung tin đồn qua đời khiến người hâm mộ hoang mang. Ảnh: Internet

 

Trước những tin đồn thất thiệt này, trên trang cá nhân, diễn viên Minh Tiệp thể hiện sự bức xúc. "Cả nhà ơi! Cho em hỏi, có người gửi thông tin này và hỏi em trên mạng, thông tin cô Thanh Loan là có đúng không ạ? Em liên hệ cô cũng không được. Mong là không phải. Và nếu không phải thì mong các bạn gỡ xuống, như vậy rất ảnh hưởng đến cô!".

Thực hư thông tin 'Ni cô Huyền Trang' của 'Biệt động Sài Gòn' qua đời đột ngột khiến người hâm mộ bàng hoàng - Ảnh 2
Thực hư thông tin 'Ni cô Huyền Trang' của 'Biệt động Sài Gòn' qua đời đột ngột khiến người hâm mộ bàng hoàng - Ảnh 3
Diễn viên Minh Tiệp khá bức xúc và anh đã lên tiếng để trấn an dư luận. Ảnh: Chụp màn hình

 

Chia sẻ của Minh Tiệp nhận được nhiều sự quan tâm chú ý, dân mạng cũng không khỏi phẫn nộ trước những kênh thông tin bất chấp, tung tin đồn ác ý nhằm câu view, câu like để trục lợi này.

Đây không phải lần đầu tiên nữ nghệ sĩ gạo cội vướng tin đồn qua đời. Trước đó, trả lời truyền thông, NSƯT Thanh Loan cũng từng đề cập tới những tin đồn tương tự. "Là nghệ sĩ, diễn viên, người nổi tiếng, ai cũng bị nhiều tin đồn. Tôi bị đồn chết nhiều lắm. Tôi nhớ hồi đó, tôi đi dự liên hoan phim năm 1987. Sau khi xong việc, mọi người về Việt Nam còn tôi đi Đức để gặp chồng. Mọi người lâu không thấy tôi thì đồn là đã chết. Tôi cũng bị đồn ly dị vì thấy không bao giờ đi với chồng. Đến nỗi bố tôi còn phải đến tận cơ quan hỏi có phải tôi chết thật không?... Sau đó tôi phải gửi ảnh và thư về cho các cụ ở nhà yên tâm", bà bộc bạch.

Thực hư thông tin 'Ni cô Huyền Trang' của 'Biệt động Sài Gòn' qua đời đột ngột khiến người hâm mộ bàng hoàng - Ảnh 4
Thực hư thông tin 'Ni cô Huyền Trang' của 'Biệt động Sài Gòn' qua đời đột ngột khiến người hâm mộ bàng hoàng - Ảnh 5
NSƯT Thanh Loan trong tạo hình kinh điển "Ni cô Huyền Trang" phim "Biệt động Sài Gòn". Ảnh: Internet

 

NSƯT Thanh Loan sinh năm 1951, tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), từng phục vụ văn nghệ tại tuyến lửa khu 4, đường 9 Nam Lào. Bà nổi tiếng với vai ni cô Huyền Trang - chiến sĩ tình báo khoác áo tu hành để dễ bề hoạt động trong Biệt động Sài Gòn. Thời điểm đóng phim năm 1982, bà là phát thanh viên của Truyền hình Công an nhân dân, được đạo diễn Long Vân chọn nhờ khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt buồn.

Để nhập vai, bà cắt mái tóc dài, vào chùa ở một tuần để học cách tụng kinh, gõ mõ, đi đứng của người tu hành. Phim quay trong bốn năm, có nhiều cảnh khó như Huyền Trang đi chân trần khất thực trên đường nhựa nóng hầm hập, bị tra tấn bằng điện... Vai diễn thành công đến nỗi khán giả ít khi gọi bà bằng tên thật mà thường nhắc đến ni cô Huyền Trang. Để tham gia tác phẩm, Thanh Loan và nhiều diễn viên miền Bắc phải chuyển hẳn vào Sài Gòn sống, vài tháng mới được về thăm nhà một lần.

Sau Biệt động Sài Gòn, Thanh Loan tham gia một số phim như Phương án ba bông hồng, Nơi tình yêu đã chết... nhưng không có vai nào vượt qua được Huyền Trang. Diễn viên cũng chia sẻ đây là vai diễn bà tâm đắc nhất.

Thực hư thông tin 'Ni cô Huyền Trang' của 'Biệt động Sài Gòn' qua đời đột ngột khiến người hâm mộ bàng hoàng - Ảnh 6
Nhiều năm trôi qua có nhiều thay đổi, nhưng đôi mắt đẹp của nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn gây thương nhớ trong lòng khán giả. Ảnh: Internet

 

Hiện ở tuổi 71, nữ nghệ sĩ sống cuộc đời bình yên bên gia đình, con cháu.

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Từ khóa:   NSƯT Thanh Loan Ni cô Huyền Trang Minh Tiệp

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