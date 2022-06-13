Thực hư thông tin nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long qua đời đột ngột tại Mỹ

Hậu trường 13/06/2022 11:09

Mới đây, cư dân mạng không khỏi hoang mang trước thông tin nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long qua đời đột ngột tại Mỹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nghệ sĩ Kim Tiểu Long bức xúc trước tin đồn qua đời. Anh bức xúc viết: "A di đà Phật. Lên bàn thờ rồi hả. Khóc hết nước mắt luôn!".

Sau khi thông tin được lan truyền, người hâm mộ và đồng nghiệp Kim Tử Long không khỏi bức xúc trước thông tin nam nghệ sĩ chia sẻ. Một số người cho rằng hiện tại rất nhiều nghệ sĩ bị đồn qua đời, làm clip để câu tương tác một cách bất chấp.

Thực hư thông tin nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long qua đời đột ngột tại Mỹ - Ảnh 1
Kim Tiểu Long bức xúc khi bị đồn qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Kim Tiểu Long là nghệ sĩ cải lương được yêu thích. Ngoài lĩnh vực cải lương, anh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim: Người hát rong, Hậu hoa hậu, Tiếng dương cầm trong mưa,… Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nam nghệ sĩ quyết định sang Mỹ định cư. Sau khi trở về từ Mỹ, nam nghệ sĩ vẫn nhận các chương trình diễn ở tỉnh.

Thực hư thông tin nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long qua đời đột ngột tại Mỹ - Ảnh 2
Sau khi trở về từ Mỹ, nam nghệ sĩ vẫn nhận các chương trình diễn ở tỉnh - Ảnh: FBNV

Trong làng giải trí Việt, nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Vân, Công Lý, Chí Trung, Hoài Linh, Xuân Hinh, Duy Khánh, Cát Phượng, Cẩm Vân, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng,... từng bị đồn qua đời. Mỗi nghệ sĩ có cách đáp trả riêng để dập tin đồn ác ý, song hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đời tư bị thêu dệt.

Việc nghệ sĩ qua đời chắc chắn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đây chính là lý do khiến một số người cố tình dựng chuyện nhằm "câu view". Cho đến thời điểm hiện tại, hành động này vẫn chưa có biện pháp chế tài nào dành cho những kẻ trục lợi bằng cách dựng chuyện kiểu này nên tình trạng đồn một gương mặt nghệ sĩ nào đó qua đời lại xuất hiện, khiến khán giả ngày càng hoang mang còn nghệ sĩ thì chán ngán và bất lực.

Kim Tiểu Long tậu ngay xế hộp 1,2 tỷ sau ít ngày về Việt Nam

Kim Tiểu Long tậu ngay xế hộp 1,2 tỷ sau ít ngày về Việt Nam

Ngoài chiếc xe hơi tiền tỷ, Kim Tiểu Long còn khoe khéo căn biệt thự 3 tầng tại Việt Nam trong video mới nhất của mình trên YouTube.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Tiểu Long Kim Tiểu Long bị đồn qua đời sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 51 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 16 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 51 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 6 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An