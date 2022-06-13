Mới đây, cư dân mạng không khỏi hoang mang trước thông tin nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long qua đời đột ngột tại Mỹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nghệ sĩ Kim Tiểu Long bức xúc trước tin đồn qua đời. Anh bức xúc viết: "A di đà Phật. Lên bàn thờ rồi hả. Khóc hết nước mắt luôn!".

Sau khi thông tin được lan truyền, người hâm mộ và đồng nghiệp Kim Tử Long không khỏi bức xúc trước thông tin nam nghệ sĩ chia sẻ. Một số người cho rằng hiện tại rất nhiều nghệ sĩ bị đồn qua đời, làm clip để câu tương tác một cách bất chấp.

Kim Tiểu Long bức xúc khi bị đồn qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Kim Tiểu Long là nghệ sĩ cải lương được yêu thích. Ngoài lĩnh vực cải lương, anh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim: Người hát rong, Hậu hoa hậu, Tiếng dương cầm trong mưa,… Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nam nghệ sĩ quyết định sang Mỹ định cư. Sau khi trở về từ Mỹ, nam nghệ sĩ vẫn nhận các chương trình diễn ở tỉnh.

Sau khi trở về từ Mỹ, nam nghệ sĩ vẫn nhận các chương trình diễn ở tỉnh - Ảnh: FBNV

Trong làng giải trí Việt, nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Vân, Công Lý, Chí Trung, Hoài Linh, Xuân Hinh, Duy Khánh, Cát Phượng, Cẩm Vân, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng,... từng bị đồn qua đời. Mỗi nghệ sĩ có cách đáp trả riêng để dập tin đồn ác ý, song hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đời tư bị thêu dệt.

Việc nghệ sĩ qua đời chắc chắn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đây chính là lý do khiến một số người cố tình dựng chuyện nhằm "câu view". Cho đến thời điểm hiện tại, hành động này vẫn chưa có biện pháp chế tài nào dành cho những kẻ trục lợi bằng cách dựng chuyện kiểu này nên tình trạng đồn một gương mặt nghệ sĩ nào đó qua đời lại xuất hiện, khiến khán giả ngày càng hoang mang còn nghệ sĩ thì chán ngán và bất lực.

Kim Tiểu Long tậu ngay xế hộp 1,2 tỷ sau ít ngày về Việt Nam Ngoài chiếc xe hơi tiền tỷ, Kim Tiểu Long còn khoe khéo căn biệt thự 3 tầng tại Việt Nam trong video mới nhất của mình trên YouTube.

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