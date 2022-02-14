Kim Tiểu Long tậu ngay xế hộp 1,2 tỷ sau ít ngày về Việt Nam

Hậu trường 14/02/2022 09:14

Ngoài chiếc xe hơi tiền tỷ, Kim Tiểu Long còn khoe khéo căn biệt thự 3 tầng tại Việt Nam trong video mới nhất của mình trên YouTube.

Cách đây vài ngày, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã trở về Việt Nam lần đầu sau gần 3 năm vì lý do dịch bệnh. Ngay sau khi về nước được vài hôm, nam tài tử đã chi mạnh 1,2 tỷ đồng để sắm ngay một chiếc xe hơi màu trắng để phục vụ cho việc đi lại và chạy show trong nước, anh còn đặc biệt nâng niu chiếc xe này và gọi nó là "người yêu" của mình.

"Hôm nay là ngày 12 tháng Giêng, tôi rước người yêu mới về ra mắt mọi người. Người yêu tôi mới cứng, trắng tinh. Người yêu tôi đã về tới nhà rồi, nên sẽ ngự tại nơi đây luôn." - Kim Tiểu Long chia sẻ.

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Kim Tiểu Long chi mạnh 1,2 tỷ đồng để sắm ngay chiếc xe hơi màu trắng để phục vụ cho việc đi lại và chạy show trong nước - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, trong video này của Kim Tiểu Long, khán giả còn có thể thấy được cận cảnh căn biệt thự của nam ca sĩ lần đầu tiên từ trước đến nay. Theo đó, căn biệt thự này có diện tích khá rộng, cao 3 tầng với màu trắng là chủ đạo, riêng có cổng vào lớn là được sơn màu vàng khá nổi bật.

Sau khi giới thiệu sơ qua về ngôi nhà cùng chiếc xe hơi mới tậu của mình, Kim Tiểu Long đã bày biện đồ lễ để tiến hành cúng xe bao gồm bao chay, gạo, bắp ngô, hoa quả, rượu, trà.

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Măm đồ cúng xe bao gồm bao chay, gạo, bắp ngô, hoa quả, rượu, trà của Kim Tiểu Long - Ảnh: Chụp màn hình

"Hôm nay ngày 12 tháng Giêng năm 2022. Tôi rước về một thiên thần tráng sĩ áo trắng. Tôi mong được đi lại an toàn, đi tới nơi về tới chốn, được đi show, đi ca hát nhiều, đi khắp các tỉnh xa để biểu diễn, được sống an lành.

Tôi mong làm việc gì cũng bao đẹp, bao tiền, bao vui, chắc ăn như bắp. Mong thiên thần xe phù hộ cho tôi ca hát tốt, đắt show, buôn bán đắt hàng, gặp may mắn, làm ăn suôn sẻ, làm đẹp cho đời. Tôi muốn đi đến đâu cũng được vui vẻ. Tôi mua bánh bao và bắp về cúng xe để mong mọi thứ chắc ăn như bắp, bao tiền bao vui." - Kim Tiểu Long khấn vái khi cúng xe.

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Căn biệt thự 3 tầng của Kim Tiểu Long tại Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đây là lần đầu Kim Tiểu Long trở về nhà tại Việt Nam sau gần 3 năm vì lý do dịch bệnh. Về mục đích của chuyến đi này, Kim Tiểu Long cho biết bản thân sẽ nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi, vui chơi và thăm người thân gia đình.

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