Xúc động khoảnh khắc Kim Tiểu Long bị con trai ôm chặt, khóc nức nở không cho cha về Việt Nam

Vì thường ngày rất quấn quýt và yêu chiều con trai nên khi biết tin Kim Tiểu Long trở về Việt Nam đi diễn, con trai anh đã ôm chầm lấy cha, một mực không muốn anh rời đi.

Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long mới đây đã đăng tải lên kênh YouTube mình một video quay lại khoảnh khắc anh tạm biệt con trai để về Việt Nam một chuyến sau gần 3 năm vì lý do dịch bệnh. Được biết, ở thời điểm hiện tại thì Kim Tử Long đã về Việt Nam được vài ngày rồi nhưng chỉ vừa mới đăng tải video thôi vì quá nhớ con. Anh để lại caption dưới clip: "Mới về mấy ngày mà đã nhớ con quá trời". Con trai 7 tuổi của Kim Tiểu Long ôm chặt anh, không muốn anh rời đi - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, cậu bé trong clip là Kim Đại Phước, 7 tuổi, con trai của Kim Tiểu Long cùng người vợ thứ 2 của mình tại Mỹ. Đáng nhẽ, nam tài tử quyết sẽ giấu kín thông tin của vợ và con nhưng vì nhiều thông tin sai lệch về giới tính của mình nên anh đã công bố việc có vợ con cách đây nhiều năm.

Trước đó, anh từng có một lần đổ vỡ hôn nhân với người vợ đầu là NSND Thanh Ngân và cũng có một con trai nhưng lại chia tay sau gần 7 năm bên nhau. Khi được hỏi về lý do, Kim Tiểu Long chỉ chia sẻ ngắn: "Tôi đã cố hàn gắn nhưng không được, và từ đó tôi cũng không được gặp con trai". Thường ngày, Kim Tiểu Long rất thân thiết và cưng chiều cậu con trai nhỏ Đại Phước - Ảnh: Internet Thường ngày, Kim Tiểu Long rất thân thiết và cưng chiều cậu con trai nhỏ Đại Phước, vì vậy khi chuẩn bị ra sân bay anh vẫn quyết định tạt sang thăm con vì quá nhớ. Khi thấy cha tới thăm, con trai anh đã đứng sẵn ở cửa và chỉ chờ có thể, thấy cha tới là cậu bé chạy tới ôm chầm lấy rồi bật khóc nức nở: "Không cho ba đi".

"Cục vàng cục ngọc của ba ở lại Việt Nam ngoan nhé. Ba về Việt Nam đi hát kiếm tiền rồi sẽ quay lại với con. Ba đi có mấy ngày thôi, đi rồi về ngay, giống như những lần trước ba đi diễn ở mấy tiểu bang khác, rồi đi Úc, đi Canada, đi châu u hát. Con khóc làm ba không vui, nên đừng khóc nữa, con phải thương ba. Hôn ba nào!" - Kim Tiểu Long ân cần dỗ dành cậu con trai nhỏ của mình.

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