Kim Tiểu Long 'lạnh người' kể lại chuyện li kì trong ngày giỗ sớm cố NS Vân Quang Long, chia sẻ đoạn clip khiến ai nấy 'bàng hoàng'

Hậu trường 02/12/2021 14:36

Tại buổi giỗ sớm cho Vân Quang Long tại Mỹ, nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã lần đầu tiết lộ một câu chuyện khá li kỳ về cố ca sĩ.

Ngày 1/12 (theo giờ Việt Nam) mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long, ca sĩ Chế Thanh cùng một số anh chị em bạn bè đã tổ chức lễ giỗ sớm cho ca sĩ Vân Quang Long tại Mỹ.

 

Lễ giỗ được diễn ra đơn giản, gần gũi nhưng khá đầy đủ, với các món ăn cùng hoa quả được đặt trước ban thờ, di ảnh Vân Quang Long.

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Mâm cơm được các nghệ sĩ tự tay chuẩn bị - Ảnh chụp màn hình
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Bạn bè, đồng nghiệp làm giỗ sớm cho Vân Quang Long - Ảnh chụp màn hình

Tại buổi họp mặt này, nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã lần đầu tiết lộ một câu chuyện khá li kỳ về cố nghệ sĩ. Anh nói: "Trước khi Vân Quang Long mất, anh em tôi có gặp nhau một lần ở tiểu bang Missouri. Tại đó, Vân Quang Long có ôm cây đàn thùng sáng tác một bài hát dân ca dành riêng cho tôi.

Bài hát đó là định mệnh, chỉ có tôi mới hát được vì nó có tên Long. Lúc Vân Quang Long sáng tác và hát, tôi còn cầm điện thoại quay lại clip.

Tuy nhiên, Vân Quang Long sáng tác ngay lúc đó nên tôi không nhớ được. Hai năm trời trôi qua, tôi quên bẵng đi bài hát này.

 

Không ngờ cách đây hai tuần, tôi đang nằm ngủ trưa thì mơ thấy Vân Quang Long nắm đầu mình dậy để nhắc hát bài này cho Vân Quang Long nghe.

Tôi bật dậy, hoang mang vì không biết clip đó ở đâu. Clip quay hai năm rồi khiến tôi không thể nhớ được. Tôi cầm điện thoại tìm một hồi, ai ngờ lại tìm thấy được clip đó vẫn còn trong điện thoại.

Tôi bật lên thì hình ảnh Vân Quang Long ôm đàn ngồi hát cách đây hai năm vẫn còn nguyên si. Tôi liền ngồi chép từng lời bài hát ra giấy để học hát theo. Vừa chép, tôi vừa nổi da gà, cảm giác như Vân Quang Long đang ở đâu đó quanh mình".

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Đoạn clip khiến khán giả xúc động, thương nhớ người nghệ sĩ tài năng - Ảnh chụp màn hình

Nói xong, nam nghệ sĩ đã xúc động lấy điện thoại cho mọi người xem lại clip năm xưa khi ca sĩ Vân Quang Long tự sáng tác và hát ca khúc của riêng mình. Nghẹn ngào nhớ lại những khoảnh khắc đó, NSƯT Kim Tiểu Long không kìm được cảm xúc, anh tâm sự: "Mỗi lần vô phòng thu, hát bài tới này, tôi lại phải đi ra ngay vì chịu không nổi, chỉ muốn khóc. Vân Quang Long sáng tác mấy bài dân ca mộc mạc, quê hương rất hay nhưng ít ai biết điều này".

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NS Vân Quang Long qua đời tại Mỹ khiến cả Showbiz bàng hoàng - Ảnh: Internet

Hiện tại, những chia sẻ của NSƯT Kim Tiểu Long vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của khán giả. và fan hâm mộ cố nghệ sĩ Vân Quang Long.

Kim Tiểu Long kể việc mơ thấy Vân Quang Long 'về' nhắc một chuyện chưa hoàn thành trong quá khứ, người xung quanh nghe xong phải thốt lên: 'Nổi hết da gà'

Kim Tiểu Long kể việc mơ thấy Vân Quang Long 'về' nhắc một chuyện chưa hoàn thành trong quá khứ, người xung quanh nghe xong phải thốt lên: 'Nổi hết da gà'

Mới đây, nam nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã chia sẻ về việc trong một lần ngủ trưa đã mơ thấy cố ca sĩ Vân Quang Long "trở về" nhắc nhở một chuyện mà anh đã quên.

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Từ khóa:   Kim Tiểu Long Vân Quang Long giỗ đầu Vân Quang Long

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