Vợ ca sĩ Vân Quang Long 'thưởng nóng' 30 triệu cho người tìm ra kẻ lừa mình 100 triệu đồng

Giữa liên hoàn thị phi xảy ra trong suốt thời gian dài, Linh Lan từng lên tiếng khẳng định 1 câu chắc nịch: "Riêng bản thân Linh Lan cũng xin khẳng định với mọi người là tôi chưa bao giờ thêu dệt câu chuyện bị lừa 100 triệu và cũng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trái với lương tâm hoặc vi phạm đến pháp luật, Linh Lan vẫn tự hào ngẩng cao đầu bước đi trong sự yêu thương của mọi người khắp nơi dành cho mẹ con Linh Lan".

Kể từ khi Linh Lan - vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long công khai việc mình bị lừa 100 triệu sau đám tang của chồng vì muốn đưa tro cốt của anh về nước, có nhiều thông tin tiêu cực đã cho rằng cô cũng là một trong những kẻ đồng lõa trong sự việc này.

"Nếu anh chị nào đã tìm ra tên lừa 100 triệu của Lan như anh chị nói thì các anh chị mang cái tên lừa 100 triệu đó cho công an cũng như giúp công an luôn, cả giúp Lan kiếm lại 100 triệu thì Lan sẽ thưởng nóng 30 triệu cho người tìm ra tên lừa tiền của Lan." - Vợ của Vân Quang Long tuyên bố.

Tối 29/6, Linh Lan bất ngờ đăng tải một bài viết lên trang cá nhân, nội dung chủ yếu xoay quanh vụ việc 100 triệu trên. Vì một thời gian dài bị bao vây bởi các tin đồn ác ý, cô quyết tìm ra kẻ đã lừa mình bằng cách treo thưởng cho bất kỳ ai tìm ra người đó 30 triệu đồng - gần 1/3 số tiền cô đã bị lừa trước đó.

Linh Lan hiện đang phải gồng gánh trả nợ và nuôi dưỡng con gái nhỏ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Linh Lan cũng bức xúc khi bản thân là người bị lừa nhưng luôn bị các "anh hùng bàn phím" chĩa mũi nhọn về mình. Cô cho rằng, vì bản thần quá nôn nóng muốn gặp chồng lần cuối nên đã phải vay nợ để chi trả cho việc này, cô cũng phải oằn mình trả nợ dù đã bị lừa mà chưa nhờ cậy ai giúp đỡ nên những ai không giúp gì được cô trong việc này thì không nên lên tiếng.

Vợ của Vân Quang Long cũng chia sẻ về những khó khăn trong thời gian hơn 6 tháng kể từ khi chồng mất đó là phải chăm lo cho con gái nhỏ chỉ vừa 3 tuổi và trả những món nợ mà lúc còn sống chồng cô đã vay mượn từ gia đình. Vì vậy, cô cầu xin những cư dân mạng đã đặt điều về cô hãy tha cho gia đình cô và để bé Helen được sống yên bình trong vòng tay mẹ.

Linh Lan hứng nhiều thị phi sau sự ra đi của chồng - Ảnh: Internet

"Thật sự Lan giờ phải có gắng làm để dành mà trả số nợ anh Long thiếu gia đình, còn phải cố gắng làm thật nhiều để lo cuộc sống gia đình và con gái nhỏ chưa được 3 tuổi của Lan và anh Long nữa. Nên đừng kiếm chuyện với Lan nữa. Hằng ngày nhìn Helen khóc khi Lan đi làm mà lòng đau như cắt, không hiểu thì thôi cũng đừng kiếm chuyện Lan nữa được không?" - Những dòng chia sẻ xúc động của vợ Vân Quang Long.



Nguyên văn chia sẻ của Linh Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng, Linh Lan cũng không quên nhắn nhủ đến con gái rượu của mình hãy cùng cô cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì quyết tâm để con gái có một cuộc sống không thua kém người khác, cô không ngại những khổ cực dù cho đó là công việc nặng nhọc chăng nữa.

"Helen cố gắng cùng mẹ Lan con nhé. Ba Long hy sinh cực khổ cũng vì thương Helen nhất, muốn con không thua ai. Ba Long làm được, mẹ Lan cũng sẽ làm được. Cực khổ mẹ Lan không sợ vì khi ở bên vườn còn cực hơn gấp nhiều lần mà mẹ Lan còn chịu được, thì buôn bán hay làm nặng như này có là gì đâu.

Con gái Helen của mẹ cố lên, cùng mẹ Lan bước về phía trước con nha. Mẹ Lan nợ con 1 gia đình hạnh phúc, mẹ Lan xin khóc hôm nay nữa thôi, không khóc nữa. Mẹ con mình cùng nhau nương tựa đến hết kiếp này con gái iu Helen nha."