Xôn xao loạt chi tiết 'rửa oan' cho hot girl Trâm Anh trước nghi vấn lộ clip nhạy cảm 29 giây

Hậu trường 30/03/2022 15:12

Những ngày vừa qua, nghi vấn hot girl Trâm Anh lộ clip nhạy cảm khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, mới đây, xuất hiện một số chi tiết đã chứng minh điều ngược lại.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nhạy cảm dài 29 giây của một đôi nam nữ. Tuy chưa rõ thực hư thế nào nhưng nhiều netizen cho rằng nữ chính trong clip chính là hot girl Trâm Anh - người đã từng vướng vào nghi vấn tương tự trước kia.

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Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, các "thánh soi" lại phát hiện cô gái trong clip nhạy cảm và Trâm Anh có nhiều điểm không tương đồng. Cụ thể, nữ chính trong đoạn clip 29 giây có nốt ruồi ở lườn bên trái còn Trâm Anh thì không.

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Một chi tiết khác cũng được chú ý không kém chính là nữ chính trong clip không có nốt ruồi dưới ngực, thế nhưng Trâm Anh thì có rất rõ. Điều này được thể hiện rõ thông qua loạt ảnh bikini hở bạo của Trâm Anh được chia sẻ trên trang cá nhân.

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Xuất hiện loạt chi tiết chứng minh Trâm Anh không phải là nữ chính trong clip - Ảnh: Internet

 

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, chiều 29/3, một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của Trâm Anh về việc cô bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm vì bị lan truyền đoạn "clip 29 giây". 

Nói đến vấn đề này, hot girl Trâm Anh cũng cho biết mình bị vin vào "clip 29 giây" từ sáng 29/3. Ngay sau khi có thông tin xôn xao này, hot girl Trâm Anh đã tới một cục nghiệp vụ của Bộ Công an trình báo: “Ngay trong chiều 29/3, tôi đã lên cơ quan công an gửi đơn trình báo, nhờ cơ quan điều tra, làm rõ vì ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của tôi, đồng thời xử lý nghiêm để răn đe, xử lý”.

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Hot girl Trâm Anh - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nàng hotgirl, đoạn clip được nhắc đến là cắt ghép, chỉnh sửa và nhiều người đã lầm tưởng cô chính là nhân vật trong clip đó. Việc này ảnh hưởng gây nhiều đến tinh thần của cô và rất nhiều người thân đã gọi điện hỏi thăm sau khi thông tin giả được lan truyền. Bản thân Trâm Anh muốn giải quyết triệt để tình huống này không tiếp tục xảy ra.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ

Công an vào cuộc làm rõ vụ hot girl Trâm Anh bị réo tên trong 'clip 29 giây'

Công an vào cuộc làm rõ vụ hot girl Trâm Anh bị réo tên trong 'clip 29 giây'

Một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của hotgirl Trâm Anh về việc cô bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm vì bị lan truyền lộ "clip 29 giây" và đang vào cuộc làm rõ.

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