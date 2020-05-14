Xôn xao hình ảnh được cho là con gái Nhã Phương, bé gái trắng trẻo đáng yêu vô cùng

Hậu trường 14/05/2020 13:36

Hình ảnh diễn viên Nhã Phương cười hạnh phúc ôm một bé gái xinh xắn khiến dân mạng hoài nghi đây là con gái đầu lòng của cô và Trường Giang.

Khác với nhiều vợ chồng nghệ sĩ thích khoe con, Trường Giang và Nhã Phương giấu kín diện mạo con gái nhỏ. Vì không muốn cuộc sống của em bé bị đảo lộn khi có bố mẹ nổi tiếng, vợ chồng "Mười Khó" giấu kỹ ảnh con gái từ khi ra đời. Việc này càng khiến mọi người tò mò nhiều hơn. Những vấn đề xoay quanh dung mạo của công chúa nhỏ nhà danh hài Trường Giang luôn thu hút được sự chú ý của dư luận.

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Lần đầu cặp đôi công khai diện mạo con gái nhưng che mặt - Ảnh: FB

Mới đây, nhiều trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền bức ảnh diễn viên Nhã Phương bế một bé gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Điều đáng chú ý là ánh mắt bà xã Trường Giang nhìn em bé đầy yêu thương và âu yếm. Theo chia sẻ, khoảnh khắc đặc biệt này được chụp tại phim trường trong giờ giải lao.

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Hình ảnh khiến dân mạng hoài nghi Nhã Phương ôm con gái - Ảnh: Internet

Hành động tươi cười ôm ấp em bé của nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" khiến nhiều người cho rằng, đây chính là con gái của cô. Dân mạng còn đưa ra lời giải thích rằng bà xã Trường Giang đưa con gái đi quay cùng để tiện chăm sóc.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của dư luận mà thôi. Không đợi Nhã Phương lên tiếng, một người bạn của cô đã phủ nhận hộ và cho biết đây là cháu gái mình.

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Trường Giang nổi tiếng là ông chồng cưng chiều vợ - Ảnh: FB

Sau thời gian hẹn hò đầy sóng gió, tình yêu của Trường Giang và Nhã Phương có một cái kết vô cùng viên mãn. Cặp đôi kết hôn vào năm 2018 và có một tiểu công chúa xinh xắn. Người hâm mộ hi vọng cả hai sẽ công khai diện mạo con gái trong tương lai gần. 

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Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, nam danh hài Trường Giang đã có tiết lộ đầy bất ngờ về Nhã Phương khiến dân mạng thích thú.

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