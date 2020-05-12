Hết ‘cà khịa’ Nhã Phương, Trường Giang lại tiết lộ: ‘Ai mượn được của vợ tôi 1 triệu, tôi kêu bằng sư phụ’

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, nam danh hài Trường Giang đã có tiết lộ đầy bất ngờ về Nhã Phương khiến dân mạng thích thú.

Vốn là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì làng giải trí nên những thông tin liên quan đến vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Vừa qua, khi tham gia một chương trình truyền hình, Trường Giang đã được yêu cầu gọi điện mượn tiền đàn chị Lê Giang. Tuy nhiên, khi nghe nam danh hài cần vay 100 triệu với lý do “vợ giữ hết tiền rồi”, Lê Giang liền bày tỏ sự nghi hoặc: “Trường Giang mà đi mượn tiền 100 triệu hả?”.

Trường Giang bất ngờ tiết lộ sự thật về bà xã - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đây, nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm còn thách thức Trường Giang gọi điện mượn bà xã 100 triệu. Ngay lúc này, chàng “Mười khó” liền tiết lộ: “Ai mà mượn được của vợ tôi 1 triệu tôi kêu sư phụ liền chứ đừng nói đến 100 triệu”. Chia sẻ của nam danh hài khiến không ít khán giả bất ngờ xen lẫn thích thú.

Đây không phải là lần đầu tiên Trường Giang khiến dân tình xôn xao về những chia sẻ liên quan đến bà xã. Trong một cuộc phỏng vấn khác, anh từng cho biết Nhã Phương không phải dạng vừa: “Vợ là mẹ mà, không phải muốn làm gì làm đâu, ghê lắm”. Nam diễn viên còn kể khổ rằng từ sau khi kết hôn, ra đường không có một đồng trong túi vì bị vợ quản lý.

Nam diễn viên nổi tiếng là ông chồng cưng chiều vợ hết mực - Ảnh: Internet

Thế nhưng đôi khi, Trường Giang cũng quyết tâm “làm phản” một lần. Cụ thể mới đây, Nhã Phương đã được một phen khóc ròng khi ông xã cố tình gửi ảnh đồ ăn ngon cho cô để “chọc thèm” dù biết vợ đang phải ăn kiêng. Cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú trước màn “cà khịa” bà xã của nam danh hài.

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