Được Trường Giang cưng chiều như bà hoàng, nấu ăn tẩm bổ mỗi tối nhưng Nhã Phương chỉ biết ‘kêu trời’ vì khổ tâm

Hậu trường 23/04/2020 16:12

Trên trang fanpage, nữ diễn viên Nhã Phương liên tục than thở “không sống nổi” vì đang giảm cân mà ông xã cứ thích trổ tài nấu nướng.

Vốn nổi tiếng là ông chồng cưng chiều vợ nhất nhì showbiz Việt, Trường Giang thường xuyên đảm nhận vai trò đầu bếp của cả gia đình.

Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương đã đăng tải loạt ảnh vào bếp của ông xã Trường Giang lên trang fanpage kèm dòng trạng thái: “Cứ đêm về... Anh muốn em sống sao?”.

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Những món ăn nam danh hài làm cho bà xã ngon chẳng kém nhà hàng – Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, chàng “Mười khó” không ngại vào bếp lúc nửa đêm để làm đủ món ngon cho bà xã thưởng thức như: salad cá tuyết, cá tuyết áp chảo với tôm thiên nhiên, salad ức gà nướng với teriyaki…

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Khoảnh khắc Trường Giang cặm cụi nấu ăn trong bếp khiến fan không ngừng xuýt xoa – Ảnh: FB

Dù được ông xã cưng chiều hết mực nhưng dưới phần bình luận, Nhã Phương lại không ngừng than thở với nữ ca sĩ Ái Phương: “Huhu. Ngày em tập sấp mặt, mà đêm ổng cứ thủ thỉ: Mẹ ơi... Ba đói”. Khi được một người bạn hỏi: “Rồi sao giảm cân hả cô kia? Hứa cùng nhau cố gắng giữ dáng mùa dịch rồi mà”, Nhã Phương chỉ biết đáp lại: “Chỉ có 2 người ăn mà vậy đó… Cứu tui! Khổ tâm quá”.

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Nhã Phương liên tục than thở với bạn bè - Ảnh: FB

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Nhã Phương “kêu trời” vì được Trường Giang “vỗ béo”. Có thể thấy, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Trường Giang luôn dành thời gian chăm sóc, nấu ăn cho bà xã.

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Trường Giang rất biết cách chăm vợ - Ảnh: FB
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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều chị em không giấu được sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của vợ chồng “Mười khó”: “Chiều vợ thế còn gì nữa. Người đàn ông của gia đình mà mọi phụ nữ đều mong ước”, “Nhất chị Phương rồi”, “Tuyệt vời khi có ông chồng biết nấu ăn ngon”, “Anh Giang là nhất, yêu gia đình Bi nhiều nhiều”, “Trời ơi hạnh phúc như thế này thì ai mà sánh bằng đây”…

Nhã Phương trổ tài làm bánh mừng sinh nhật ông xã, vừa xem thành quả, Trường Giang đã phản ứng thế này đây

Nhã Phương trổ tài làm bánh mừng sinh nhật ông xã, vừa xem thành quả, Trường Giang đã phản ứng thế này đây

Hình ảnh Trường Giang “đứng hình” khi thấy chiếc bánh mừng sinh nhật do nữ diễn viên Nhã Phương tự tay làm khiến khán giả bật cười thích thú.

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Từ khóa:   Trường Giang và Nhã Phương Trường Giang diễn viên Nhã Phương

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