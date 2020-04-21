Nhã Phương trổ tài làm bánh mừng sinh nhật ông xã, vừa xem thành quả, Trường Giang đã phản ứng thế này đây

Hậu trường 21/04/2020 15:44

Hình ảnh Trường Giang “đứng hình” khi thấy chiếc bánh mừng sinh nhật do nữ diễn viên Nhã Phương tự tay làm khiến khán giả bật cười thích thú.

Hôm qua (20/4) là sinh nhật lần thứ 37 của Trường Giang. Trên trang cá nhân, nam danh hài chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của cả gia đình kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào: “Cảm ơn hai mẹ con”.

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Bữa tiệc nhỏ ấm áp của Trường Giang trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên Nhã Phương đã chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình chuẩn bị món quà bí mật cho ông xã nhân ngày đặc biệt lên trang cá nhân. Cụ thể, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” đã đích thân xuống bếp làm bánh sinh nhật cho chàng “Mười khó” thay vì ra tiệm mua như thường lệ.

Qua đoạn clip đăng tải, Nhã Phương tiết lộ bản thân không giỏi chuyện bếp núc vì thường ngày Trường Giang luôn là người chăm lo cho bữa ăn của gia đình. Tuy nhiên, vì muốn tạo bất ngờ cho ông xã nên cô quyết định tự làm một chiếc bánh sinh nhật thật đặc biệt.

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Nhã Phương làm bánh sinh nhật cho ông xã - Ảnh: FB

Nữ diễn viên cũng thú nhận đây là lần đầu tiên làm bánh nhưng cô không hề lo lắng vì bản thân đã nắm rõ công thức. Đặc biệt, trong khi chờ nướng bánh, bà xã Trường Giang còn ung dung tập luyện giữ dáng ngay tại phòng bếp.

Nhã Phương trổ tài làm bánh mừng sinh nhật ông xã, vừa xem thành quả, Trường Giang đã phản ứng thế này đây - Ảnh 3
Không quên luyện tập giữ dáng mọi lúc mọi nơi - Ảnh: FB
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Thành quả của Nhã Phương là những chiếc bánh nóng hổi được trang trí theo hình khuôn mặt của cả gia đình trông vô cùng đáng yêu – Ảnh: FB

Tuy nhiên, trong đoạn clip, điều khiến fan thích thú nhất lại chính là khoảnh khắc Trường Giang nhận món quà sinh nhật từ bà xã. Biểu cảm “đứng hình” vì bất ngờ xen lẫn một chút nghi ngại về mùi vị món ăn của nam nghệ sĩ khiến ai nấy đều phải bật cười.

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Biểu cảm hài hước của Trường Giang - Ảnh: FB

Dù luôn miệng chê Nhã Phương làm bánh “xấu thật” nhưng Trường Giang vẫn vô cùng hạnh phúc vì bà xã đã nỗ lực để tạo niềm vui cho mình trong ngày sinh nhật.

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận mong vợ chồng “Mười khó” luôn hạnh phúc.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương vợ chồng Mười khó

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