Giấu giếm bấy lâu, Trường Giang chính thức khoe ảnh con gái đầu lòng lớn phổng phao

Trong dịp sinh nhật lần thứ 37, nam danh hài Trường Giang bất ngờ gây chú ý khi lần đầu công khai hình ảnh của công chúa nhỏ đến khán giả.

Từ sau khi kết hôn, vợ chồng danh hài Trường Giang rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Những thông tin về con gái đầu lòng của cặp đôi vô cùng hiếm hoi. Trước đó, Nhã Phương chỉ tiết lộ con gái có tên thân mật là Destiny, còn những hình ảnh về công chúa nhỏ đều được giấu kín.

Tuy nhiên mới đây, Trường Giang bất ngờ thu hút sự quan tâm của dư luận khi lần đầu công khai hình ảnh con gái lên mạng xã hội. Cụ thể, nhân dịp sinh nhật lần thứ 37, nam nghệ sĩ đã chia sẻ bức ảnh chụp cả gia đình đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn hai mẹ con”.

Trường Giang ‘chơi lớn’ khi chính thức khoe ảnh cả gia đình lên trang cá nhân – Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Nhã Phương và bé Destiny diện đầm cùng tông màu trông vô cùng đáng yêu. Dù vợ chồng “Mười khó” vẫn che chắn cẩn thận cho con gái nhỏ nhưng động thái công khai này vẫn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Dù vẫn giấu mặt nhưng hình ảnh hiếm hoi về con gái Trường Giang nhanh chóng được công chúng chú ý – Ảnh: FB

Được biết, vì dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, Trường Giang và Nhã Phương chỉ tổ chức tiệc nhỏ tại nhà.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Trường Giang và mong gia đình anh luôn hạnh phúc: “Cưng quá. Giang ca sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé”, “Tuổi mới mong chú sẽ mãi hạnh phúc bên gia đình nhỏ và thành công hơn trong sự nghiệp chú nhé”, “Cuối cùng cũng có hình, thiệt sự mừng rớt nước mắt”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng bày tỏ mong muốn được thấy mặt nhóc tỳ nhà Trường Giang: “Hóng mặt của Destiny hổng biết giống ba hay giống mẹ đây”, “Muốn được nhìn thấy mặt bé quá”…

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