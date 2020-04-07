Ở nhà tránh dịch, Nhã Phương sống 'như tiên' vì được quan tâm từ miếng ăn giấc ngủ

Hậu trường 07/04/2020 11:35

Diễn viên Nhã Phương thích thú khoe được bạn bè, đồng nghiệp yêu thương và gửi rất nhiều đồ ăn đến tận nhà trong mùa dịch Covid-19.

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đều tạm hoãn nhằm phòng chống dịch. Thời điểm này, hầu hết nghệ sĩ Việt đều bị hủy show và dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình.

Như nhiều đồng nghiệp khác, diễn viên Nhã Phương cũng dành trọn thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình. Thi thoảng cô cập nhật về cuộc sống đời thường đến công chúng.

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Sau khi kết hôn với Trường Giang, cuộc sống của Nhã Phương luôn hạnh phúc êm đềm - Ảnh: FB

Mới đây, bà xã Trường Giang thích thú chia sẻ về cuộc sống trong những ngày này lên trang cá nhân. Cô khoe được nhiều đồng nghiệp như diễn viên Tiến Luật, đạo diễn Nhất Trung yêu thương và gửi đồ ăn đến tận nhà.

"Hôm nay ngày bình thường lại nhận được quá trời yêu thương của mọi người, làm như mọi người biết mình mất ngủ hay gì mà gửi quá trời là đồ tẩm bổ cho mình.

Người huynh đạo diễn Nhất Trung dễ thương gửi ‘ít’ rau thủy canh cho muội muội mà muốn đổi nghề luôn nè, người em trai sợ bà chị đêm khuya không ngủ được không có gì ăn nên ship cả thế giới ăn vặt toàn món tui ghiền, muốn tui lăn chung hay gì? Và anh bạn già Nguyễn Tiến Luật của anh chồng truyền cho bí kíp vừa tươi trẻ, vừa đẹp da lại sớm... Em sẽ không phụ lòng mọi người mà chiến hết", Nhã Phương phấn khích khoe được tặng nhiều đồ ăn ngon trong mùa dịch.

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Được đồng nghiệp quý mến gửi đồ ăn đến tận nhà...
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... cô hứa ăn hết để không phụ lòng - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Mọi người phát hờn với cuộc sống ngập tràn hạnh phúc của Nhã Phương sau khi lấy chồng. Đi làm thì được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến, về nhà lại có ông xã Trường Giang hết mực cưng chiều, nấu ăn cho mỗi ngày.

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Trường Giang cho rằng rất thiệt thòi khi quanh năm đều phải mua quà tặng vợ mà không hề được đền đáp lại.

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Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang và Nhã Phương dịch Covid-19

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