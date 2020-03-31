Nhã Phương xin dân mạng ngừng lan truyền hình ảnh Mai Phương những ngày cuối đời: ‘Chị ấy đã mệt mỏi và đau khổ đủ rồi’

Nữ diễn viên Nhã Phương cùng nhiều nghệ sĩ khác không giấu được sự đau lòng khi nhìn thấy những hình ảnh cuối đời của Mai Phương trên mạng xã hội.

Hôm nay, mạng xã hội bất ngờ tràn lan những đoạn clip và hình ảnh về Mai Phương trước khi cô mất. Khoảnh khắc cố diễn viên gầy gò, ốm yếu với dáng vẻ đầy mệt nhọc lúc cuối đời khiến ai nấy đều nghẹn lòng.

Tuy nhiên, đây chắc hẳn không phải là điều mà Mai Phương mong muốn. Bởi đến những giây phút khó khăn nhất, cô vẫn im lặng, không chia sẻ với truyền thông để giữ cho bản thân hình ảnh xinh đẹp nhất trong lòng khán giả.

Hơn bất kỳ ai, cố diễn viên Mai Phương không bao giờ muốn người hâm mộ nhìn thấy mình trong tình cảnh ốm yếu - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Nhã Phương xót xa cầu xin cư dân mạng ngừng việc lan truyền những hình ảnh và clip riêng tư của Mai Phương.

Cô viết: “Mọi người ơi, chị ấy đã mệt mỏi và đau khổ đủ rồi, hãy cùng nhau giữ gìn những hình ảnh đẹp mà chị ấy đã dày công nhiều năm xây dựng trong lòng khán giả. Làm ơn đừng chia sẻ những điều đau lòng ấy, những người yêu thương chị ấy sẽ càng xót xa, tiếc nuối nhiều hơn.

Cuộc sống sẽ tự có an bài của nó, mình tin rằng những người tung ra những clip và hình ảnh này có thể với mục đích tốt là muốn sự công bằng cho chị ấy, nhưng hãy làm ơn tôn trọng người đã mất, đừng phá tan đi những gì chị ấy muốn giữ lại trong lòng những khán giả mà chị ấy yêu thương. Xin làm ơn”.

Bài đăng của Nhã Phương - Ảnh: FB

Không chỉ Nhã Phương, nhiều nghệ sĩ khác như Trịnh Kim Chi, Gia Bảo, Ốc Thanh Vân… đều cùng nhau kêu gọi dừng chia sẻ những hình ảnh cũ của Mai Phương để cô trong ký ức mọi người luôn là một cô gái kiên cường, tươi vui và tràn đầy năng lượng.

Sao Việt đồng loạt làm điều xúc động này sau giây phút tiễn Mai Phương về với đất mẹ Trịnh Kim Chi, Gia Bảo, Hòa Hiệp... cùng nhiều nghệ sĩ đồng loạt đăng ảnh diễn viên Mai Phương kèm lời tiễn biệt vô cùng xúc động.

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