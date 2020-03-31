Nhã Phương xin dân mạng ngừng lan truyền hình ảnh Mai Phương những ngày cuối đời: ‘Chị ấy đã mệt mỏi và đau khổ đủ rồi’

Hậu trường 31/03/2020 17:51

Nữ diễn viên Nhã Phương cùng nhiều nghệ sĩ khác không giấu được sự đau lòng khi nhìn thấy những hình ảnh cuối đời của Mai Phương trên mạng xã hội.

Hôm nay, mạng xã hội bất ngờ tràn lan những đoạn clip và hình ảnh về Mai Phương trước khi cô mất. Khoảnh khắc cố diễn viên gầy gò, ốm yếu với dáng vẻ đầy mệt nhọc lúc cuối đời khiến ai nấy đều nghẹn lòng.

Tuy nhiên, đây chắc hẳn không phải là điều mà Mai Phương mong muốn. Bởi đến những giây phút khó khăn nhất, cô vẫn im lặng, không chia sẻ với truyền thông để giữ cho bản thân hình ảnh xinh đẹp nhất trong lòng khán giả.

dien vien nha phuong 1

Hơn bất kỳ ai, cố diễn viên Mai Phương không bao giờ muốn người hâm mộ nhìn thấy mình trong tình cảnh ốm yếu - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Nhã Phương xót xa cầu xin cư dân mạng ngừng việc lan truyền những hình ảnh và clip riêng tư của Mai Phương.

Cô viết: “Mọi người ơi, chị ấy đã mệt mỏi và đau khổ đủ rồi, hãy cùng nhau giữ gìn những hình ảnh đẹp mà chị ấy đã dày công nhiều năm xây dựng trong lòng khán giả. Làm ơn đừng chia sẻ những điều đau lòng ấy, những người yêu thương chị ấy sẽ càng xót xa, tiếc nuối nhiều hơn.

Cuộc sống sẽ tự có an bài của nó, mình tin rằng những người tung ra những clip và hình ảnh này có thể với mục đích tốt là muốn sự công bằng cho chị ấy, nhưng hãy làm ơn tôn trọng người đã mất, đừng phá tan đi những gì chị ấy muốn giữ lại trong lòng những khán giả mà chị ấy yêu thương. Xin làm ơn”.

dien vien nha phuong 2
Bài đăng của Nhã Phương - Ảnh: FB

Không chỉ Nhã Phương, nhiều nghệ sĩ khác như Trịnh Kim Chi, Gia Bảo, Ốc Thanh Vân… đều cùng nhau kêu gọi dừng chia sẻ những hình ảnh cũ của Mai Phương để cô trong ký ức mọi người luôn là một cô gái kiên cường, tươi vui và tràn đầy năng lượng.

Sao Việt đồng loạt làm điều xúc động này sau giây phút tiễn Mai Phương về với đất mẹ

Sao Việt đồng loạt làm điều xúc động này sau giây phút tiễn Mai Phương về với đất mẹ

Trịnh Kim Chi, Gia Bảo, Hòa Hiệp... cùng nhiều nghệ sĩ đồng loạt đăng ảnh diễn viên Mai Phương kèm lời tiễn biệt vô cùng xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương Mai Phương qua đời Nhã Phương

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026