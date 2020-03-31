Vợ Đăng Khôi xót xa viết cho con gái Mai Phương: 'Rồi con sẽ đi tìm mẹ suốt đời'

Hậu trường 31/03/2020 14:15

Thủy Anh - vợ ca sĩ Đăng Khôi xót xa khi bé Lavie mất mẹ ở tuổi còn thơ dại: "Thương Mai Phương bao nhiêu, tôi thương bé Lavie bấy nhiêu".

Sự ra đi của diễn viên Mai Phương khiến làng giải trí Việt chìm trong sự tang thương suốt những ngày qua. Xót xa cho nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng nhưng đoản mệnh bao nhiêu thì càng thương bé Lavie bấy nhiêu. Chưa tròn 7 tuổi nhưng con gái Mai Phương đã vĩnh viến mất mẹ.

Trên trang cá nhân, bà xã Đăng Khôi khiến mọi người xúc động khi viết tâm sự dài cho Mai Phương và con gái của nữ diễn viên quá cố.

Cô chua xót viết: "Khi cuộc sống của con là tất cả với mẹ, và với con mẹ là người tuyệt vời nhất, có cuộc chia ly nào đau buồn hơn, day dứt hơn? Nó không phải nỗi đau quặn thắt khiến đứa trẻ khóc nấc như người lớn? Nỗi đau ấy rồi cũng sẽ qua, nhưng nỗi đau để lại trong con giờ đây là sự trống rỗng, ngơ ngẩn. 'Mẹ đâu rồi?'”.

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Bé Lavie đến nhìn mặt mẹ ruột lần cuối - Ảnh: FB

Thủy Anh khiến nhiều người nghẹn lòng khi nói về tâm tư của con trẻ: "Rồi con sẽ đi tìm mẹ suốt đời, con tìm mẹ trong mỗi đêm giật mình tỉnh giấc “Mẹ ơi mẹ ở đâu” nhưng không có mẹ ở bên để ôm. Con tìm mẹ những năm tháng lớn lên, có đôi điều hỏi han cũng không biết tìm ai để nói. Con tìm mẹ để tâm sự khi biết yêu, để khóc tu tu trước biến cố cuộc đời như khi còn nhỏ… Đó mới là khi nỗi đau cháy lòng. Cô thương con nhiều Lavie...

Không ai dạy các con phải đối mặt như thế nào với niềm đau, tuổi thơ của con đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui. Có lẽ vì vậy, nhìn con ngẩn ngơ mà lòng người mẹ nào cũng đau. Tôi không tin rằng thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng thời gian chính là phép màu để mỗi người chấp nhận mọi việc trên cuộc đời này. Một lúc nào đó, con sẽ buồn, con sẽ nhớ mẹ, sẽ lã chã nước mắt; nhưng lúc đó con cũng học được cách chấp nhận rằng mẹ không còn trên đời nữa. Và cuộc sống vẫn phải tiếp tục".

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Sau khi biết về bệnh tình, Mai Phương dành nhiều thời gian hơn bên con gái để bé có nhiều kỷ niệm bên mẹ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người vẫn chưa hết xót thương cho số phận của Mai Phương: "Em đã khóc nhiều tuy rằng chưa bao giờ gặp cô ấy", "Mấy bữa nay cứ xem ảnh của chị Phương với bé Lavie là em rơi luôn nước mắt", "Bé sinh ra trong 1 gia đình không trọn vẹn giờ phải chịu cảnh xa mẹ"...

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