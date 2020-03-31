Đau xót trước sự ra đi của Mai Phương, nghệ sĩ Hoàng Lan nghẹn ngào: ‘Sắp tới không biết ai nữa… chắc cô quá’

Hậu trường 31/03/2020 13:19

Nghệ sĩ Hoàng Lan không giấu được sự đau buồn, tiếc thương khi nhắc về cố diễn viên Mai Phương.

Sau khi Mai Phương qua đời, nghệ sĩ Hoàng Lan đã có những chia sẻ xúc động về nữ diễn viên quá cố. Cô cho biết cả hai từng đóng chung phim “Sóng gió cuộc đời” và rất thân thiết. Đối với Hoàng Lan, Mai Phương như một đứa cháu hiền lành và tốt tính mà ai cũng quý mến.

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Nghệ sĩ Hoàng Lan rất yêu quý Mai Phương - Ảnh: Internet

Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ sự đau buồn vì không thể đến lễ tang của Mai Phương: “Cô rất buồn khi thông tin Mai Phương qua đời mà mình lại không đi viếng được, nhưng cô cũng nghe nói đám tang hạn chế người do dịch nên cô càng thương Phương hơn”.

Khoảng thời gian gần đây, nghệ sĩ Hoàng Lan liên tục nhận những tin buồn từ đồng nghiệp. Cô nghẹn ngào chia sẻ về lo lắng của bản thân: “Đạo diễn phim ‘Sóng gió cuộc đời’ cũng mất, Mai Phương vừa qua đời, sắp tới không biết đến ai nữa… chắc cô quá”.

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Nữ nghệ sĩ lo lắng cho tình hình sức khỏe của bản thân - Ảnh: Internet

Năm 2011, sau khi hoàn thành bộ phim “Cổng mặt trời”, nghệ sĩ Hoàng Lan suy sụp khi biết bản thân đang mang trong mình nhiều bệnh tật. Trong đó, căn bệnh đau cột sống khiến cô bị tai biến nhẹ, giãn tĩnh mạch, đi lại khó khăn. Đến năm 2016, cô mắc thêm chứng bệnh Parkinson và gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ đang tích cực chống chọi với bệnh tật. Cô mở quán ăn để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, vì dịch bệnh hoành hành nên kinh tế không còn ổn định. Nhiều nghệ sĩ biết được hoàn cảnh của Hoàng Lan đã chung tay giúp đỡ để cô duy trì việc điều trị bệnh.

Hãy để Mai Phương ra đi đẹp như những cánh bồ công anh, xin đừng chia sẻ những lúc mệt nhọc cuối đời

Hãy để Mai Phương ra đi đẹp như những cánh bồ công anh, xin đừng chia sẻ những lúc mệt nhọc cuối đời

Nhiều bạn bè, nghệ sĩ đau lòng khi những hình ảnh mệt nhọc lúc cuối đời của cố diễn viên Mai Phương đang bị phát tán, lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

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