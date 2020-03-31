Bạn gái tin đồn tiết lộ mẹ Phùng Ngọc Huy từng đến nhà xin đưa Lavie về chăm sóc nhưng bị mẹ Mai Phương từ chối?

Hậu trường 31/03/2020 11:24

Theo chia sẻ của ca sĩ Đan Kim, gia đình Phùng Ngọc Huy nhiều lần đến xin được thăm và đưa bé Lavie về trông nom nhưng bị mẹ Mai Phương từ chối.

Sau gần 2 năm điều trị bệnh ung thư phổi, diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/3. Sáng nay, gia đình và bạn bè đã đến tiễn biệt cố nghệ sĩ lần cuối.

Sau khi Mai Phương qua đời, chuyện đời tư của cô lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao. Đặc biệt là cái tên Phùng Ngọc Huy - người yêu cũ của cô và là ba ruột của bé Lavie. Anh nhận nhiều lời chỉ trích vì không về thăm Mai Phương suốt thời gian cô bệnh và không có trách nhiệm với con gái.

phung ngoc huy va mai phuong
Mai Phương được đưa đi hỏa táng vào sáng nay - Ảnh: Internet

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận, Phùng Ngọc Huy vẫn không một lần lên tiếng giải thích hay thanh minh. Tuy nhiên, bạn gái tin đồn của anh - ca sĩ Đan Kim đã lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết, Phùng Ngọc Huy thường xuyên gọi về nói chuyện với người trông nom bé Lavie và anh rất lo cho con gái.

Đồng thời, chân dài này cũng cho biết thêm: "Gia đình Huy. Mẹ ruột và cậu Huy đã mấy lần đến nhà mẹ Mai Phương xin thăm em bé và nói chuyện xin em bé về trông giữ mà mẹ Mai Phương không cho. Rất dữ có khi còn đuổi mẹ và cậu Huy về".

phung ngoc huy va mai phuong 1
Con gái Mai Phương tại đám tang mẹ - Ảnh: FB

Cô chia sẻ quan điểm về chuyện trong quá khứ giữa Mai Phương và Phùng Ngọc Huy: "Huy tôi không bênh vực nếu làm sai. Ngày xưa chuyện trai gái tôi không biết vì ai cũng có tuổi trẻ và nông cạn. Chính tôi còn nói Huy là làm khổ nhiều người... Mà cũng không trách được... tuổi trẻ ai không thế. Thay đổi tình yêu là chuyện bình thường. Tôi gọi ông Huy là không phải số đào hoa mà là số thị phi. Bao nhiêu người đàn ông trên đời trai gái không bị chửi. Riêng ông cả thế giới chửi. Thế ông quá xui".

Đan Kim khẳng định Phùng Ngọc Huy không vô trách nhiệm với con: "Nhưng về phần em bé... Huy vẫn là người cha có trách nhiệm. Vẫn dõi theo. Và cha chưa về được thì vẫn còn bà nội và cậu thay cha để xin và giữ em bé mà bà ta mẹ Mai Phương có cho đâu... Nên mọi người đừng nguyền rủa Huy tội nghiệp để cho người ta sống".

phung ngoc huy va mai phuong 2

phung ngoc huy va mai phuong 4
Phùng Ngọc Huy đổi trang cá nhân sang màu đen từ khi Mai Phương mất - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ ca sĩ thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Hiện gia đình Mai Phương vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Xin cho con gái Mai Phương học miễn phí tới lớp 12 và điều Quốc Thuận lo sợ nhất ở đám tang

Xin cho con gái Mai Phương học miễn phí tới lớp 12 và điều Quốc Thuận lo sợ nhất ở đám tang

"Hoàn cảnh của Mai Phương rất tội. Phương ra đi lúc thanh xuân nhất, bé Lavie còn quá nhỏ, đứa trẻ nào cũng cần mẹ", Quốc Thuận xúc động nói.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương qua đời mẹ Mai Phương Đan Kim

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026