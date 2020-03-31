Bạn gái tin đồn tiết lộ mẹ Phùng Ngọc Huy từng đến nhà xin đưa Lavie về chăm sóc nhưng bị mẹ Mai Phương từ chối?

Theo chia sẻ của ca sĩ Đan Kim, gia đình Phùng Ngọc Huy nhiều lần đến xin được thăm và đưa bé Lavie về trông nom nhưng bị mẹ Mai Phương từ chối.

Sau gần 2 năm điều trị bệnh ung thư phổi, diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/3. Sáng nay, gia đình và bạn bè đã đến tiễn biệt cố nghệ sĩ lần cuối. Sau khi Mai Phương qua đời, chuyện đời tư của cô lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao. Đặc biệt là cái tên Phùng Ngọc Huy - người yêu cũ của cô và là ba ruột của bé Lavie. Anh nhận nhiều lời chỉ trích vì không về thăm Mai Phương suốt thời gian cô bệnh và không có trách nhiệm với con gái.

Mai Phương được đưa đi hỏa táng vào sáng nay - Ảnh: Internet Trước những phản ứng gay gắt của dư luận, Phùng Ngọc Huy vẫn không một lần lên tiếng giải thích hay thanh minh. Tuy nhiên, bạn gái tin đồn của anh - ca sĩ Đan Kim đã lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết, Phùng Ngọc Huy thường xuyên gọi về nói chuyện với người trông nom bé Lavie và anh rất lo cho con gái. Đồng thời, chân dài này cũng cho biết thêm: "Gia đình Huy. Mẹ ruột và cậu Huy đã mấy lần đến nhà mẹ Mai Phương xin thăm em bé và nói chuyện xin em bé về trông giữ mà mẹ Mai Phương không cho. Rất dữ có khi còn đuổi mẹ và cậu Huy về".

Con gái Mai Phương tại đám tang mẹ - Ảnh: FB Cô chia sẻ quan điểm về chuyện trong quá khứ giữa Mai Phương và Phùng Ngọc Huy: "Huy tôi không bênh vực nếu làm sai. Ngày xưa chuyện trai gái tôi không biết vì ai cũng có tuổi trẻ và nông cạn. Chính tôi còn nói Huy là làm khổ nhiều người... Mà cũng không trách được... tuổi trẻ ai không thế. Thay đổi tình yêu là chuyện bình thường. Tôi gọi ông Huy là không phải số đào hoa mà là số thị phi. Bao nhiêu người đàn ông trên đời trai gái không bị chửi. Riêng ông cả thế giới chửi. Thế ông quá xui". Đan Kim khẳng định Phùng Ngọc Huy không vô trách nhiệm với con: "Nhưng về phần em bé... Huy vẫn là người cha có trách nhiệm. Vẫn dõi theo. Và cha chưa về được thì vẫn còn bà nội và cậu thay cha để xin và giữ em bé mà bà ta mẹ Mai Phương có cho đâu... Nên mọi người đừng nguyền rủa Huy tội nghiệp để cho người ta sống". Phùng Ngọc Huy đổi trang cá nhân sang màu đen từ khi Mai Phương mất - Ảnh: FB Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ ca sĩ thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Hiện gia đình Mai Phương vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Xin cho con gái Mai Phương học miễn phí tới lớp 12 và điều Quốc Thuận lo sợ nhất ở đám tang "Hoàn cảnh của Mai Phương rất tội. Phương ra đi lúc thanh xuân nhất, bé Lavie còn quá nhỏ, đứa trẻ nào cũng cần mẹ", Quốc Thuận xúc động nói.

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