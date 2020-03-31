Sao Việt đồng loạt làm điều xúc động này sau giây phút tiễn Mai Phương về với đất mẹ

Hậu trường 31/03/2020 15:27

Trịnh Kim Chi, Gia Bảo, Hòa Hiệp... cùng nhiều nghệ sĩ đồng loạt đăng ảnh diễn viên Mai Phương kèm lời tiễn biệt vô cùng xúc động.

Nghệ sĩ Mai Phương vĩnh biệt cõi đời vào tối 28/3 sau hơn 1 năm chống chọi với bệnh ung thư phổi. Lễ viếng của nữ nghệ sĩ diễn ra riêng tư, kín đáo tại TP. Hồ Chí Minh. Suốt 2 ngày diễn ra lễ tang, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng gia đình.

Sáng nay (31/3), mọi người đã nén đau thương tiễn đưa diễn viên Mai Phương về với đất mẹ. Sau khi tang lễ hoàn tất, rất nhiều đồng nghiệp đã đồng loạt đăng ảnh cố nghệ sĩ lên trang cá nhân và nói lời vĩnh biệt.

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Diễn viên Hòa Hiệp xúc động viết về đàn em - Ảnh: FB

Hòa Hiệp chia sẻ: "An nghỉ em nhé, nụ cười trong sáng của em luôn nằm trong lòng mọi người. Dẫu biết em ra đi cũng là sự giải thoát khỏi những đau đớn mà em đã gánh chịu trong suốt thời gian qua. Trước khi ra đi em đã để lại rất nhiều kí ức đẹp về em trong mắt mọi người...".

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Cát Phượng đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Mai Phương - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ những hình ảnh rạng ngời nhất của đàn em và tâm sự: "Chào tiễn biệt em, cô gái với thân hình mảnh mai nhưng đầy nghị lực và mạnh mẽ.

Hãy ngủ 1 giấc dài thật ngon sau những mệt mỏi rã rời của sự đau đớn em nhé. Để khi tỉnh dậy, em sẽ thấy mình ở 1 nơi hoàn toàn khác. 1 nơi đầy những hoa thơm cỏ lạ và đầy những yêu thương, hạnh phúc dành cho mình. Ở nơi đó, em sẽ gặp những người chị, người bạn tốt như chị Ốc và bạn Như thân thiết nhất của em. Em nhé! 

Thương em lắm, và mãi nhớ về em. Cô bé với thân hình nhỏ nhắn luôn nở nụ cười hiền trên gương mặt hiền lành đầy thánh thiện!".

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Gia Bảo nói lời vĩnh biệt Mai Phương - Ảnh: FB

Diễn viên Gia Bảo viết: "Rồi thì tất cả cũng xong. Anh em bạn bè thân thiết đã đủ mặt tiễn Phương rồi. An lòng nha Phương, buông hết nha. 1 ngày thật buồn, vĩnh biệt Mai Phương".

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Kha Ly và Trịnh Kim Chi đăng tải dòng chia sẻ xúc động sau khi đưa Mai Phương về với đất mẹ - Ảnh: FB

Diễn viên Mai Phương phát hiện bệnh ung thư vào giữa năm 2018. Suốt quá trình điều trị, nữ nghệ sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Sự ra đi của nữ nghệ sĩ ở độ tuổi còn quá trẻ khiến mọi người đau buồn, xót thương.

Vợ Đăng Khôi xót xa viết cho con gái Mai Phương: 'Rồi con sẽ đi tìm mẹ suốt đời'

Vợ Đăng Khôi xót xa viết cho con gái Mai Phương: 'Rồi con sẽ đi tìm mẹ suốt đời'

Thủy Anh - vợ ca sĩ Đăng Khôi xót xa khi bé Lavie mất mẹ ở tuổi còn thơ dại: "Thương Mai Phương bao nhiêu, tôi thương bé Lavie bấy nhiêu".

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