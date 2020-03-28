Sau gần 2 năm giấu kín, Trường Giang và Nhã Phương tung ảnh đính hôn đẹp lung linh

Hậu trường 28/03/2020 11:35

Vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương khiến người hâm mộ trầm trồ khi bất ngờ công khai bộ ảnh tại lễ đính hôn bí mật vào năm 2018.

Trường GiangNhã Phương từng là cặp đôi nhiều ào ào của làng giải trí Việt. Tuy nhiên sau khi "về chung nhà", vợ chồng nghệ sĩ lại sống khá kín tiếng. Cũng vì điều này mà mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng.

vo chong truong giang va nha phuong
Gần 2 năm kết hôn và có với nhau 1 cô con gái, cặp đôi mới chịu công khai ảnh trong lễ đính hôn - Ảnh: FB
vo chong truong giang va nha phuong 1
Nụ cười rạng rỡ của Nhã Phương trong ngày đính hôn cho thấy cô rất hạnh phúc - Ảnh: FB

Mới đây, cặp đôi thu hút sự chú ý khi bất ngờ công khai bộ ảnh trong lễ đính hôn vào tháng 8/2018. Buổi lễ được tổ chức tại bãi biển Đà Nẵng, trong không gian lung linh và đầy lãng mạn. Thời điểm này, vì muốn riêng tư, cặp đôi giữ "kín như bưng" mọi thông tin và hình ảnh. Hệ thống an ninh cũng được thắt chặt và rất hiếm hình ảnh được lọt ra ngoài. Thế nhưng sau 2 năm, loạt ảnh sắc nét bất ngờ được chủ nhân công khai khiến mọi người trầm trồ.

vo chong truong giang va nha phuong 2
Nam danh hài ân cần đeo khuyên tai cho vợ - Ảnh: FB
vo chong truong giang va nha phuong 3
Nụ cười hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ khiến fan 'tan chảy' - Ảnh: FB

Trong ảnh, Trường Giang diện trang phục quần tây và áo sơ mi trắng đơn giản, trang nhã. Diễn viên Nhã Phương rạng ngời với váy cưới trắng được thiết kế tinh tế. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao khoe nhan sắc xinh đẹp bên cạnh chồng. Cặp đôi ôm nhau thắm thiết và trao nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

vo chong truong giang va nha phuong 4vo chong truong giang va nha phuong 5vo chong truong giang va nha phuong 6vo chong truong giang va nha phuong 7

vo chong truong giang va nha phuong 8
Loạt khoảnh khắc đắt giá trong lễ đính hôn của vợ chồng Trường Giang được công khai - Ảnh: FB

1 tháng sau lễ đính hôn, đám cưới của vợ chồng nghệ sĩ được tổ chức long trọng tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 2 năm “về chung nhà”, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương vẫn ngập tràn hạnh phúc. Mọi người hi vọng cặp đôi sẽ sớm công khai diện mạo con gái cưng.

Mùa dịch Covid-19, Nhã Phương tiết lộ Trường Giang phải tự cách ly vì sức khỏe con gái

Mùa dịch Covid-19, Nhã Phương tiết lộ Trường Giang phải tự cách ly vì sức khỏe con gái

Khoe món quà muộn từ ông xã, Nhã Phương cho biết danh hài Trường Giang đang tự cách ly để bảo vệ sức khỏe của con gái nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang danh hài Trường Giang Nhã Phương

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026