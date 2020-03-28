Sau gần 2 năm giấu kín, Trường Giang và Nhã Phương tung ảnh đính hôn đẹp lung linh

Vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương khiến người hâm mộ trầm trồ khi bất ngờ công khai bộ ảnh tại lễ đính hôn bí mật vào năm 2018.
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Trường Giang và Nhã Phương từng là cặp đôi nhiều ào ào của làng giải trí Việt. Tuy nhiên sau khi "về chung nhà", vợ chồng nghệ sĩ lại sống khá kín tiếng. Cũng vì điều này mà mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng.
Mới đây, cặp đôi thu hút sự chú ý khi bất ngờ công khai bộ ảnh trong lễ đính hôn vào tháng 8/2018. Buổi lễ được tổ chức tại bãi biển Đà Nẵng, trong không gian lung linh và đầy lãng mạn. Thời điểm này, vì muốn riêng tư, cặp đôi giữ "kín như bưng" mọi thông tin và hình ảnh. Hệ thống an ninh cũng được thắt chặt và rất hiếm hình ảnh được lọt ra ngoài. Thế nhưng sau 2 năm, loạt ảnh sắc nét bất ngờ được chủ nhân công khai khiến mọi người trầm trồ.
Trong ảnh, Trường Giang diện trang phục quần tây và áo sơ mi trắng đơn giản, trang nhã. Diễn viên Nhã Phương rạng ngời với váy cưới trắng được thiết kế tinh tế. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao khoe nhan sắc xinh đẹp bên cạnh chồng. Cặp đôi ôm nhau thắm thiết và trao nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc phúc của người thân và bạn bè.
1 tháng sau lễ đính hôn, đám cưới của vợ chồng nghệ sĩ được tổ chức long trọng tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 2 năm “về chung nhà”, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương vẫn ngập tràn hạnh phúc. Mọi người hi vọng cặp đôi sẽ sớm công khai diện mạo con gái cưng.