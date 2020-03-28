Sau gần 2 năm giấu kín, Trường Giang và Nhã Phương tung ảnh đính hôn đẹp lung linh

Trường Giang và Nhã Phương từng là cặp đôi nhiều ào ào của làng giải trí Việt. Tuy nhiên sau khi "về chung nhà", vợ chồng nghệ sĩ lại sống khá kín tiếng. Cũng vì điều này mà mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Gần 2 năm kết hôn và có với nhau 1 cô con gái, cặp đôi mới chịu công khai ảnh trong lễ đính hôn - Ảnh: FB

Nụ cười rạng rỡ của Nhã Phương trong ngày đính hôn cho thấy cô rất hạnh phúc - Ảnh: FB

Mới đây, cặp đôi thu hút sự chú ý khi bất ngờ công khai bộ ảnh trong lễ đính hôn vào tháng 8/2018. Buổi lễ được tổ chức tại bãi biển Đà Nẵng, trong không gian lung linh và đầy lãng mạn. Thời điểm này, vì muốn riêng tư, cặp đôi giữ "kín như bưng" mọi thông tin và hình ảnh. Hệ thống an ninh cũng được thắt chặt và rất hiếm hình ảnh được lọt ra ngoài. Thế nhưng sau 2 năm, loạt ảnh sắc nét bất ngờ được chủ nhân công khai khiến mọi người trầm trồ.