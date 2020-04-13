Bà xã Trường Giang - Nhã Phương khoe ảnh cách đây 10 năm, chứng minh nhan sắc ngày càng thăng hạng

Dưới bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, cư dân mạng đồng loạt ngợi khen nhan sắc quá khứ và hiện tại của nữ diễn viên Nhã Phương.
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Hưởng ứng trào lưu khoe ảnh quá khứ, mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương đã đăng tải hình ảnh cách đây 10 năm và hiện tại lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cả nhà mình thích Bi nào hơn”. Bà xã Trường Giang còn để fan bình chọn bằng cách thả tim hoặc biểu tượng thích.
Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy từ khi bước chân vào showbiz Việt, Nhã Phương là một hot girl xinh xắn, đáng yêu. Thời điểm bấy giờ, nữ diễn viên sở hữu phong cách nhí nhảnh, gu thời trang và lối trang điểm đúng chất “hot teen”.
Sau 10 năm, bà xã Trường Giang đã là mẹ một con nhưng không vì thế mà nhan sắc “xuống cấp”. Ngược lại, Nhã Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc trở nên đằm thắm, mặn mà hơn. Không ít lần nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” khiến hội chị em “đỏ mắt” ghen tỵ.
Dưới bài đăng, người hâm mộ thích thú để lại bình luận: “Kiểu nào nhìn chị cũng xinh cả!”, “Thích chị mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm luôn”, “Thích Bi của hiện tại hơn nè... Một người vợ và một người mẹ”, “Bi ngày xưa thơ ngây, dễ thương, xinh đẹp, còn Bi bây giờ sắc sảo, mặn mà hơn”, “Thích cả hai luôn ạ”…