Đăng ảnh mặt mộc, đầu tóc rối bời vì mất ngủ, Nhã Phương nhận về phản ứng bất ngờ của cư dân mạng

Những ngày vừa qua, để thực hiện chiến dịch “cách ly xã hội”, nghệ sĩ Việt đều chọn cách ở nhà nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Cũng như nhiều đồng nghiệp khác, diễn viên Nhã Phương thường xuyên cập nhật về cuộc sống đời thường đến công chúng.

Cách đây ít giờ, Nhã Phương bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng khi than thở bị mất ngủ vài ngày nay và không biết cách làm sao để có thể ngủ ngon. Cụ thể, bà xã Trường Giang đã đăng tải loạt ảnh mặt mộc lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Đây là bộ dạng cố gắng tươi của mẹ bỉm bị mất ngủ mấy ngày nay, làm sao để ngủ ngon đây cả nhà ơi”.