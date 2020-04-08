Đăng ảnh mặt mộc, đầu tóc rối bời vì mất ngủ, Nhã Phương nhận về phản ứng bất ngờ của cư dân mạng

Trên trang cá nhân, bà xã Trường Giang – nữ diễn viên Nhã Phương khiến người hâm mộ bấn loạn vì để mặt mộc vẫn đẹp hút hồn.
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Những ngày vừa qua, để thực hiện chiến dịch “cách ly xã hội”, nghệ sĩ Việt đều chọn cách ở nhà nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Cũng như nhiều đồng nghiệp khác, diễn viên Nhã Phương thường xuyên cập nhật về cuộc sống đời thường đến công chúng.
Cách đây ít giờ, Nhã Phương bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng khi than thở bị mất ngủ vài ngày nay và không biết cách làm sao để có thể ngủ ngon. Cụ thể, bà xã Trường Giang đã đăng tải loạt ảnh mặt mộc lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Đây là bộ dạng cố gắng tươi của mẹ bỉm bị mất ngủ mấy ngày nay, làm sao để ngủ ngon đây cả nhà ơi”.
Qua loạt ảnh được chia sẻ, Nhã Phương để mặt mộc, đầu tóc không chải chuốt cầu kỳ nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Ở tuổi 30, nữ diễn viên vẫn sở hữu làn da mịn màng không tì vết khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Dưới bài đăng, bên cạnh những bình luận bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của bà xã Trường Giang, đa số cư dân mạng đều dành lời khen cho vẻ ngoài của cô. Nhiều người nhận xét, Nhã Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi kết hôn.
Một số bình luận của khán giả: “Tối đến ngâm chân nước ấm pha chút gừng và muối dễ ngủ hơn chị ạ”, “Mất ngủ mà vẫn xinh”, “Sao lại mất ngủ ạ, cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha cô”, “Mặt mộc đẹp xuất sắc luôn”, “Tuy mất ngủ nhưng chị tui vẫn quá đẹp”, “Mất ngủ nhưng vẫn đẹp thế hả trời”, “Thế mà vẫn cứ xinh chẳng buồn cho em tàn mốc meo”…