Ăn kiêng giảm cân chưa đủ khổ, Nhã Phương còn tức điên khi bị ông xã ‘cà khịa’ theo cách này

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Nhã Phương giận dỗi cho biết ông xã Trường Giang liên tục gửi ảnh món ngon dù biết cô đang phải ăn kiêng.

Từ sau khi sinh con, nữ diễn viên Nhã Phương rất tích cực giảm cân. Cô nàng tự thiết lập chế độ ăn kiêng khoa học và tập thể dục mọi lúc mọi nơi dù ở nhà hay phim trường. Chính vì vậy, bà xã Trường Giang được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Nhã Phương rất chăm chỉ luyện tập để giữ dáng - Ảnh: FB Tuy nhiên, trong khoảng thời gian cách ly xã hội, nữ diễn viên cho biết đã “buông thả” bản thân đôi chút vì ông xã liên tục ở nhà nấu món ngon cho cô. Điều này từng khiến Nhã Phương lo lắng cho công cuộc giảm cân của mình.

Mới đây, để chuẩn bị cho vai diễn trong một dự án phim, Nhã Phương quyết định quay lại chế độ ăn kiêng. Theo đó, bữa ăn của nữ diễn viên chỉ gồm ức gà luộc, trứng luộc và rau xanh. Ăn kiêng vất vả là thế nhưng Nhã Phương nào có được yên thân khi ông xã Trường Giang liên tục gửi ảnh đồ ăn ngon để “chọc thèm” cô. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên tỏ vẻ giận dỗi: “Ủa ủa là sao... hôm nay thấy có gì đó hơi sai nha... Nhắn tin hỏi người đang đi làm sấp mặt đã ăn gì chưa... rồi có nhẫn tâm không khi thấy đồ ăn của tui mà vẫn gửi lại hình ảnh như thế này còn kèm theo chú thích ‘Cũng không có gì gọi là?’. Vậy cái gì mới là có gì gọi là”.

Bài đăng của Nhã Phương - Ảnh: FB Thực đơn ăn kiêng của nữ diễn viên... ...thực sự khác biệt với ông xã Trường Giang - Ảnh: FB Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Dưới bài đăng, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước sự đáng yêu của cặp đôi “Mười khó”: “Hai vợ chồng đáng yêu ghê, anh Giang gửi ảnh cà khịa chị là muốn kích thích khẩu vị chị cho chị ăn nhiều hơn đấy”, “Cưng vậy trời, tra tấn tinh thần kiểu này thì chịu sao nổi”, “Dễ thương quá nè”…

Tự tin khoe mặt mộc nhưng Nhã Phương lại bị nhắc khéo “gầy quá mất xinh” Một số người hâm mộ đã góp ý Nhã Phương không nên để bản thân gầy quá vì trông cô hơi nhợt nhạt và thiếu sức sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-kieng-giam-can-chua-du-kho-nha-phuong-con-tuc-dien-khi-bi-ong-xa-ca-khia-theo-cach-nay-358578.html