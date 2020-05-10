Khoe khoảnh khắc ‘tự sướng’ rạng rỡ nhưng Nhã Phương lại lộ nhan sắc thật với ảnh chụp của người qua đường

Hậu trường 10/05/2020 16:14

Loạt ảnh chụp bằng camera thường của nữ diễn viên Nhã Phương trong chuyến ghé thăm Bảo Lộc nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương và ông xã Trường Giang đã có chuyến đi Bảo Lộc để phục vụ cho công việc.

Trên trang Facebook cá nhân, cô hào hứng khoe ảnh “tự sướng” tại đồi chè đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái:

“Về quê anh đi em à

Vùng ngoại ô cách rất xa

Ba mẹ anh ngày xưa cũng ở đấy

Đồi xanh thơm mát những lá trà

Trong lành hát những khúc ca

Hương chiều quê nghe lúa thơm tình…”.

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Hình ảnh 'tự sướng' xinh đẹp của Nhã Phương - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của bà xã Trường Giang: “Chị Phương xinh đẹp quá à”, “Dễ thương quá thì phải làm sao”, “Da chị đẹp ghê”, “Trời ơi, càng ngày càng đẹp”…

Tuy nhiên cách đây vài giờ, mạng xã hội bất ngờ lan truyền những khoảnh khắc cực giản dị của vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương tại Bảo Lộc. Qua hình ảnh chia sẻ, chàng “Mười khó” xuất hiện với trang phục thể thao cùng đôi dép tổ ong. Trong khi đó, Nhã Phương diện trang phục tối giản với quần short đen và áo thun trắng.

Đặc biệt, nhan sắc của nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” được cư dân mạng chú ý hơn cả.

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Nhan sắc Nhã Phương khi được fan chụp vội bằng camera thường – Ảnh: FB

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Nữ diễn viên thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ - Ảnh: FB

Qua ống kính thường của người đi đường, Nhã Phương có phần nhợt nhạt hơn do không được trang điểm kỹ lưỡng. Thậm chí còn có những khoảnh khắc cô có biểu cảm cau có vì nắng gắt. Tuy nhiên, bà xã của Trường Giang vẫn ghi điểm nhờ sự thân thiện, nụ cười rạng rỡ khi chụp ảnh cùng người hâm mộ.

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Cũng giống như Đông Nhi, “mẹ bầu” MC Hoàng Oanh cũng được hội bạn thân gửi món ngon đến tận nhà để bồi bổ.

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Từ khóa:   diễn viên Nhã Phương Trường Giang bà xã Trường Giang

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