Có ‘trợ lí’ riêng như thế này, bảo sao Nhã Phương đăng ảnh ‘sống ảo’ lúc nào cũng lung linh

Hậu trường 02/05/2020 10:40

Cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ khi biết được đằng sau những bức ảnh "sống ảo" của nữ diễn viên Nhã Phương chính là sự nhiệt tình của ông xã Trường Giang.

Mới đây, cặp đôi diễn viên Nhã PhươngTrường Giang đã cùng nhau “trốn con” để đi du lịch hâm nóng tình cảm trong dịp lễ 30/4 – 1/5.

Những hình ảnh của vợ chồng “Mười khó” liên tục được bạn bè chia sẻ lên mạng xã hội. Vốn nổi tiếng cưng chiều bà xã nhất nhì Vbiz, Trường Giang sẵn sàng diện trang phục đơn giản để nhường tâm điểm chú ý cho bộ đồ hiệu từ đầu đến chân của Nhã Phương.

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Hình ảnh đối lập này của vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương ngay lập tức gây bão mạng – Ảnh: FB

Không chỉ vậy, nam danh hài còn tình nguyện làm “trợ lí” đắc lực cho những bức ảnh sống ảo của vợ.

Cụ thể, một người bạn đã chia sẻ loạt khoảnh khắc cực tình tứ của Nhã Phương và Trường Giang đến người hâm mộ. Trong đó, hình ảnh nam danh hài giúp Nhã Phương nâng đồ ăn lên để canh góc đẹp cho bà xã chụp ảnh “sống ảo” khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Dưới bài đăng, khán giả đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Nhất chị Phương rồi”, “Anh Trường Giang chịu khó ghê nha”, “Ước gì kiếm được anh chồng thế này”...

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Chứng kiến khoảnh khắc này, ‘hội chị em’ không khỏi ghen tỵ - Ảnh: FB

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Tụ tập cùng hội bạn, vợ chồng nam danh hài ngọt ngào tựa đầu vào nhau, tươi cười hạnh phúc – Ảnh: FB

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Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng nữ diễn viên Nhã Phương vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc – Ảnh: Internet

Sau gần 2 năm kết hôn, cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Khoảng thời gian gần đây, cả hai cũng thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng.

Phủi tay vào quần khi nấu ăn cho Nhã Phương, Trường Giang làm nổ ra cuộc tranh luận: Hành động gần gũi hay mất vệ sinh?

Phủi tay vào quần khi nấu ăn cho Nhã Phương, Trường Giang làm nổ ra cuộc tranh luận: Hành động gần gũi hay mất vệ sinh?

Hành động nhỏ của Trường Giang khi nấu ăn cho Nhã Phương đang khiến dân mạng chia ra 2 luồng ý kiến để tranh luận.

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Từ khóa:   Trường Giang và Nhã Phương vợ chồng Mười khó Trường Giang

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